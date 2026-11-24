En noviembre del 2026, futbolistas colombianos en formación fueron a tener la experiencia de entrenar en España, país campeón del Mundial 2026 - (Suministrado a Infobae Colombia)

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Miguel Casal, director técnico de fútbol español, ve señales de avance en Colombia en comparación con el balompié de su país, aunque considera que todavía debe consolidar sus procesos de formación para acercarse a los resultados que España ha obtenido en el fútbol internacional.

El director técnico español, vinculado desde 2017 a proyectos internacionales de LaLiga, explicó en entrevista con Infobae Colombia que el talento colombiano debe estar acompañado por capacitación para entrenadores, competencias organizadas y estructuras que sostengan el desarrollo de los jugadores desde edades tempranas.

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La distancia se mide frente a una selección española, que encadenó resultados de alto nivel en pocos años: ganó la Liga de Naciones de la UEFA el 18 de junio de 2023, la Eurocopa el 14 de julio de 2024, el torneo olímpico masculino de París el 9 de agosto de 2024 y el Mundial de 2026, cuya final se disputó el 19 de julio.

Bajo la alianza entre una caja de compensación colombiana y LaLiga, campeonato de primera división del fútbol español - (Infobae Colombia)

Para Casal, esos títulos no deben interpretarse como el producto de una sola generación, sino como la consecuencia de un sistema que trabaja de manera constante en la formación, la competencia y el acompañamiento de los futbolistas.

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Casal cuenta con licencia UEFA Pro, es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y tiene un máster en Entrenamiento Deportivo. También fue jugador de tercera división en España y trabajó durante casi cuatro años en India en un proyecto de formación.

España acumula títulos; Colombia busca consolidar su base

La principal diferencia que Casal identifica entre ambos países no está en la presencia de talento, sino en la continuidad de los procesos. España logró traducir su trabajo de formación en resultados de selección: fue campeona mundial en 2010 y 2026, ganó la Eurocopa en 2008, 2012 y 2024, y levantó por primera vez la Liga de Naciones en 2023. Colombia, en cambio, aparece para el entrenador en una etapa de crecimiento de sus estructuras juveniles.

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Él es Miguel Casal, entrenador de La Liga de España, que dirige la alianza con la caja de compensación colombiana - (Infobae Colombia)

“El fútbol español es uno de los mejores del mundo, ya tanto a nivel de clubes como LaLiga, pero también a nivel de selección. Y ese talento viene forjado por muchas cosas, empezando por todo el conocimiento a nivel metodológico que los entrenadores en España tenemos, a nivel de campo que tratamos de transmitir a nuestros jugadores y tratamos de que el talento siga brillando y se desarrolle”, afirmó Casal a este medio.

El técnico explicó que el modelo español no se limita al trabajo que se hace en los entrenamientos. También incluye una organización competitiva que acompaña el recorrido de los futbolistas desde las categorías iniciales hasta el profesionalismo. “También una estructura del fútbol muy fuerte en España, con una estructura muy coherente a nivel de competiciones, que eso hace que las dos cosas, tanto el conocimiento como la estructura, potencien al jugador”, señaló.

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Esa es la brecha que Casal observa entre los títulos de España y las aspiraciones de Colombia: no la capacidad individual de los jugadores, sino la necesidad de que el talento encuentre más espacios para formarse, competir y sostenerse en el tiempo.

El entrenador considera que la metodología española puede aportar herramientas, pero remarcó que no se trata de trasladarla de forma automática. “Creemos que eso también puede ser replicado en otros contextos como Colombia, siempre y cuando respetando todas las características que tiene su país e intentando adaptar esa metodología que nosotros tenemos en España al talento y al fútbol colombiano”, dijo Casal.

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Miguel Casal aseguró que Colombia no está tan lejos de España a nivel futbolístico - (EFE/Infobae Colombia)

La sub-15 y el talento colombiano, las señales que destaca Casal

El entrenador Casal sostuvo que Colombia parte de una ventaja: la pasión por el fútbol y la capacidad individual de sus jugadores. Al explicar por qué LaLiga considera estratégico al país, recordó el paso de figuras colombianas por el campeonato español, entre ellas Radamel Falcao García, quien jugó en el Atlético de Madrid, el Rayo Vallecano y el Real Madrid.

“Estrellas que brillaron en España como Falcao, y muchos otros, que son jugadores muy talentosos, que destacan por su talento individual y creemos que esos futbolistas dan un toque especial a la liga y sabemos que en Colombia hay mucho talento”, aseguró el director técnico español en diálogo con Infobae Colombia.

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Para Casal, el reto colombiano consiste en evitar que esos casos dependan solo de la aparición de una figura excepcional. España, según su diagnóstico, consiguió que la formación y la competencia funcionen como una red permanente; Colombia necesita que más jugadores accedan a recorridos similares desde las categorías juveniles.

El entrenador ubicó una de las señales de avance en la selección sub-15. Sin precisar el nombre ni la fecha del torneo al que hizo referencia, Casal destacó que Colombia enfrentó a España y terminó entre las ocho mejores selecciones de la competencia.

“A nivel de formación también me quería referir a nivel de selección formativa, como la sub quince. En el reciente mundial, Colombia se enfrentó a España, perdió, pero quedó entre las ocho mejores del mundo a nivel de sub quince. Eso también quiere decir que Colombia poco a poco ya empiezan a mejorar su sistema formativo”, afirmó.

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La selección de fútbol de España se coronó campeona del mundo en el 2026 bajo la dirección técnica de Luis de la Fuente - (REUTERS/Ana Beltran)

La conclusión de Casal no es que Colombia ya esté al nivel de España ni que pueda reproducir de inmediato sus títulos mundiales, europeos y olímpicos. Su planteamiento es que el país puede acortar la distancia si fortalece el trabajo de base.

¿Cómo un futbolista colombiano puede irse a una de las mejores ligas del mundo como España?

En ese proceso mencionó la alianza entre LaLiga y Compensar como uno de los programas que buscan capacitar a entrenadores, orientar a las familias y ampliar las oportunidades de competencia para los futbolistas en formación.

“Cuantos más programas como este, como Compensar, cuantas más estructuras como la que estamos tratando de desarrollar aquí en Compensar tenga el país, mejor será para el rendimiento de las selecciones”, sostuvo. El proyecto cuenta con 23 equipos de rendimiento y cerca de 350 jugadores en su programa formativo de fin de semana.

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Futbolistas en formación colombianos después de un entrenamiento en el país campeón del mundo en el 2026, España - (Suministrado a Infobae Colombia)

Casal evitó presentar esa preparación como una garantía de llegada al profesionalismo. “No podemos garantizar el éxito en ese sentido, pero creemos que dándole herramientas al jugador formativo aquí en Colombia, pues estará mucho más cerca de esos sueños”, concluyó.