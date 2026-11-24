La Alcaldía de Bello activó los protocolos de búsqueda por la joven de 15 años desaparecida y pidió colaboración a las terminales de transporte y al aeropuerto (Alcaldía de Bello/Facebook)

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Familiares y autoridades municipales mantienen activa la búsqueda de Violeta Muñoz Pineda, una adolescente de 15 años reportada como desaparecida desde la madrugada del lunes 23 de noviembre de 2026 en Bello, Antioquia.

Según la información entregada por su entorno y registrada ante la Fiscalía General de la Nación, la menor de edad fue vista por última vez hacia las 3:00 a. m. cuando salió de su vivienda ubicada en el sector de la Clínica del Norte.

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La Administración local se sumó a los llamados de rastreo mediante un pronunciamiento de la secretaria de Inclusión Social, Familia y Participación Ciudadana de Bello, Jenyfer López, quien confirmó la activación de los protocolos institucionales y pidió la colaboración en puntos de movilidad del departamento.

Al referirse a las acciones desplegadas desde el gobierno municipal y a los hallazgos iniciales realizados por los allegados de la menor, la funcionaria manifestó en un video oficial.

“Violeta salió esta madrugada de su vivienda en extrañas circunstancias y, tras lo ocurrido, la familia encontró mensajes en su celular que han encendido las alarmas, pues habría una conversación con una persona extraña a su círculo. Por eso necesitamos que esta información llegue a todas partes”, señaló la funcionaria.

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La secretaria de Inclusión Social de Bello, Jenyfer López, confirmó la activación de los protocolos institucionales para apoyar la búsqueda de la menor de edad (Alcaldía de Bello/Facebook)

En la misma declaración pública, López solicitó el respaldo de los organismos de control y de los operadores de transporte terrestre y aéreo para ubicar a la adolescente: “Desde la Alcaldía de Bello activamos la ruta de búsqueda y estamos trabajando para dar con su paradero, pero necesitamos la ayuda de todos. Hacemos un llamado a las autoridades, terminales de transporte, aeropuerto y a todas las personas que puedan sumarse a esta búsqueda”.

Familia de la menor envió angustiante mensaje ante la desaparición de Violeta

Daniel Leonardo Perdomo, padre de Violeta, explicó a través de una grabación difundida en redes sociales que su hija abandonó el inmueble llevando consigo unas maletas y dejó su teléfono celular en la casa, aparato electrónico donde posteriormente revisaron sus conversaciones.

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“En uno de sus chats, está hablando con una persona totalmente desconocida para nosotros y todo su círculo de amigos. Ha utilizado palabras o frases que ella normalmente no diría. Entonces, creemos que es alguien de otra parte”, explicó.

La adolescente fue vista por última vez hacia las 3:00 a. m. en el sector de la Clínica del Norte, donde reside junto a su familia (@parchandoconleo/Instagram)

El padre de familia indicó que, hasta el momento, no tienen rastro sobre el destino al que se dirigió la adolescente ni conocen la identidad de quien mantenía contacto con ella, por lo cual envió un mensaje directo a su hija en el video que fue replicado por varios creadores de contenido de viajes en Medellín: “Y si estás viendo esto, por favor, mándanos un mensajito, dinos que estás bien. Necesitamos saber de ti”.

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Líneas telefónicas habilitadas para entregar información sobre su paradero

De acuerdo con los datos consignados en el boletín de personas desaparecidas de la Fiscalía General de la Nación, al momento de salir de su residencia, Violeta Muñoz Pineda vestía una camiseta negra, una chaqueta azul, leggins negros y tenis negros.

Como señal física particular para facilitar su identificación en espacios públicos, el registro oficial indica que la adolescente tiene tres perforaciones en cada oreja.

Aunque dentro de la alerta emitida por los familiares se menciona como indicio que la menor podría encontrarse acompañada por un hombre mayor de edad, esta información no está confirmada y pidieron evitar especulaciones mientras avanzan las labores de verificación.

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Violeta Muñoz Pineda, de 15 años, fue reportada como desaparecida en Bello, Antioquia, después de salir de su vivienda durante la madrugada del lunes 23 de noviembre (@parchandoconleo/Instagram)

Con el fin de recibir datos que permitan ubicar a la menor de edad, la Fiscalía General de la Nación habilitó la línea nacional 122, marcando la opción 5 y posteriormente la opción 1, además del número telefónico 318 532 17 45.

Asimismo, la Alcaldía de Bello dispuso atención permanente durante las 24 horas en los números 300 448 00 00 y 604 322 48 48, mientras que la Alcaldía de Medellín mantiene en funcionamiento la línea de Ruta Urgente de Búsqueda a través del teléfono 305 404 53 79.