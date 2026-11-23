El expediente de la Fiscalía señala que el hombre es responsable de realizar videos intimidatorios contra Abelardo De la Espriella y miembros de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional (@ABDELAESPRIELLA/X)

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La Fiscalía General de la Nación imputó cargos en Bogotá contra Orlando Reina Vallejo, conocido como alias Alien, por presuntas amenazas contra el presidente Abelardo de la Espriella y los uniformados responsables de su seguridad.

El caso se relaciona con videos difundidos en TikTok, plataforma desde la que el investigado habría emitido intimidaciones mientras mantenía oculta su identidad.

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De acuerdo con la información divulgada por el mandatario en su cuenta de X, las autoridades establecieron que el señalado publicó 90 videos con contenido intimidatorio.

La investigación también incluyó una diligencia de registro en la que fueron incautados nueve elementos que quedaron a disposición del proceso judicial.

Orlando Reina Vallejo fue llevado ante un juez después de que las autoridades identificaran 90 publicaciones en TikTok contra el mandatario y su esquema de protección (Dijín/X)

Durante la audiencia, la Fiscalía expuso los cargos formulados contra Reina Vallejo y explicó el alcance de la conducta que se le atribuye. La imputación contempla el delito de amenazas, en calidad de autor y bajo la modalidad dolosa, según quedó consignado en la intervención del ente acusador que fue difundida por el jefe de Estado.

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“Por estos hechos, señor Orlando Reina Vallejo, la Fiscalía le imputa los siguientes delitos: respecto del hecho que le señalé como el número uno, le imputa el delito de amenazas a título de autor a título de dolo como autor del mismo”, señaló la Fiscalía durante la diligencia judicial.

La entidad citó el artículo 347 del Código Penal, que contempla sanciones para las personas que, por cualquier medio, atemoricen o amenacen a una persona, familia, comunidad o institución con el propósito de provocar alarma, zozobra o terror entre la población o una parte de ella.

Según la explicación leída en la audiencia, esa conducta puede ser castigada con una pena de prisión de cuatro a ocho años y una multa que oscila entre 13,33 y 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

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El operativo incluyó el despliegue de uniformados, el allanamiento a varios inmuebles para la recolección de evidencia material y el traslado del capturado que es investigado por amenazas y uso ilícito de redes (Dijín/X)

Los mensajes habrían incluido referencias a datos reservados

El presidente Abelardo de la Espriella informó que las amenazas no estaban dirigidas únicamente contra él. En su publicación, aseguró que los contenidos también aludían a uniformados vinculados a su esquema de protección.

“¡El anonimato digital no es escudo para los cobardes que amenazan! En Bogotá, la Fiscalía imputó cargos a alias Alien por amenazas y utilización ilícita de redes de comunicaciones. Este sujeto, ocultando su rostro detrás de una pantalla, difundía videos en TikTok con amenazas contra mi vida y la de integrantes de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional encargados de mi seguridad", escribió el mandatario de los colombianos en X.

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Del mismo modo, el mandatario afirmó que alias Alien habría advertido sobre una eventual divulgación de información reservada relacionada con los uniformados y sus familias: “Incluso amenazaba con revelar información reservada de nuestros uniformados y sus familias. La investigación permitió identificar 90 videos intimidatorios y, durante un allanamiento, fueron incautados nueve elementos de interés para el proceso judicial”.

Finalmente, lanzó una advertencia en contra de aquellos que intimidan valiéndose de perfiles falsos en las redes sociales: “¡Que les quede claro: las redes sociales no son territorios sin ley y el anonimato no garantiza impunidad!”.

El presidente se refirió a la captura e imputación de un hombre que lo amenazaba por redes sociales y también lanzaba intimidaciones contra miembros de la Policía (@ABDELAESPRIELLA/X)

La actuación de las autoridades incluyó un allanamiento en el que se recogieron nueve elementos considerados relevantes para el avance de la causa.

De acuerdo con el reporte de la Dijín, estos son indispensables para el desarrollo del proceso en contra del señalado: “Gracias a labores de ciberinteligencia y análisis técnico, fue ubicado el lugar desde donde se realizaban las grabaciones. En un allanamiento se incautaron dispositivos electrónicos y otros elementos probatorios que fortalecieron el proceso investigativo”.

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La investigación seguirá su curso ante las autoridades judiciales, que se encargarán de evaluar el material recuperado durante la diligencia y los videos identificados en TikTok para determinar el futuro judicial del señalado.