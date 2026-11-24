Diecinueve congresistas demócratas pidieron a Marco Rubio el retiro del apoyo estadounidense a la aspersión aérea en Colombia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Diecinueve legisladores demócratas pidieron al secretario de Estado, Marco Rubio, que Estados Unidos retire el apoyo al plan colombiano de aspersión aérea con glufosinato de amonio, pese a que el Departamento de Estado ofreció aeronaves y asistencia técnica para una prueba piloto en Putumayo.

La carta, fechada el 29 de octubre, abrió un frente político en Washington contra la estrategia que el Gobierno de Colombia estudia para combatir los cultivos de coca. Los congresistas cuestionaron tanto los posibles efectos del herbicida como la utilidad de retomar un método suspendido desde 2015.

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De acuerdo con un artículo de El Tiempo, el documento fue encabezado por el representante Mark Pocan y contó con las firmas de Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib, James McGovern y Pramila Jayapal, entre otros. El grupo solicitó explicaciones sobre el respaldo financiero, técnico y logístico que la administración de Donald Trump podría destinar a las aspersiones.

La respuesta del Departamento de Estado, según el medio citado, emitida el 18 de noviembre, confirmó que Washington mantiene su disposición a apoyar la iniciativa. La dependencia señaló que el programa corresponde a las autoridades colombianas, que deberán definir el herbicida y cumplir los requisitos jurídicos, sanitarios y ambientales exigidos en el país.

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Washington ofreció aeronaves y asistencia técnica para la fase experimental

La posición de la administración de Donald Trump difiere del reclamo de los legisladores demócratas. El Departamento de Estado afirmó que Estados Unidos puede aportar aeronaves y asistencia técnica para el piloto previsto en Putumayo, mientras que Colombia asumiría el suministro del personal, el combustible y el producto químico.

El Departamento de Estado ofreció aeronaves y asistencia técnica para ejecutar una prueba experimental en Putumayo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gobierno estadounidense dejó abierta la posibilidad de mantener su colaboración una vez concluida la etapa experimental. Su respuesta vinculó la aspersión aérea con una estrategia más amplia de lucha contra el narcotráfico, que incluiría erradicación manual e interdicción de drogas.

La Casa Blanca sostiene que las operaciones desde el aire permitirían actuar con mayor rapidez en zonas donde los grupos armados ilegales dificultan la entrada de equipos terrestres. Las autoridades colombianas argumentan, además, que esa modalidad puede disminuir la exposición de miembros de la fuerza pública a minas antipersonal y ataques contra las brigadas de erradicación.

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Los congresistas pidieron a Rubio precisar si la administración estadounidense ejerció presión sobre Bogotá para retomar las fumigaciones. También consultaron qué recursos fueron comprometidos, cuál es la posición oficial frente al glufosinato de amonio y qué medidas se prevén para reemplazar programas de desarrollo rural eliminados.

El glufosinato de amonio reavivó las alertas por salud y medioambiente

El programa piloto no contempla el uso de glifosato, el herbicida empleado durante décadas en las operaciones de erradicación aérea en Colombia. La propuesta prevé utilizar glufosinato de amonio, una sustancia distinta que tampoco ha despejado las reservas de los congresistas.

En la carta, los legisladores advirtieron sobre riesgos toxicológicos relacionados con ese producto. También recordaron que la Unión Europea dejó de autorizarlo en 2018, cuando no renovó su aprobación regulatoria.

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Colombia registró 261.000 hectáreas sembradas con coca en 2024 según los reportes de Naciones Unidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El glufosinato y el glifosato tienen características diferentes, por lo que las investigaciones sobre los posibles efectos cancerígenos del segundo no pueden aplicarse automáticamente al químico que Colombia pretende ensayar. Aun así, los demócratas afirman que el cambio de herbicida no resuelve los cuestionamientos sobre la aspersión aérea.

El grupo advirtió que las aplicaciones podrían afectar cultivos legales y áreas cercanas a los territorios intervenidos. La preocupación alcanza a comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, así como a zonas de la Amazonía colombiana que enfrentan presión por la deforestación y la expansión de economías ilegales.

Los demócratas cuestionaron la eficacia de retomar una herramienta suspendida desde 2015

La objeción de los congresistas no se limita a la seguridad del producto. Los firmantes sostienen que las fumigaciones aéreas no demostraron una capacidad sostenida para disminuir los cultivos de coca, pese a más de dos décadas de respaldo estadounidense a esa estrategia.

