Niños y adolescentes podrán participar en jornadas recreativas gratuitas en parques de Bogotá durante la primera semana de diciembre (Alcaldía de Bogotá)

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Las Vacaciones Recreativas de noviembre y diciembre del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Idrd) se realizarán del 30 de noviembre al 5 de diciembre de 2026. La inscripción es gratuita, presencial y con cupos limitados.

La actividad se llevará a cabo tras el cierre del calendario escolar de los colegios oficiales de Bogotá, previsto para el 29 de noviembre. El receso de fin de año comenzará al día siguiente y se extenderá hasta el 11 de enero de 2027, de acuerdo con la Resolución 2433 de 2025 de la Secretaría de Educación del Distrito.

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El Idrd programó encuentros culturales y deportivos en distintas localidades de la capital. No hay un enlace de inscripción: el registro se hará directamente en cada parque y estará sujeto a la disponibilidad de cupos.

La inscripción presencial será el sábado 28 de noviembre, de 1:00 p. m. a 4:00 p. m., en cada parque o escenario habilitado. La programación para adolescentes de 12 a 17 años finalizará el 4 de diciembre, mientras que las actividades para niños de 6 a 11 años irán hasta el 5 de diciembre.

Las actividades de las Vacaciones Recreativas se desarrollarán en escenarios de distintas localidades de la capital (Idrd)

Los horarios serán de lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 11:30 a. m. y de 1:00 p. m. a 4:00 p. m. La jornada del sábado será de 8:30 a. m. a 11:30 a. m.

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La inscripción exige documentos de salud e identidad

El trámite debe realizarlo presencialmente un padre, madre o adulto responsable. Para formalizarlo, deberá presentar una certificación activa de EPS o del sistema de salud subsidiado, expedida con un máximo de 30 días , y una fotocopia del documento de identidad o registro civil del participante.

En el punto de inscripción se entregará el consentimiento informado, que deberá ser diligenciado por el adulto responsable. Los parques no reservan cupos antes de la jornada del 28 de noviembre, por lo que las familias deben acudir al escenario correspondiente a su localidad.

La inscripción para el programa del Idrd será presencial el sábado 28 de noviembre y estará sujeta a cupos (Idrd)

Estos son los escenarios para niños de 6 a 11 años

La programación infantil se desarrollará entre el 30 de noviembre y el 5 de diciembre. Estos son los parques y escenarios habilitados:

Usaquén : parque Santa Cecilia Baja, carrera 5A #164A-07.

Chapinero : parque San Luis, transversal 8 Este con calle 97.

San Cristóbal : Salón Comunal Granada Sur, carrera 1A Este# 22A-09 Sur; y parque Urbanización El Teñidero, Nariño Sur, carrera 7A con calle 8 Sur.

Usme : parque Los Tejares - Camilo y Marisol Acevedo, carrera 8F #75B-13 Sur.

Tunjuelito : CEFE Tunal, calle 48C Sur #22D-81.

Bosa : parque Desarrollo Brasilia III, carrera 87J con calle 56F Sur; y parque Humberto Valencia, carrera 81F #71F-12 Sur.

Kennedy : parque Moravia, calle 42B Sur #72M-03; y parque Carvajal Osorio, carrera 68L con calle 37D Sur.

Fontibón : parque La Giralda, calle 22K con carrera 104.

Engativá : parque Villas de Granada, calle 77 #112-50; y parque San Andrés, calle 82 #100A-91.

Suba : CEFE Cometas, avenida Suba Rincón, diagonal 127A # 81-26; y Fontanar del Río, diagonal 147 #141A-42.

Barrios Unidos : Polideportivo Barrio Simón Bolívar, carrera 64 #79, esquina.

Teusaquillo : parque Teusaquillo, entre las carreras 16 y 17 y las calles 34 y 35.

Los Mártires : parque Ricaurte, carrera 29 con calle 10.

Antonio Nariño : parque Villa Mayor, calle 31 Sur #30-99.

Puente Aranda : parque Champions, carrera 43 #5; y parque La Virgen - Santa Rita, transversal 39B #39 Sur.

La Candelaria : parque La Concordia, carrera 1 con calle 12B.

Rafael Uribe Uribe : parque El Quiroga, calle 28 Sur con transversal 23; y parque Santa Lucía, diagonal 36 Sur con carrera 16B.

Ciudad Bolívar: parque Arborizadora Alta, calle 69N Sur con carrera 45.

Los parques de Bogotá recibirán a niños y adolescentes tras el cierre del calendario escolar oficial (Idrd)

Cuatro parques recibirán a adolescentes hasta el 4 de diciembre

Las actividades para adolescentes de 12 a 17 años se realizarán del 30 de noviembre al 4 de diciembre. Este grupo no tendrá programación el 5 de diciembre, a diferencia de las actividades previstas para niños.

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Los escenarios habilitados son:

Parque Villa Alemana, en Usme , ubicado en la calle 100 Bis #5 Este, Autopista al Llano.

Parque San Andrés, en Engativá , en la calle 82 #100A-91.

Parque Alta Blanca, en Usaquén , en la carrera 8A #158-04.

Urbanización La Estancia, en Ciudad Bolívar, en la calle 59A Sur #86-00.

La inscripción del 28 de noviembre aplica para ambos grupos de edad. Cada familia debe llevar los documentos exigidos y acudir al parque donde desea registrar al menor, pues los cupos son limitados en cada escenario.