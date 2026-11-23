El Tribunal Superior de Barranquilla admitió la entrevista de Nicolás Petro con la revista Semana para el juicio por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. (@nicolaspetrob/Instagram)

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El Tribunal Superior de Barranquilla revocó la exclusión de la entrevista que Nicolás Petro concedió a la revista Semana en agosto de 2023, por lo que el material podrá ser llevado al juicio que enfrenta el exdiputado por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de servidor público.

La Sala Penal adoptó la decisión el 29 de octubre de 2026, pero solo fue conocida hasta la mañana del lunes 23 de noviembre, al resolver las apelaciones contra las determinaciones probatorias tomadas durante la audiencia preparatoria.

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El fallo revelado por el medio Focus Noticias y con ponencia del magistrado Demóstenes Camargo de Ávila, confirmó en lo esencial el auto de primera instancia y devolvió el expediente al Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Barranquilla.

El Tribunal concluyó que la conversación publicada el 5 de agosto de 2023 constituye, en principio, una fuente distinta de los interrogatorios que Nicolás Fernando Petro Burgos rindió ante la Fiscalía General de la Nación (FGN) en el contexto de acercamientos para una eventual colaboración procesal.

El tribunal rechazó la solicitud de excluir la información extraída del teléfono móvil de Laura Ojeda y los registros bancarios aportados por la defensa. (@lauraojedae/Instagram)

“Ni por mi papá ni por nadie. Solo por mi hijo. Bueno, seguramente esa será la noticia del día, habrá memes en las redes sociales y todo, pero sí, no me voy a inmolar ni por mi papá ni por nadie. Solo por mi hijo”, señaló el exdiputado en aquella entrevista.

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La primera instancia había apartado de las pruebas el CD con la entrevista y el informe FPJ-11 en la parte que se refiere a ese anexo. Sin embargo, la Sala acogió la apelación de la Fiscalía y determinó que no se probó que el diálogo periodístico reprodujera o se alimentara de las manifestaciones protegidas que Petro entregó a los investigadores.

“Sería necesario establecer que la entrevista contiene, reproduce o se nutre efectivamente de aquellas manifestaciones protegidas”, señaló la providencia. Para los magistrados, la coincidencia temática o temporal entre ambas declaraciones no bastaba para excluir la entrevista.

El Tribunal mantuvo la exclusión de los interrogatorios ante la Fiscalía

La decisión hizo una distinción entre la entrevista pública y los interrogatorios de agosto de 2023. La Sala confirmó que estas últimas declaraciones no podrán usarse como prueba de cargo porque fueron rendidas bajo un compromiso de colaboración que podía generar una expectativa de beneficios procesales.

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El magistrado Demóstenes Camargo de Ávila remitió el expediente al Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Barranquilla tras resolver las apelaciones probatorias. (extrayendo crédito…)

El Tribunal consideró que permitir su uso afectaría las garantías contra la autoincriminación, la buena fe procesal y la confianza legítima. También precisó que las declaraciones previas del acusado no pueden reemplazar su eventual testimonio en juicio ni ingresar como prueba sustantiva a través de un investigador.

A diferencia de lo que sostenía la defensa, la Sala confirmó la negativa de excluir el iPhone 13 Pro Max que Daysuris Vásquez Castro entregó a la Fiscalía. El fallo indicó que la entrega fue documentada como voluntaria y que la retención y extracción posterior de la información recibieron control de legalidad de un juez de garantías.

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La Sala aclaró que las objeciones sobre la autenticidad, integridad, cadena de custodia y trazabilidad de la información no equivalen automáticamente a prueba ilícita. Esos cuestionamientos podrán debatirse durante el juicio oral, donde se determinará el valor probatorio de los mensajes, audios y demás archivos.

El Tribunal también rechazó la petición de excluir la información extraída del teléfono de Laura Ojeda y los documentos financieros, tributarios y bancarios aportados por la defensa. En ambos casos concluyó que no se acreditó una vulneración concreta de derechos fundamentales que justificara retirarlos del proceso.

El proceso continuará con parte de las pruebas de Fiscalía y defensa

Los magistrados determinaron que la entrevista periodística de agosto de 2023 no reprodujo las declaraciones reservadas que el exdiputado entregó a la Fiscalía. (extrayendo crédito…)

La providencia mantuvo la admisión de documentos y dictámenes solicitados por la defensa, aunque señaló que los peritos financieros y contables deberán limitarse a explicar su metodología y sus conclusiones técnicas. No podrán pronunciarse sobre la responsabilidad penal de Petro ni sobre la configuración de los delitos investigados.

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Con la decisión de segunda instancia, el expediente regresará al juzgado de origen para continuar el trámite hacia el juicio oral, en el que la Fiscalía deberá sustentar su acusación y la defensa podrá controvertir la autenticidad, el contexto y el alcance de los elementos probatorios admitidos.