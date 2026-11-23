El capitán Álvaro Farfán, delegado departamental de Bomberos de Cundinamarca, confirmó el hallazgo del cuerpo de Gabriel Cárdenas, estudiante de Los Andes del que su familia perdió el rastro el 19 de noviembre (Bomberos de Cundinamarca)

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El Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca recuperó el cuerpo sin vida de un joven en el sector del Salto del Tequendama, en zona rural del municipio de Soacha, durante la tarde del lunes 23 de noviembre de 2026.

De manera preliminar, las autoridades consideran que podría tratarse de Gabriel Alberto Cárdenas Morales, estudiante de la Universidad de los Andes, cuya desaparición fue denunciada el jueves 19 de noviembre.

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El operativo reunió al Cuerpo Oficial de Bomberos de Soacha, a los bomberos voluntarios de ese municipio y a unidades voluntarias de San Antonio del Tequendama. Los equipos realizaron las labores de recuperación en la zona donde fue localizado el cuerpo.

“En la tarde de hoy fue recuperado el cuerpo sin vida de un joven de aproximadamente 17 años”, informó el capitán Álvaro Farfán, delegado departamental de Bomberos de Cundinamarca, en un reporte oficial sobre la operación desarrollada en el Salto del Tequendama.

Bomberos recuperan el cuerpo de un joven reportado como desaparecido en el Salto del Tequendama (Bomberos de Cundinamarca)

Las autoridades esperan la identificación forense del CTI

El organismo indicó que todo apunta a que se trata del joven que había sido declarado desaparecido desde el jueves 19 de noviembre. Sin embargo, la confirmación oficial de la identidad depende de los procedimientos forenses.

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“Al parecer, se trata del joven que fue reportado como desaparecido desde el pasado jueves”, señaló la institución. El cuerpo será entregado al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, encargado de las diligencias de identificación.

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