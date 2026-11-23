Asofondos advierte que Colombia debe reformar su sistema pensional para sostenerlo (Visuales IA)

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El debate sobre la edad de jubilación volvió a instalarse tras la recomendación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) de elevar ese requisito en Colombia.

El presidente de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos), Andrés Mauricio Velasco, respaldó la propuesta y afirmó que el sistema pensional requiere cambios para garantizar su sostenibilidad.

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La posición del gremio plantea que hombres y mujeres accedan a la pensión a los 65 años, con al menos 1.300 semanas cotizadas y una transición paulatina. La iniciativa coincide con el escenario técnico expuesto por la Ocde, que propuso equiparar las edades y llevarlas gradualmente a ese nivel hacia 2040.

En Colombia, la norma mantiene la posibilidad de pensionarse a los 57 años para las mujeres y a los 62 para los hombres, siempre que acrediten las semanas exigidas. La recomendación internacional y la propuesta de Asofondos no modifican por sí mismas las reglas actuales, pues un cambio de ese alcance requeriría una reforma legal.

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Imagen de referencia - Fondos privados proponen igualar la edad de jubilación en Colombia con una transición gradual (Colprensa)

Asofondos cuestionó la viabilidad del modelo vigente

Velasco sostuvo que el país tiene una de las edades de retiro más bajas frente a los estándares internacionales. “Tenemos que hacerlo posible”, afirmó en entrevista con Mañanas Blu, al insistir en que aplazar la discusión aumentaría las presiones sobre el sistema.

El dirigente aseguró que los fondos privados han promovido una revisión tanto de la edad como de los períodos de aportes. “El sistema no es sostenible”, manifestó al cuestionar el modelo actual y el esquema previsto en la reforma pensional aprobada durante el Gobierno del expresidente Gustavo Petro.

Según Velasco, la sostenibilidad no depende únicamente de la edad de salida del mercado laboral. También requiere modificar la estructura de financiación para fortalecer el ahorro y reducir la dependencia del régimen de reparto administrado por Colpensiones.

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El presidente del gremio sostuvo que las promesas de pago futuro pueden perder respaldo financiero si no se ajustan las condiciones de cotización y retiro. “Las matemáticas no cuadran”, dijo al explicar el desfase entre el tiempo de aportes y los años durante los cuales una persona recibe la mesada.

La edad de pensión debería llegar a 65 años, según el presidente de Asofondos (VisualesIA)

El gremio usó como ejemplo una cotizante de salario mínimo

Para exponer su argumento, Velasco planteó el caso de una mujer que aporta sobre un salario mínimo durante 19 años. Esa trayectoria equivale a las 1.000 semanas que, según explicó, se exigirían desde 2036 bajo las nuevas reglas.

De acuerdo con su lectura, esa trabajadora podría acceder a una mesada desde los 57 años y recibirla durante dos décadas o más. El directivo indicó que, en ese escenario, los recursos acumulados durante el período laboral no bastarían para atender la obligación durante la vejez.

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Velasco añadió que, con la reforma, 15 de los 16 puntos de cotización se destinarían al pago de pensiones en el régimen público. Por eso, consideró que Colombia debe discutir una estructura que dé mayor peso al ahorro para cubrir compromisos futuros.

“No es posible” mantener las mismas condiciones sin revisar las fuentes de financiación, señaló.

Fondos privados respaldan recomendación de la Ocde para subir la edad de jubilación (Imagen Ilustrativa Infobae)

La propuesta incluye una edad única de 65 años

El presidente de Asofondos sostuvo que los 65 años deberían ser el punto de llegada para ambos sexos. “Es el ejemplo que nos da el mundo”, expresó, al mencionar que distintos países han aumentado o proyectan elevar la edad de jubilación ante el crecimiento de la esperanza de vida.

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Velasco citó experiencias de China, Estados Unidos, Polonia, Grecia, Australia y varios países de América Latina. Según dijo, Estados Unidos tiene una edad promedio de retiro de 64,7 años.

El gremio propone que la modificación se aplique de forma gradual, con aumentos anuales para permitir que trabajadores, empresas e instituciones se adapten.

El dirigente reconoció que las diferencias de género exigen mecanismos de compensación. En lugar de mantener una edad distinta, sugirió otorgar reducciones en las semanas de cotización a quienes asuman labores de cuidado.

Los cuidadores tendrían descuentos en semanas cotizadas

La fórmula planteada por Asofondos contempla rebajar 50 semanas por cada uno de los primeros tres hijos o dependientes. Velasco indicó que ese reconocimiento permitiría atender la carga de cuidado que suelen asumir las mujeres, tanto de menores de edad como de adultos mayores.

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También recordó que la expectativa de vida en Colombia ronda los 77 años y que las mujeres viven, en promedio, cerca de cinco años más que los hombres. Para el gremio, esos factores deben analizarse junto con la evolución demográfica y el tamaño de la población que cotiza.