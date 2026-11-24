El Tribunal Superior de Mocoa condicionó el cierre de la Zona de Ubicación Temporal a las garantías de reincorporación para 99 excombatientes. (Luis Acosta/AFP)

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El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Mocoa condicionó el cierre de la Zona de Ubicación Temporal de Valle del Guamuez, en Putumayo, a que el Gobierno garantice la reincorporación de los 99 exintegrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano que permanecen vinculados al espacio.

La decisión de segunda instancia permite terminar la zona antes del 3 de diciembre de 2026 solo si cada beneficiario cuenta con condiciones para retornar a la vida civil, según el fallo conocido por El Tiempo.

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Los riesgos identificados en el lugar incluyen amenazas, falta de atención médica y ausencia de alternativas de alojamiento. Durante una visita de verificación realizada el 18 de septiembre, la Defensoría del Pueblo registró que 11 personas temían represalias de grupos armados ilegales y 23 personas denunciaron amenazas concretas.

Otras 43 personas dijeron no tener un lugar seguro al cual trasladarse ni ingresos o redes de apoyo y cuidado. A su vez, 51 afirmaron que sostienen económicamente a hijos menores de edad, padres adultos mayores o sus parejas.

Un grupo de 43 excombatientes manifestó que carece de vivienda segura, ingresos propios y redes de apoyo. (Consejería Comisionado de Paz)

La tutela fue presentada inicialmente por 62 excombatientes contra la Presidencia, luego de que el Gobierno expidiera una resolución para cerrar la zona el 30 de septiembre. Un juez suspendió entonces la medida durante seis meses, hasta comienzos de 2027, pero el Tribunal eliminó ese plazo fijo y lo reemplazó por condiciones individuales de reincorporación.

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El Ejecutivo impugnó la primera decisión y sostuvo que no la acataría. Argumentó que la suspensión desconocía el carácter temporal de la ZUT, creada con un plazo original de diez meses, y que la ruptura definitiva de la mesa de diálogo constituía una causa válida para terminar anticipadamente el espacio.

También afirmó que no extendería el funcionamiento de la zona más allá del 3 de diciembre de 2026 por falta de recursos en el Fondo de Programas Especiales para la Paz. El tribunal reconoció que el presidente puede terminar estos espacios y dar por finalizados los diálogos, pero concluyó que la salida fue planteada sin asegurar la transición de los desmovilizados.

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El 25 de diciembre como nuevo límite inicial

El Gobierno nacional justificó la clausura del espacio con la ruptura de los diálogos y la falta de presupuesto en el fondo para la paz. (AFP)

El cierre podrá concretarse antes de la fecha prevista por el Gobierno si se cumplen las prestaciones pendientes para cada persona. Si las entidades no completan ese proceso, la vigencia se extenderá hasta el 25 de diciembre de 2026 y podría prolongarse aún más por decisión de la Presidencia y de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz.

El fallo estableció: “Si no fuere posible culminar dicho proceso dentro de ese término, este se prorrogará hasta el veinticinco (25) de diciembre de dos mil veintiséis (2026), fecha inicialmente prevista para la vigencia de la zona”.

La providencia añadió que, si persisten medidas indispensables para la vida civil de los beneficiarios, el plazo podrá extenderse hasta la fecha que definan la Presidencia de la República y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, a través de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz. Esa determinación deberá ser comunicada oportunamente al juzgado de primera instancia.

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La salida de cada excombatiente dependerá de que se resuelvan sus necesidades particulares, entre ellas los documentos de identidad, el acceso a servicios bancarios, la atención en salud, las garantías de seguridad y los apoyos económicos. La Presidencia y la Oficina del Consejero Comisionado de Paz deberán coordinar una matriz de seguimiento individual.

Las entidades obligadas a asegurar la salida

La providencia judicial fijó el 25 de diciembre de 2026 como fecha límite inicial si persisten trámites pendientes. (Catalina Olaya/Colprensa)

La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) deberá vincular a la ruta de reintegración a quienes aún no aparezcan en el Sistema de Información para la Reintegración y la Reincorporación. También tendrá que completar la caracterización individual y la oferta social y económica, además de informar las barreras presupuestales que impidan el pago de apoyos.

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La ARN dejó de tener presencia y acompañamiento físico en la ZUT desde la semana del 6 de septiembre. El Ministerio de Hacienda deberá adoptar las medidas necesarias para girar los recursos destinados a los apoyos económicos de la reintegración.

La Registraduría tendrá que entregar los documentos de identificación pendientes. La Gobernación de Putumayo deberá garantizar atención de urgencias, transporte asistencial, remisiones seguras a la red de servicios y continuidad de tratamientos médicos después de la salida de la zona.

El sector Defensa deberá establecer las medidas de protección pertinentes para cada caso, incluidas las rutas de seguridad durante los desplazamientos hacia los lugares de destino. El Consultorio Jurídico de la Universidad Javeriana y su clínica de acciones públicas destacaron que la protección alcance a las 99 personas, aunque en la zona permanecen cerca de 50.

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“El tema de los recursos, creemos, es fundamental porque los tenían congelados desde el cambio de Gobierno”, explicaron desde la Universidad Javeriana a El Tiempo.