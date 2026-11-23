Luis Díaz podría sustituir a Harry Kane en el Bayern Múnich, actuando en la misma posición que tuvo en Liverpool - (@FCBayern/Instagram/AFP)

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Luis Díaz, el futbolista de la selección Colombia, apareció como la alternativa interna del Bayern Múnich para cubrir la baja de Harry Kane hasta el receso de Navidad, siempre que complete su recuperación muscular y esté disponible para volver a competir.

La posibilidad surgió después de la lesión que sufrió el delantero inglés el viernes 20 de noviembre de 2026, en el empate 1-1 ante Colonia por la décima fecha de la Bundesliga.

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Kane, de 33 años, salió a los 20 minutos del encuentro disputado en el Allianz Arena y fue operado esa misma noche por una rotura del ligamento de la sindesmosis del tobillo izquierdo. El Bayern informó el sábado 21 de noviembre que el atacante iniciará su rehabilitación y permanecerá fuera de las canchas durante varios meses.

En ese escenario, el colombiano podría actuar como delantero centro, una función que ya desempeñó durante su etapa en Liverpool entre enero de 2022 y julio de 2025.

En ese contexto, la alternativa de utilizar a Díaz como atacante central ganó fuerza. “Jugar a Luis Díaz arriba en ausencia de Harry Kane e Ismael Saibari es una idea que se ha planteado, y es la más prometedora. Lo ha hecho con éxito para el Liverpool y puede jugar en esa posición. Al menos hasta Navidad, eso probablemente será la opción preferida del Bayern”, señaló el análisis de CBS Sports del lunes 23 de noviembre del 2026.

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El análisis del medio estadounidense CBS Sports sobre la posibilidad de que Luis Díaz reemplace a Harry Kane en el Bayern Múnich - (@iMiaSanMia/X)

Estadísticas de Harry Kane con el Bayern Múnich

La ausencia de Kane representó un problema deportivo para el equipo dirigido por Vincent Kompany, pues el jugador inglés acumuló cuatro goles y ocho asistencias en 10 partidos de Bundesliga antes de lesionarse, además de cuatro tantos y tres pases gol en cuatro presentaciones de la Liga de Campeones.

Su baja se extienderá, al menos, hasta después de los últimos compromisos de 2026: el Bayern cerrará el año el 18 de diciembre y retomará la competencia oficial el 9 de enero de 2027.

El Bayern no cuenta con un reemplazante natural de Kane en la plantilla. Ismael Saibari, otra de las variantes ofensivas, también se recupera de una cirugía de tobillo y no tendría condiciones de volver antes de febrero de 2027. En el empate ante Colonia, Kompany recurrió a Tom Bischof para reemplazar al inglés, una decisión que dejó expuesta la falta de un delantero de área con características similares a las de su máximo goleador.

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Harry Kane estará varios meses de baja con el Bayern Múnich - (@FCBayernEN/X)

La decisión dependerá primero de la condición física del colombiano.Luis Díaz no juega desde el empate 2-2 frente a Arsenal, el 21 de octubre de 2026, cuando sufrió una lesión muscular, el 22 de noviembre, durante una visita a un club de aficionados del Bayern en Petting, aseguró que se siente bien y que espera regresar pronto, aunque evitó confirmar si estará disponible para el partido ante Lille, programado para el martes 25 de noviembre por la Liga de Campeones.

¿Cuándo jugó Luis Díaz como centro delantero?

La posición natural de Díaz es la banda izquierda, donde recibir abierto, encarar a los defensores y atacar hacia el área con su perfil derecho. Sin embargo, durante su ciclo en Liverpool también ocupó zonas centrales del ataque, en especial cuando el equipo necesitó movilidad, presión alta y desmarques a espaldas de los centrales en lugar de un delantero fijo.

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Jürgen Klopp, entrenador de Liverpool hasta el final de la temporada 2023-24, ya había destacado en agosto de 2022 que Díaz poseía cualidades necesarias para actuar cerca del arco.

Luis Díaz ya jugó de nueve cuando actuó en el Liverpool de la Premier League de Inglaterra - (AP Foto/Rui Vieira)

El técnico alemán subrayó su capacidad para rematar desde fuera del área y remarcó que esa característica era importante “para un delantero”. En febrero de ese mismo año, Klopp incluso lo ubicó en el centro de un ataque con dos puntas durante un partido contra Norwich City.

Los números de FotMob muestran que el colombiano llega con producción ofensiva reciente. En la Bundesliga 2026-27 registró cuatro goles y una asistencia en seis partidos, con 445 minutos disputados y una calificación media de 7,70.

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