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Según su planteamiento, las aspersiones pueden trasladar los sembradíos hacia regiones distintas sin desarticular las condiciones económicas y criminales que favorecen su permanencia. Esa observación contrasta con la postura del Gobierno colombiano, que considera la erradicación aérea un recurso útil para intervenir en territorios de difícil acceso.

El debate se produce en medio del aumento de los cultivos ilícitos. Colombia registró 261.000 hectáreas sembradas con coca en 2024, de acuerdo con las cifras más recientes de Naciones Unidas. El dato mantiene al país como principal productor mundial de cocaína.

El documento enviado a Washington cuestionó la cancelación de 25 millones de dólares destinados al desarrollo de comunidades étnicas.(AP Foto/Jacquelyn Martin)

Para Washington, la erradicación aérea podría sumarse a otras medidas contra el narcotráfico. Los legisladores demócratas, en cambio, reclaman que Estados Unidos priorice programas de desarrollo alternativo para las poblaciones rurales que dependen de la coca.

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La carta cuestionó el desmantelamiento de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), que durante años financió iniciativas de producción sostenible, protección ambiental y turismo ecológico en zonas afectadas por economías ilegales.

Los firmantes también denunciaron la cancelación de USD 25 millones destinados a comunidades afrocolombianas e indígenas. A su juicio, la reducción de esos programas limita las alternativas económicas disponibles para las poblaciones que podrían resultar afectadas por el regreso de las aspersiones.

El piloto en Putumayo sigue suspendido por decisiones judiciales

El plan de fumigación enfrenta, además, obstáculos ante la justicia colombiana. Las aspersiones aéreas con glifosato fueron suspendidas en 2015, después de que la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, vinculada a la Organización Mundial de la Salud, clasificara esa sustancia como probablemente cancerígena para los seres humanos.

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La Corte Constitucional estableció luego condiciones estrictas para una eventual reanudación. La sentencia T-236 de 2017 exigió estudios científicos sobre riesgos ambientales y sanitarios, mecanismos de participación para las comunidades afectadas y procedimientos de seguimiento.

El Tribunal Administrativo de Putumayo mantuvo la suspensión provisional del plan experimental con glufosinato de amonio. (Colprensa)

En agosto, el Consejo Nacional de Estupefacientes expidió dos resoluciones. La Resolución 0006 fijó las condiciones para una posible reanudación de la aspersión con glifosato, aunque no autorizó de forma automática su regreso.

La Resolución 0007 ordenó una prueba experimental con glufosinato de amonio. El piloto tendría un máximo de 1.000 hectáreas y una duración operacional de hasta siete días. El objetivo consiste en medir la eficacia del producto, la precisión de las aplicaciones y sus eventuales efectos antes de una ampliación.

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Un juzgado administrativo de Mocoa suspendió provisionalmente el proyecto en septiembre. El Tribunal Administrativo de Putumayo mantuvo la medida el 3 de noviembre, mientras se resuelven cuestionamientos sobre los derechos a la salud, la participación ciudadana, el acceso a la información y el debido proceso ambiental.

La suspensión tiene carácter temporal. El tribunal otorgó cuatro meses a los demandantes para acudir a la jurisdicción correspondiente. Además, el Consejo de Estado estudia una demanda que solicita la nulidad de las dos resoluciones del Consejo Nacional de Estupefacientes y la suspensión provisional de sus efectos.

La nueva mayoría demócrata podría ampliar el control sobre los recursos

La carta de los 19 legisladores no representa por sí misma un bloqueo a la asistencia de Estados Unidos para Colombia. Sin embargo, introduce un elemento de presión política sobre el Departamento de Estado y sobre la distribución de recursos destinados a la política antidrogas.

La futura mayoría demócrata en el Congreso estadounidense contará con facultades para condicionar los fondos de cooperación antidrogas. (EFE/Michael Reynolds)

La situación puede adquirir otra dimensión cuando los demócratas asuman el control del Congreso tras su victoria en las elecciones de mitad de período. Con mayorías en la Cámara de Representantes y el Senado, el partido contará con herramientas para convocar audiencias, exigir documentación y condicionar partidas presupuestarias.

Por ahora, el Gobierno colombiano necesita resolver los procesos judiciales pendientes y completar las evaluaciones sanitarias y ambientales requeridas. Hasta entonces, el programa experimental con glufosinato de amonio permanece detenido.