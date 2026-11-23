La DJ y empresaria de fajas se emborrachó, peleó con influenciadores y se besó con un reconocido personaje en el evento (Redes Sociales/Instagram y TikTok)

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Yina Calderón volvió a ser centro de polémica el pasado 21 de noviembre, cuando su comportamiento durante el evento de boxeo Knock Out, celebrado en Neiva, capital del departamento del Huila, desató una controversia que rápidamente tomó fuerza en redes sociales.

La empresaria de fajas apareció subida en una tarima como invitada, generando ovaciones entre el público, mientras interpretaba una de sus canciones de guaracha –que despertó una polémica por usar la letra de un vallenato sin permiso del intérprete original–. Calderón apareció con un vestido metalizado en color rosado, botas de caña alta color negro y gafas a juego con el atuendo.

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Yina Calderón fue retirada del evento tras presunto estado de embriaguez

La creadora de contenido asistió como invitada especial al evento, donde ocupó una mesa de honor ubicada en zona diferente al ring. Fue allí donde, en medio de las peleas, fue captada besando al influencer huilense Camilo Vega, momento que los animadores del evento alentaron al público a grabar con sus celulares.

La empresaria usó su historia personal para compartir sus reflexiones sobre la disciplina y la autoaceptación femeninas - crédito @yinacalderonoficial/Instagram

Tras el beso, Calderón aclaró que ambos eran solo amigos y que lo estimaba mucho. Sin embargo, la velada tomó un giro inesperado cuando Calderón subió al escenario para interpretar una de sus canciones de guaracha, antes de que su comportamiento comenzara a generar incomodidad entre los organizadores y el público presente.

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“Este es un mensaje para mi mamá. Mamá yo no quiero tomar, es que acá a uno lo obligan, pero yo no, yo estoy cambiando. Usted sabe que yo estoy cambiando”, dijo la exparticipante de La casa de los famosos Colombia en medio de su presentación en el evento.

Según versiones que circulan en redes sociales, la huilense protagonizó una pelea y realizó comentarios inapropiados en el escenario, lo que habría llevado a que le pidieran abandonar el lugar. Algunos testigos señalaron que se encontraba en estado de embriaguez, aunque no hay confirmación oficial al respecto.

Yina Calderón explicó ante las cámaras que los cuervos de su look representaban a algunos de sus compañeros de reality - crédito @yinacalderontv/ Instagram

Esto generó una serie de comentarios en los que respaldaron a la DJ y otros la criticaron: “Te lo mereces reina, no veo nada de malo en que te desordenes un poquito”; “Se llenaba la boca hablando mal de la otra y véala”; “El que es nunca deja de serlo, por eso se emborracha apenas abre la botella”, entre otros más.

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Solo días antes había destacado su disciplina ante las cámaras de Telemundo

El contraste resulta llamativo: apenas el 20 de noviembre, Calderón había aparecido en una entrevista en el programa En casa con Telemundo, donde atribuyó su posicionamiento internacional a su esfuerzo y comportamiento.

“Siempre he sido muy disciplinada y muy agradecida”, afirmó durante la conversación, en la que también aprovechó para arremeter contra la creadora de contenido Melissa Gate. La empresaria aseguró que su presencia en la cadena era fruto de su recorrido profesional y de haber mantenido buenas relaciones con producciones y canales.

Los antecedentes con el alcohol marcan la historia de la influencer

Yina Calderón durante la celebración del desfile de Años Viejos en Oporapa - crédito Redes Sociales/TIkTok

No es la primera vez que Calderón queda en medio de señalamientos relacionados con el consumo de licor. En agosto de 2026, la misma empresaria reveló a través de sus redes sociales que estuvo a punto de ser internada en una clínica de rehabilitación.

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“Yo también tuve un problema de alcoholismo. A mí, mi papá y mamá me iban a internar. Mi hermana Leonela me iba a internar porque yo estaba alcohólica a morir, hasta que yo dije: ‘¿Qué estoy haciendo con mi vida?’”, confesó en ese momento, según recogió Semana.

A inicios de año, también había sido señalada por presunto estado de embriaguez durante el desfile de Año Viejo en Oporapa, su pueblo natal, acusación que ella desestimó públicamente.

Al día siguiente apareció en sus redes diciendo que estaba enferma

La mañana del 22 de noviembre, Calderón reapareció en sus historias de Instagram para informar que se sentía mal tras haber asistido al evento. Señaló que le dolía el estómago y expresó que esperaba recuperarse pronto, sin hacer mención directa a lo ocurrido durante la noche anterior en el recinto de Knock Out, en la capital huilense.

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