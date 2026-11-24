Verónica Orozco contó cómo descubrió su TDAH: “Sentí un gran alivio” (Cortesía Canal RCN)

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La actriz Verónica Orozco contó que descubrió que tenía trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) hace cerca de ocho años, después de una conversación con el padre de su hija, quien es psicólogo.

La intérprete aseguró que conocer esa condición le produjo alivio, pues le permitió encontrar una explicación a las distracciones y dificultades de concentración que identificaba desde niña.

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En una entrevista con Infobae Colombia, Orozco recordó que durante años asumió con humor que era una persona distraída. En el colegio y durante sus primeros trabajos en televisión, sus compañeros le hacían bromas porque, según relató, parecía estar pensando en otra cosa mientras alguien le hablaba.

La actriz explicó que el padre de su hija fue quien le habló por primera vez sobre el TDAH y le describió algunas de sus características. Para ese momento, ella ya tenía una carrera consolidada en la actuación, pero dijo que nunca había asociado sus experiencias personales con esa condición.

“El papá de mi hija es psicólogo y yo duré once años con él. Claramente me dijo: ‘Mira, claro que sí, es un déficit de atención’. Yo la verdad no había oído hablar de eso, no tenía ni idea de que existía. Me explicó las características, que es a veces mucha hiperactividad, falta de concentración. Hay unos que son más exacerbados que otros”.

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El padre de la hija de Verónica Orozco le explicó las características del trastorno por déficit de atención e hiperactividad (cortesía Canal RCN)

Orozco señaló que la noticia cambió la forma en la que interpretó varios episodios de su vida. Según contó, pasó años convencida de que su dispersión era apenas una particularidad de su carácter, una idea que también alimentaban las bromas de sus amigos.

“Hace unos ocho años me di cuenta. Viví toda la vida sin saber, creyendo que era una loquita distraída. En el colegio era supremamente distraída y, por ejemplo, en Oki Doki o hasta en Francisco el Matemático, mis amigos se burlaban mucho de mí. Decían: ‘Mira, ahí ya está pensando en otra cosa’; uno le estaba hablando y yo estaba en otro lado”.

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La actriz aseguró que conocer la condición le permitió entenderse mejor

Para Verónica Orozco, recibir esa explicación no fue motivo de preocupación. Por el contrario, afirmó que sintió tranquilidad al comprender que ciertos comportamientos tenían una causa que podía identificar y trabajar en su vida diaria.

La actriz dijo que el proceso le permitió revisar situaciones de su infancia y entender por qué, en algunos momentos, le resultaba difícil mantener la atención. También sostuvo que ahora procura hacer ejercicios para concentrarse mejor, aunque reconoció que no siempre le resulta sencillo.

“Yo sentí un gran alivio, como decir: ‘Ah, bueno, esto no es porque yo sea una loquita que está pensando mil cosas, sino que realmente es algo que pasa’. Me di cuenta de un montón de cosas, de por qué lo tenía y de qué es lo que tengo que estar trabajando. Es un trabajo diario de poner más atención”.

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La actriz afirmó que conocer la condición le permitió interpretar de otra forma varios episodios de su vida (@laveronicaorozco/IG)

Orozco agregó que la meditación es una de las prácticas que intenta incorporar a su rutina, aunque reconoció que representa un reto por la velocidad con la que siente que funciona su pensamiento.

“Aprender a meditar me cuesta mucho porque mi cabeza va a mil, pero tengo que hacer el ejercicio”, expresó la actriz, quien señaló que ser consciente de la situación le ha ayudado a observar sus reacciones y hábitos.

La salida de MasterChef Celebrity le dejó “una tusa espantosa”

Durante la conversación con Infobae Colombia, la artista también habló de su reciente eliminación de MasterChef Celebrity. Aunque llegó al top diez de la competencia, confesó que la salida le afectó porque disfrutaba de la experiencia y no esperaba despedirse de la cocina en ese momento.

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“Me dio un guayabo horrible, me dio una tusa espantosa haber salido de la cocina de MasterChef”, dijo Orozco. La intérprete explicó que se sentía cómoda en el programa, donde tuvo la oportunidad de aprender técnicas culinarias y convivir con otros participantes fuera de los papeles que ha interpretado durante su carrera.

La actriz reconoció que, antes de su eliminación, ya atravesaba un periodo de cansancio físico. Explicó que las jornadas no terminaban cuando dejaban de grabar, debido a que debía estudiar y prepararse en su casa para los siguientes retos.

Verónica Orozco habló sobre la tristeza que sintió tras su eliminación de MasterChef Celebrity (@laveronicaorozco/Instagram)

“La semana antes yo me estaba sintiendo muy cansada, agotada físicamente. Necesitaba más horas de sueño, porque uno durante la competencia descansa muy poco. No son solamente los horarios de grabación y de cocina, sino todo lo que estás estudiando en tu casa. Empecé a sentir que mi rendimiento en la cocina bajó precisamente porque estaba muy cansada, pero yo no me quería ir”.

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Orozco sostuvo que, pese a la tristeza, valoró haber llegado más lejos de lo que imaginaba al aceptar el reto. De hecho, reveló que MasterChef Celebrity le había sido ofrecido en tres ocasiones antes de que decidiera participar.