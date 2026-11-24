La situación obligó a trasladarlo de urgencia a un hospital de Armenia (Camila Díaz/Colprensa |Inpec)

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Los controles de seguridad en las cárceles del país derivaron en situaciones que pusieron en riesgo la salud de personas privadas de la libertad. Una de ellas ocurrió en el centro penitenciario de Calarcá, Quindío, donde un interno ingirió un teléfono celular pequeño para evitar que los funcionarios lo encontraran durante una inspección.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) informó que el procedimiento se realizó con apoyo del Gaula, durante una jornada institucional de registro e inspección. Tras la intervención, el hombre presentó problemas de salud y relató al personal de enfermería lo ocurrido. La situación obligó a trasladarlo de urgencia a un hospital de Armenia.

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Los estudios radiológicos permitieron identificar el teléfono celular dentro del organismo del recluso antes de realizar su extracción (Inpec)

En el centro asistencial, los médicos practicaron estudios radiológicos que permitieron confirmar que el dispositivo permanecía dentro de su organismo. Luego realizaron el procedimiento necesario para extraerlo. De acuerdo con la información entregada por el Instituto, el interno se encuentra en recuperación y permanece bajo custodia y vigilancia de funcionarios penitenciarios.

El caso expone los riesgos que pueden derivarse de los intentos por ocultar objetos prohibidos dentro de los establecimientos de reclusión. La decisión de evitar la detección de un celular terminó comprometiendo la integridad física del hombre, que necesitó atención hospitalaria.

Operativos para detectar elementos prohibidos

El Inpec señaló que mantiene las jornadas de registro e inspección en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional. Estas actividades buscan identificar elementos cuya tenencia está prohibida, prevenir posibles hechos ilícitos y conservar el orden en los centros penitenciarios.

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Según la entidad, los procedimientos hacen parte de las medidas para fortalecer el control y la seguridad en las cárceles. En ese trabajo participan funcionarios encargados de revisar las instalaciones y detectar artículos que puedan facilitar actividades delictivas desde los establecimientos. El operativo de Calarcá se desarrolló junto con el Gaula.

La institución advirtió que algunos internos han asumido conductas extremas para esconder objetos y evadir las revisiones. La ingesta del teléfono celular es el caso más reciente divulgado por el Instituto y muestra las consecuencias que pueden tener esas decisiones. El organismo no entregó detalles adicionales sobre las circunstancias en las que el dispositivo llegó a manos del interno ni sobre las características del procedimiento.

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El interno informó al personal de enfermería sobre lo sucedido después de presentar problemas de salud (Inpec)

El Inpec sostuvo que los controles se mantendrán en los establecimientos penitenciarios del país. Para la entidad, impedir el ingreso, la circulación y la utilización de elementos prohibidos es una tarea necesaria para reducir las posibilidades de que se cometan delitos desde las cárceles y para preservar las condiciones de seguridad.

Seguridad y respeto por los derechos

La entidad reiteró que la aplicación de estas medidas debe acompañarse del respeto por los derechos humanos y la integridad de las personas privadas de la libertad. También señaló que la seguridad de los centros de reclusión y la protección de los funcionarios de custodia y vigilancia son prioridades de su gestión.

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El Instituto vinculó la continuidad de los operativos con las directrices del Gobierno Nacional, encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella, y del ministro de Justicia y del Derecho, Iván Cancino. Bajo esos lineamientos, anunció que seguirá reforzando las labores de registro, inspección y control en los establecimientos penitenciarios.

La institución insistió en que la autoridad estatal debe ejercerse con firmeza y dentro de los límites de la ley. Su propósito, indicó, es evitar que las cárceles sean utilizadas para facilitar actividades criminales, al tiempo que se protege la integridad de quienes permanecen recluidos.

El procedimiento de seguridad se llevó a cabo en la cárcel de media seguridad de Calarcá, con la participación de funcionarios del Inpec y el Gaula (Inpec)

Mientras avanza su recuperación, el interno de Calarcá continúa bajo supervisión del personal del Inpec. El organismo no precisó cuánto tiempo permanecerá hospitalizado ni cuándo podrá regresar al establecimiento. El reporte oficial se concentra en la atención médica recibida, la extracción del celular y la continuidad de la custodia institucional.

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