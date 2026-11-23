El grupo delincuencial 'Los Satanás' acumuló rentas ilícitas cercanas a los 1.000 millones de pesos entre 2023 y 2026 por extorsiones a comerciantes y transportadores (Mebog)

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La Policía Nacional capturó en un solo día ocho presuntos integrantes del grupo delincuencial organizado Los Satanás en cinco ciudades del país.

En el desarrollo de la Operación Kratos 2, ejecutada conjuntamente con la Fiscalía General de la Nación a través del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula), la unidad especializada en secuestro y extorsión.

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La operación tuvo dos frentes simultáneos el 23 de noviembre de 2026. El primero, una captura en flagrancia en la localidad de Kennedy, Bogotá. El segundo, seis detenciones mediante orden judicial en Barranquilla, Cartagena, Medellín, Bogotá y Soacha.

Los Satanás, es una organización criminal dedicada a la extorsión y los ataques armados contra comerciantes y transportadores. Según la Policía Metropolitana de Bogotá, el grupo acumuló rentas ilícitas cercanas a los 1.000 millones de pesos entre 2023 y 2026 a través de estas actividades.

Detalles de la primera operación

El primer procedimiento comenzó con una denuncia ciudadana. Las patrullas activaron un plan candado —dispositivo de cierre perimetral para interceptar sospechosos en fuga— y lograron capturar en el barrio Tintal a alias Pinky y alias Will, ambos de nacionalidad venezolana y pareja sentimental, luego de que presuntamente dispararan contra un establecimiento comercial.

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La Policía Nacional y la Fiscalía capturaron a ocho presuntos integrantes de la organización Los Satanás en cinco ciudades de Colombia (Mebog)

Durante el operativo les incautaron una pistola, dos panfletos con mensajes extorsivos, tres celulares y una motocicleta.

Alias Pinky habría actuado como conductor de alias El Niche, un miembro de la estructura neutralizado recientemente al que se le atribuyen al menos 11 hechos delictivos. Entre ellos, el homicidio de un taxista en Soacha el 30 de septiembre de 2026 y un ataque armado el 5 de noviembre en el sector de San Mateo, donde una víctima perdió la movilidad de sus piernas.

Así como lo explicó el brigadier general Giovanni Cristancho Zambrano, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá: “En un primer resultado, en la localidad de Kennedy, fueron capturados en fragancia alias Pinky y alias Will, quienes realizaban disparos a los establecimientos comerciales y asimismo distribuían panfletos extorsivos a los mismos. A alias Pinky se le atribuyen al menos once eventos desempeñando el rol de conductor de una motocicleta de alias Niche”.

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Alias Will, de 24 años, estaría vinculada a al menos tres episodios en los que presuntamente disparó contra fachadas de viviendas y locales comerciales. Un juez de la República les impuso detención preventiva en centro carcelario por extorsión agravada y porte ilegal de armas en modalidad agravada.

Sobre el segundo procedimiento

El segundo resultado de la jornada apuntó al corazón financiero de la organización. Las capturas ordenadas judicialmente en las cinco ciudades recayeron sobre personas cuya función dentro de la estructura era administrar, contabilizar y distribuir el dinero obtenido mediante extorsiones, así como retirarlo en corresponsales bancarios para entregarlo a otros integrantes.

Alias 'Pinky' actuó como conductor de alias 'El Niche' en el homicidio de un taxista en Soacha y en un ataque armado en el sector de San Mateo (Mebog)

Entre los seis detenidos figuran dos cuñados de alias Satanás, señalado como el cabecilla de la organización: alias Mayfred, venezolana de 26 años, y alias Bill, venezolano de 27 años con antecedentes por extorsión y tráfico de armas. También fue capturada alias Nesly, colombiana de 33 años, cuyo hijastro —conocido como Roniel— había sido detenido meses atrás por extorsión.

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Completan la lista alias Manuel, colombiano de 34 años; alias Juan David, colombiano de 25 años; y alias Liliana, colombiana de 24 años con antecedentes por extorsión y porte de armas.

En los allanamientos de este segundo frente se incautaron seis celulares, una tableta y un computador portátil, dispositivos que las autoridades consideran claves para profundizar las investigaciones sobre la red financiera del grupo.

El oficial agregó que “El modus operandi consistía en recibir el pago de las extorsiones hechas a comerciantes y a conductores de transporte informal. De acuerdo con la investigación, se logró establecer que el valor que recaudaban por estos cobres extorsivos asciende aproximadamente a mil millones de pesos”.

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Los seis detenidos quedaron a disposición de la justicia por los delitos de extorsión y concierto para delinquir. A diferencia de la pareja capturada en Kennedy, un juez les impuso detención domiciliaria.