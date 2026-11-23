El campeonato de Sebastián Villa en la Copa Sudamericana 2026 con Boca Juniors reabrió el debate sobre su posible llamado a la selección Colombia - (@sebastian14villa/Instagram)

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Mauricio “Chicho” Serna planteó que Sebastián Villa debe volver a ser tenido en cuenta por la selección Colombia tras la consagración de Boca Juniors en la Copa Sudamericana 2026. El exmediocampista colombiano aseguró, en entrevista con Blu Radio, que el extremo puede ser una alternativa por la banda izquierda para relevar a Luis Díaz, una de las figuras del equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

Boca venció 2-0 a Atlético Mineiro el sábado 21 de noviembre de 2026 en la final disputada en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. Villa fue titular y dio la asistencia para el segundo gol, convertido por el uruguayo Miguel Merentiel a los 48 minutos. El primer tanto había sido marcado por Santiago Ascacíbar a los 16 minutos.

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“El jugador que puede reemplazar a Lucho Díaz es Villa en un momento determinado, el más indicado de todos, porque juega a la perfección por el lado que juega Lucho Díaz”, afirmó el exfutbolista.

El exvolante, que jugó en Boca Juniors entre 1997 y 2002 y disputó 51 partidos con la selección Colombia entre 1993 y 2001, según el registro de FotMob, explicó que Villa ya mostraba condiciones para integrar el plantel nacional antes del Mundial de 2026. Serna participó con Colombia en los Mundiales de Estados Unidos 1994 y Francia 1998.

Con Boca ganó las Copas Libertadores de 2000 y 2001, aunque no disputó la campaña del primero de esos títulos debido a una lesión. En la edición de 2001, en cambio, jugó 11 partidos, incluida la final ante Cruz Azul.

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Chicho Serna aseguró que Sebastián Villa debe ser convocado a la selección Colombia porque es el reemplazo perfecto de Luis Díaz - (AFP/@sebastian14villa/Instagram)

¿Sebastián Villa jugó el Mundial 2026 con la selección Colombia?

Serna sostuvo que el extremo debió estar entre los citados para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, que se jugó entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026. “El nivel que había exhibido Villa durante su paso por Independiente Rivadavia justificaba una oportunidad en el equipo colombiano”, dijo Serna.

El exjugador también consideró que una eventual convocatoria le habría permitido a Díaz administrar mejor sus minutos.

“Eso hubiese sido valioso para que Lucho hubiese descansado un poco más y hubiese tenido mucho mejor rendimiento”, señaló en la misma charla. Luis Díaz juega habitualmente como extremo izquierdo, la misma zona desde la que Villa suele desequilibrar con Boca.

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Jugadores de la Selección Colombia Masculina de Mayores celebran en un estadio lleno de aficionados con banderas y bengalas, tras el anuncio de la convocatoria para la Copa Mundial de la FIFA 2026 - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estadísticas de Sebastián Villa con Boca Juniors en la Sudamericana 2026

Las cifras de Villa en la Sudamericana respaldan el argumento sobre su influencia ofensiva. Según FotMob, el colombiano cerró el torneo con un gol y cuatro asistencias, incluida la que entregó en la final ante Atlético Mineiro.

“Cada que quiso, hizo la diferencia”, sostuvo Serna sobre la actuación de Villa en Barranquilla. Luego añadió: “Para mí la gran figura del partido ha sido Sebastián Villa”. El extremo regresó a Boca Juniors en julio de 2026, después de sus etapas en Beroe, de Bulgaria, e Independiente Rivadavia, de Argentina.

Serna contó que habló con Villa antes de su regreso a Boca Juniors, concretado en julio de 2026, y que vinculó ese objetivo con una posible vuelta a la selección Colombia. “Volver a Boca, romperla, es el camino de que estés en la selección Colombia”, le dijo, según relató en Blu Radio.

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El extremo volvió al club argentino después de una primera etapa que se extendió de junio de 2018 a junio de 2023. De acuerdo con FotMob, en ese ciclo disputó 172 partidos y marcó 29 goles en todas las competencias. Tras su retorno, sus números oficiales hasta la final de la Copa Sudamericana, jugada el 21 de noviembre de 2026, fueron:

26 partidos disputados

Dos goles

Nueve asistencias

Sin embargo, Serna remarcó que la decisión final sobre una convocatoria corresponde al cuerpo técnico de la selección Colombia. “El que tiene la razón, el que tiene que elegir los futbolistas es el técnico, es el entrenador”, afirmó en la entrevista con Blu Radio.

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Ramón Jesurún aseguró que la convocatoria de Sebastián Villa a la selección Colombia depende de Néstor Lorenzo, director técnico del equipo - (Luisa Gonzalez/REUTERS/AFP)

¿Por qué Sebastián Villa no es llamado a la selección Colombia?

La eventual ausencia de Sebastián Villa en una convocatoria de la selección Colombia podría estar vinculada a sus antecedentes judiciales en Argentina. El 2 de junio de 2023, el Juzgado Correccional N.º 2 de Lomas de Zamora lo condenó a dos años y un mes de prisión de ejecución condicional por amenazas coactivas y lesiones leves agravadas por el vínculo, en contexto de violencia de género, contra su expareja Daniela Cortés.

Los hechos ocurrieron el 27 de abril de 2020 en Canning, provincia de Buenos Aires, y la Cámara de Apelaciones confirmó el fallo el 26 de noviembre de 2023.

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La pena no implicó cárcel efectiva ni una inhabilitación para jugar al fútbol. Villa debía fijar residencia, someterse a controles judiciales, abstenerse de contactar a Cortés y a su familia, realizar tratamiento psicosocial, participar en talleres sobre violencia de género y evitar el consumo de estupefacientes y el abuso de alcohol, el futbolista cumplió esa condena condicional. Boca Juniors lo apartó del plantel después de la sentencia, pero luego tuvo pasos por Beroe, de Bulgaria, e Independiente Rivadavia, antes de volver al club argentino.