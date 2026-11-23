De 510.000 nacimientos anuales registrados en Colombia, alrededor de 130.000 corresponden a madres que acceden a licencia de maternidad formal, según el Dane y la Adres - (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Corte Constitucional demostró que en Colombia se protege el embarazo en el empleo. Por medio de la Sentencia T-343 de 2026, estableció que una mujer no debe revelar su estado antes ni al comenzar una relación laboral, y el vencimiento de un nombramiento provisional no basta, por sí solo, para retirarla. El tribunal amparó a una escribiente embarazada de la Rama Judicial, llamada Katherine, que fue desvinculada de un juzgado civil municipal de Bogotá.

Así las cosas, una trabajadora no está obligada a informar que está embarazada y tampoco puede ser retirada de un cargo provisional únicamente porque llegó la fecha prevista en su nombramiento. La Corte indicó que, si la entidad conocía el embarazo, debe demostrar una causa objetiva prevista en la Constitución o la ley y explicar de forma suficiente su decisión.

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La Sala Sexta de Revisión reiteró que “las mujeres no tienen el deber de informar sobre su embarazo antes o al inicio de una relación laboral”. Exigir esa comunicación o cuestionar su ausencia, advirtió, puede reproducir estereotipos de género y levantar barreras para el acceso y la continuidad de las mujeres en el trabajo.

La Corte Constitucional decide sobre las demandas de inconstitucionalidad que presentan los ciudadanos contra las leyes, decretos con fuerza de ley y reformas constitucionales - (Luisa González/Reuters)

Qué exige la Corte para retirar a una trabajadora provisional embarazada

El caso analizado comenzó con el nombramiento provisional de una trabajadora como escribiente en un juzgado civil municipal de Bogotá. Durante la vigencia del vínculo, la funcionaria informó que estaba embarazada a la autoridad encargada de su designación. Al cumplirse la fecha fijada en el acto de nombramiento, el despacho terminó su vinculación. Más tarde, el mismo empleo fue ocupado por otra persona, también bajo la modalidad provisional, por lo que la trabajadora presentó una acción de tutela en busca de protección y reintegro.

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La Corte recordó que los que ocupan empleos de carrera en provisionalidad no tienen derecho a permanecer indefinidamente en el cargo. Sin embargo, esa modalidad no elimina toda garantía de estabilidad: la desvinculación debe responder a una causa objetiva prevista en la Constitución o la ley y contar con una motivación clara, detallada y precisa.

De igual manera, explicó que un nombramiento provisional puede fijarse por un período determinado si existe una razón administrativa concreta, como el reemplazo temporal de un servidor separado de sus funciones por licencia o incapacidad. Cuando desaparece la circunstancia que justificó esa designación, la autoridad puede contar con una razón válida para finalizar el vínculo. En este expediente, el juzgado no acreditó que el cargo correspondiera a un reemplazo temporal ni identificó otra situación administrativa que explicara la duración del nombramiento. Tampoco se produjo la provisión definitiva de la plaza mediante concurso de méritos, pues la entidad nombró a otra persona de forma provisional.

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La Sentencia T-343 de 2026 de la Corte Constitucional de Colombia protege la estabilidad laboral reforzada por maternidad en cargos de carrera en provisionalidad - (Corte Constitucional)

Por ello, la Sala concluyó que “el vencimiento del término establecido en el nombramiento no constituía, por sí solo y en las circunstancias particulares del caso, una causa objetiva y constitucionalmente admisible”. La fecha incluida en el acto de nombramiento no reemplazaba la obligación de justificar el retiro de la trabajadora.

Según lo visto, la autoridad conocía el embarazo antes de que terminara la relación laboral, circunstancia que activó la presunción de despido discriminatorio. Para desvirtuarla, debía acreditar una razón objetiva y constitucionalmente admisible, requisito que no cumplió según la revisión de la Corte. Además, las respuestas a la solicitud de reintegro se limitaron a invocar el vencimiento del nombramiento. La entidad no examinó la situación de embarazo ni la petición de reconocimiento de la protección de maternidad presentada por la trabajadora.

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Reintegro y pagos ordenados por la Sentencia T-343 de 2026

La Corte revocó las decisiones judiciales anteriores y amparó los derechos de la trabajadora a la estabilidad laboral reforzada, la no discriminación, el debido proceso, el mínimo vital y el derecho de petición. También dejó parcialmente sin efectos el acto de nombramiento, pero solo en lo relacionado con la fecha establecida para terminar la vinculación provisional.

Además, la orden principal dispone el reintegro de la escribiente si el cargo no está ocupado en propiedad. Si existe un titular nombrado de forma definitiva, la autoridad deberá verificar si hay una vacante de la misma jerarquía o equivalente y, cuando resulte fáctica y jurídicamente viable, disponer una nueva vinculación provisional.

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La Corte le dio protección a los ingresos de la mujer embarazada - (Colprensa)

La Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá deberá reconocer los salarios y las prestaciones sociales que la trabajadora dejó de percibir durante el período de desvinculación. La decisión también ordenó el pago de la indemnización correspondiente por el retiro sin los requisitos aplicables y, si procede, los valores relacionados con las semanas de licencia de maternidad que no pudo disfrutar.

Asimismo, la providencia incluyó instrucciones sobre las evaluaciones médicas de ingreso una vez se concrete el reintegro. “Esos exámenes deberán ser autorizados y garantizados, sin que puedan utilizarse como barrera para la vinculación ni como instrumento de trato discriminatorio”, dice la sentencia. La decisión contó, además, con una aclaración de voto de una integrante de la Sala Sexta de Revisión. Ese elemento no altera las órdenes de protección, reintegro y reconocimiento económico dispuestas para la trabajadora.

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Alcance de la protección de maternidad en empleos provisionales

La protección constitucional de la maternidad cubre a las mujeres gestantes y lactantes sin depender de la modalidad de su vínculo laboral. “En los cargos provisionales, esa garantía convive con la posibilidad de retiro, pero exige que la administración explique una causa legal y objetiva antes de tomar la decisión”, recordó la Corte Constitucional.

El fallo fija así un límite para autoridades y empleadores: la condición de maternidad no puede operar como filtro para obtener un empleo ni como motivo encubierto para perderlo. La temporalidad de un nombramiento no autoriza decisiones que desconozcan las garantías reforzadas de una trabajadora embarazada.

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