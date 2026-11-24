La congresista Claudia Romero Nader es señalada de presuntamente haber falsificado su título de pregrado (Prensa Claudia Romero)

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La Universidad Católica de Colombia solicitó a la Pontificia Universidad Javeriana certificar el título profesional presentado por Claudia Teresa Romero Nader para su admisión a la Especialización en Gobierno y Gestión del Desarrollo Regional y Municipal durante el segundo semestre de 2026.

De acuerdo con el comunicado emitido por la institución, la petición busca confirmar si el diploma fue expedido por esa univesidad, además de verificar la fecha de graduación, el programa cursado y la titularidad del documento.

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“Esta actuación se adelanta en cumplimiento de los deberes institucionales de verificación y control académico, con ocasión de las informaciones de conocimiento público relacionadas con cuestionamientos sobre la autenticidad de un título profesional de Administración de Empresas atribuido a la Pontificia Universidad Javeriana y de los pronunciamientos de la ciudadana Claudia Teresa Romero Nader, quien ha manifestado públicamente que no cursó dicho programa académico en esa institución y ha negado la autenticidad del diploma divulgado”, precisó.

La solicitud fue enviada a la Oficina de Admisiones y Registro Académico mediante la comunicación CE091-300-26. La institución señaló que actuará después de recibir una respuesta oficial y que la petición no constituye una conclusión anticipada sobre el documento ni una atribución de responsabilidad. El proceso deberá respetar el debido proceso, el derecho de defensa, la presunción de inocencia y el buen nombre, según indicó.

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La universidad explicó que sus procesos de admisión parten del principio constitucional de buena fe y del reconocimiento inicial de la autenticidad de los documentos entregados por los aspirantes.

“La Universidad Católica de Colombia consideró procedente acudir directamente a la institución educativa a la que se atribuye la expedición del título profesional aportado durante el proceso de admisión, con el propósito de obtener una certificación oficial que permita esclarecer los hechos y adoptar las determinaciones académicas, administrativas y legales a que haya lugar”, detalló.

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