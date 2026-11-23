Millonarios y Atlético Bucaramanga abren la segunda fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay en el estadio Nemesio Camacho el Campín.
El conjunto dirigido por Alberto Gamero viene de empatar sin goles con el Deportivo Cali, mientras que el Atlético Bucaramanga igualó 2-2 con América de Cali en el inicio de los cuadrangulares.
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El encuentro entre Millonarios y Atlético Bucaramanga se jugará el 24 de noviembre de 2026 a partir de las 6:20 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Nemesio Camacho el Campín y se podrá ver a través de Win + Fútbol y de la aplicación digital de Win Play.
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