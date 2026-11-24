Dos clubes colombianos entraron al ranking mundial de la vida nocturna (Imagen Ilustrativa, VisualesIA Infobae)

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La Pérgola, de Cali, y Octava, de Bogotá, ingresaron a la lista The World’s 100 Best Clubs 2026, una clasificación internacional elaborada por la International Nightlife Association que reconoció a establecimientos de Europa, América, Asia, África y Oceanía.

Los clubes colombianos ocuparon los puestos 40 y 91, respectivamente, dentro de un listado encabezado por espacios de Ibiza, Barcelona, Alemania, Brasil y Estados Unidos.

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La distinción fue anunciada el 17 de noviembre durante la undécima edición de los Golden Moon Awards, celebrada en la Sala La Paloma de Barcelona. El ranking reunió a 646 establecimientos nominados de 76 países y registró 1.027.078 votos del público, según informó la organización encargada de la selección.

La presencia de La Pérgola Clandestina y Octava Club permitió que Colombia tuviera dos representantes entre los 100 locales elegidos. El club caleño logró la mejor ubicación nacional y quedó por delante de espacios situados en ciudades como Londres, París, Dubái, Las Vegas y Miami.

La Pérgola ocupó el puesto 40 y fue el club colombiano mejor ubicado

La Pérgola, ubicada en Cali, alcanzó el puesto 40 en la clasificación. El establecimiento aparece después de Fitz Marbella, de España, y antes de Marquee, de Las Vegas. Dentro de la lista, se ubicó entre Studio 338, de Londres, que quedó en el puesto 42, y The Penthouse, de Dubái, situado en la posición 50.

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El lugar, conocido también como La Pérgola Clandestina, desarrolla una oferta que combina programación musical, gastronomía y eventos sociales. Cuenta con áreas destinadas a encuentros privados y corporativos, entre ellas Panorama, Balneario y Clandestina.

La Pérgola desarrolla proyectos de circulación artística y actividades relacionadas con el ambiente (@lapergolaclandestina/ Instagram)

La propuesta del club incluye iniciativas vinculadas con la música y el ambiente. Una de ellas es Los de Acá, una plataforma enfocada en la circulación de artistas. También desarrolla Pergola, un proyecto relacionado con actividades ambientales. La Pérgola figuró, además, entre los finalistas de la categoría de sostenibilidad de los Golden Moon Awards 2026.

La inclusión del establecimiento caleño en el top 40 lo dejó como el segundo club latinoamericano mejor posicionado de la lista. El primer lugar regional fue para Green Valley, de Camboriú, Brasil, que ocupó la sexta casilla.

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Octava llevó a Bogotá a la clasificación internacional

Octava Club, situado en Bogotá, quedó en el puesto 91. El local de música electrónica aparece en el tramo final de la clasificación, entre Brown Sugar, de Quito, Ecuador, y Drop Club, de Lucca, Italia.

El club capitalino concentra su programación en la música electrónica y ha sido escenario de presentaciones de artistas nacionales e internacionales. Según la información difundida sobre el establecimiento, cuenta con una trayectoria de 10 años en la vida nocturna bogotana, ha organizado más de 100 eventos y ha recibido a más de 200 invitados internacionales.

La ubicación de Octava sumó a Bogotá a una lista con clubes de ciudades como Tokio, Sídney, Hong Kong, Milán, Atenas, Marrakech y Los Ángeles. La clasificación también incluyó otros establecimientos latinoamericanos, entre ellos Crobar, de Buenos Aires, en el puesto 51; Alice Park, de Cochabamba, en la posición 77; Brown Sugar, de Quito, en el lugar 90; y Jarango Miraflores, de Perú, en el 97.

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Octava Club llevó a Bogotá a la selección internacional de los mejores clubes nocturnos (@octavaclub/ Instagram)

La evaluación combina la participación del público con el concepto de un jurado internacional. Cada componente representa el 50% de la puntuación final. Entre los elementos considerados figuran la programación artística, las condiciones de seguridad, el servicio, la capacidad de innovación y las prácticas de sostenibilidad.

Ibiza y Barcelona concentraron los primeros puestos del ranking

El primer lugar de The World’s 100 Best Clubs 2026 fue para UNVRS Ibiza, que repitió la posición que había alcanzado en la edición anterior. El establecimiento español obtuvo el reconocimiento de Mejor Club del Mundo 2026 durante la ceremonia de los Golden Moon Awards.

La segunda posición fue para Ushuaïa Ibiza, mientras que Shôko Barcelona completó el podio. Hï Ibiza quedó cuarto y Bootshaus, de Colonia, Alemania, ocupó el quinto lugar. De esta manera, España situó cuatro establecimientos dentro de las cinco primeras casillas.

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El top 10 se completó con Green Valley, de Camboriú, Brasil; DC-10 Ibiza; E11EVEN Miami; Echostage, de Washington; y HQ2 Nightclub & Beach Club, de Atlantic City. Brasil fue el país latinoamericano con mejor resultado, gracias al sexto lugar de Green Valley.

La distribución de los primeros puestos volvió a mostrar el peso de Ibiza y Barcelona dentro de la industria internacional del ocio nocturno. Ibiza aportó cuatro locales al top 10: UNVRS, Ushuaïa, Hï Ibiza y DC-10. Barcelona tuvo a Shôko en el tercer puesto, mientras que Alemania, Brasil y Estados Unidos completaron la lista de los 10 primeros.

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UNVRS Ibiza repitió en el primer lugar de The World’s 100 Best Clubs 2026 (VisualesIa Infobae)

En el resto de la clasificación figuraron clubes de distintos perfiles y ciudades. Fabric, de Londres, se ubicó en el puesto 23; Ministry of Sound, también de la capital británica, alcanzó la posición 29; Pacha Ibiza quedó en el puesto 16; y Omnia Nightclub, de Las Vegas, ocupó el 17.

Con los lugares 40 y 91, La Pérgola y Octava se sumaron a un ranking que tomó en cuenta votaciones de usuarios y valoraciones profesionales. La próxima edición volverá a definir si los dos establecimientos colombianos conservan su presencia en la lista internacional.