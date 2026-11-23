América y Deportivo Cali empataron en el inicio de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay (Colprensa)

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Comienza la segunda fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay del segundo semestre de 2026, con el grupo B a cargo de abrir la jornada en una nueva edición del clásico vallecaucano entre América de Cali y Deportivo Cali, que se enfrentarán en el estadio Pascual Guerrero.

El conjunto americano viene de empatar 2 a 2 con Atlético Bucaramanga en el inicio de los cuadrangulares, mientras que el equipo dirigido por Rafael Dudamel igualó sin goles ante Millonarios.

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La nueva edición del clásico vallecaucano se jugará el 24 de noviembre de 2026 a partir de las 8:30 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Pascual Guerrero y se podrá ver a través de Win + Fútbol y de la aplicación digital de Win Play.