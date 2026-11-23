Sencia tiene pocos días para dejar la gramilla de El Campín en buen estado para los partidos de Millonarios y Santa Fe por los cuadrangulares, tras el concierto "Juntos de nuevo" (Sencia)

Guardar

Sencia informó el 22 de noviembre que el desmontaje del concierto de vallenato en el Estadio El Campín avanzaba para recibir a Millonarios y Santa Fe, a menos de 48 horas de los primeros partidos de local de ambos clubes en los cuadrangulares semifinales. La tensión está en el escaso margen entre el retiro de las estructuras, las tareas de recuperación y los encuentros previstos para el 24 y 25 de noviembre.

El concierto “Juntos de Nuevo” terminó a la 1:00 de la mañana del domingo 22 de noviembre, según el consorcio. La estructura había comenzado a instalarse el miércoles 18 del mismo mes y los equipos iniciaron luego el retiro de palcos, mesas, sillas, divisiones y equipamiento técnico.

PUBLICIDAD

El informe, presentado en redes sociales, omitió mediciones sobre la compactación del suelo, la humedad, el drenaje ante las lluvias en Bogotá y el comportamiento de la superficie para el rodamiento del balón. Tampoco incluyó un concepto de la inspección agronómica sobre las condiciones en que quedaría la cancha, que se esperan sean dados más adelante.

Millonarios debe recibir a Atlético Bucaramanga el martes 24 de noviembre, mientras que Santa Fe enfrentaría a Once Caldas el miércoles 25, por lo que hay preocupación por el poco tiempo para la recuperación del césped y no repetir los estragos de la presentación de BTS a inicios de octubre, que provocaron la cancelación de un juego a última hora.

PUBLICIDAD

El retiro de la protección de la cancha terminó en seis horas

Al detallar el trabajo realizado tras el evento, Sencia explicó: “A las 3:00 a.m. comenzó el retiro de las estibas que protegían la grama. En un máximo de seis horas se retiró el 100 % de la protección”. El procedimiento concluyó cerca de las 9:00 a.m. .

Con el terreno despejado, el equipo agronómico comenzó tareas de corte, aireación y descompactación. Esas labores quedaron bajo observación por la proximidad de los partidos y por la falta de información sobre los efectos de las cargas, la ventilación bajo las estibas y la humedad del césped.

Así se veía la gramilla de El Campín, previo al incio del desmonte por el concierto de vallenato del 21 de noviembre (Sencia)

Sencia comunicó el avance del retiro técnico durante la tarde del domingo: “Al corte de este reporte, a las 4:30 de la tarde del domingo 22 de noviembre, el desmontaje de la estructura técnica supera el 90%”. La entidad indicó que esperaba completar el desmontaje ese mismo día.

PUBLICIDAD

El equipo agronómico podría realizar nuevas supervisiones y estudios sobre la superficie antes de los encuentros. Entre los aspectos pendientes figuran las mediciones de compactación, el comportamiento del terreno y un concepto técnico más avanzado sobre el estado del césped.

Terminado el concierto "Juntos de nuevo", empezó el desmonte de la tarima y la cubierta de la gramilla en El Campín (Sencia)

La felicitación a Barranquilla

La cuenta oficial de Sencia en Instagram felicitó a Barranquilla por la renovación del Estadio Metropolitano, estrenado el sábado 21 de noviembre para la final de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Atlético, y sostuvo que “cuando una ciudad trabaja unida para sacar adelante sus proyectos, los resultados se disfrutan entre todos”.

La publicación incluyó una fotografía aérea nocturna del estadio y superó las 460 interacciones. Aunque no hizo referencias a Bogotá ni a su Alcaldía, usuarios asociaron el mensaje con las controversias por la gestión de la empresa en el estadio Nemesio Camacho El Campín, mientras continúan investigaciones de la Contraloría de Bogotá y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte.

PUBLICIDAD

¡Felicitaciones, Barranquilla, por la renovación del Estadio Metropolitano! Un logro de ciudad que merece celebrarse en todo el país. Cuando una ciudad trabaja unida para sacar adelante sus proyectos, los resultados se disfrutan entre todos. ¡Que disfruten su Metropolitano y todo lo que el deporte, la cultura y el arte traerán a este espacio!“, decía el mensaje.

Las reacciones de los usuarios a la publicación hicieron hincapié en lo que describieron como un eso desmesurado del estadio para actividades ajenas al fútbol (@senciabogota/Instagram)

En una de las respuestas al mensaje del consorcio, el usuario @miguellagosgarzon escribió lo siguiente: “No como cierta empresa pecho frío de Bogotá que solo lo presta para asados y matrimonios”.

La obra, impulsada por el alcalde Alejandro Char, superó los 250.000 millones de pesos de inversión. Los trabajos comenzaron en enero de 2026, duraron casi diez meses y reunieron a más de 1.500 trabajadores en turnos diurnos y nocturnos.

PUBLICIDAD

La intervención amplió el aforo de 43.000 a 65.000 espectadores para partidos de fútbol, con capacidad de hasta 75.000 personas en conciertos y otros eventos masivos. El recinto pasó a ser el estadio de fútbol con mayor capacidad de Colombia.