María Alejandra López, la Miss Universe Colombia 2026, reveló que tiene planes de casarse con su actual pareja, de origen puertorriqueño - crédito @malopezp/Instagram

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San Juan, Puerto Rico es el escenario del certamen de belleza internacional más importante del mundo.

El martes 24 de noviembre, el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot —conocido popularmente como El Choliseo— abrirá sus puertas para la Gran Final de Miss Universo 2026, la edición número 75 del concurso, en lo que la organización Miss Universo ha denominado su Diamond Jubilee.

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Los colombianos pueden ver la final a las 8:00 p. m. por Universal+ y Telemundo Internacional

Para los seguidores en Colombia, la transmisión comienza a las 7:00 p. m. (hora colombiana) con el especial Celebrando Nuestras Reinas, un pre-show dedicado a las candidatas latinas que compiten por la corona.

María Alejandra López planea traer la tercera corona de Miss Universo para Colombia. (@missuniversecolombiaorg/IG)

La ceremonia principal de coronación arranca a las 8:00 p. m., y se podrá seguir a través de Universal+ y la señal por suscripción de Telemundo Internacional. Adicionalmente, los canales digitales y redes sociales oficiales de Miss Universo transmitirán contenidos especiales del certamen.

María Alejandra López lleva la bandera de Colombia con 13 años de trayectoria en certámenes

La representante colombiana en esta edición es María Alejandra López Pérez, una ingeniera industrial y modelo de 32 años originaria de Pereira, Risaralda.

Con 13 años de experiencia acumulada en certámenes nacionales e internacionales, López llega a Puerto Rico con un historial que incluye el primer lugar de finalista en la selección Miss Universo Colombia 2021 y el segundo puesto en Miss Grand International 2023. Cuenta además con más de 700.000 seguidores en Instagram, una cifra que convierte su participación en una plataforma de visibilidad para el país.

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En el desfile de traje nacional, López Pérez desfiló con una creación del diseñador Randy Severiche titulada ‘La reina de las esmeraldas: Colombia, corazón verde del mundo’, una propuesta que rindió homenaje a uno de los recursos naturales más emblemáticos del país.

El vestuario combina un top asimétrico con hombreras facetadas, una falda con cola, guantes con pedrería y una corona (@missuniversecolombiaoficial /Instagram)

La editorial de ¡Hola! Américas la señaló como una de las favoritas en la región, destacando que su experiencia puede ser su mayor ventaja en la competencia.

Colombia busca su tercer título desde que Paulina Vega ganó en 2014

La última vez que Colombia levantó la corona de Miss Universo fue hace más de una década, cuando Paulina Vega, representante del país, se coronó en 2014. Desde entonces, la delegación colombiana ha mantenido presencia constante en la competencia sin alcanzar nuevamente el título. La participación de López Pérez despierta expectativas renovadas en un país con una larga tradición en certámenes internacionales de belleza.

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El evento en Puerto Rico reúne a 116 candidatas de seis continentes en su edición 75

La 75ª edición del concurso reúne a 116 delegadas procedentes de distintos países y territorios de los seis continentes. Esta edición incluye debuts históricos de Saint Martin y Uganda, y el regreso de 16 naciones que no habían participado en años, entre ellas Alemania, Islandia, Jamaica, Jordania y Túnez, este último ausente desde 1971.

María Alejandra López desfiló en traje de baño azul de dos piezas y vestido de gala negro durante la competencia preliminar de Miss Universo 2026, en Puerto Rico. (@missuniversecolombiaoficial/Instagram)

Las candidatas llegaron a la isla desde el 8 de noviembre y se hospedan en el San Juan Marriott Resort & Stellaris Casino, en el sector de Condado.

Puerto Rico fue elegida sede con el respaldo de 9 millones de dólares en fondos públicos asignados por la Compañía de Turismo de Puerto Rico y Discover Puerto Rico. La competencia se desarrolló en tres etapas: el National Costume Extravaganza del 21 de noviembre, la Competencia Preliminar del 22 de noviembre —ambos eventos desde las 6:00 p. m. ET— y la Gran Final de este martes. Los dos primeros eventos estuvieron disponibles en el canal de YouTube de Telemundo Entretenimiento.

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La reina saliente, Fátima Bosch de México, quien ganó el título en 2025, entregará la corona a su sucesora al cierre de la noche. Entre las favoritas para sucederla figuran representantes de Venezuela, Filipinas y Puerto Rico, que esta edición compite ante su propio público.