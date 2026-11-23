El guitarrista argentino Dominic Miller, figura inseparable de Sting durante más de tres décadas y coautor de canciones como "Shape of My Heart", recorrerá Colombia entre el 21 y el 29 de enero de 2027.

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El guitarrista argentino Dominic Miller, figura inseparable de Sting durante más de tres décadas y coautor de canciones como “Shape of My Heart”, recorrerá Colombia entre el 21 y el 29 de enero de 2027. La agenda incluye presentaciones en Bogotá, Villa de Leyva y Medellín, además de una clase magistral en la capital. Es su primera visita al país como líder de su propia propuesta artística en casi 15 años.

La gira llega semanas después del lanzamiento de su nuevo álbum, Diana

El 20 de noviembre de 2026 Dominic Miller publicó Diana, su cuarto álbum para el sello ECM Records, producido por Manfred Eicher y grabado en los Studios La Buissonne, en el sur de Francia

La visita se produce en un momento especial de la carrera solista de Miller. El 20 de noviembre de 2026 publicó Diana, su cuarto álbum para el sello ECM Records, producido por Manfred Eicher y grabado en los Studios La Buissonne, en el sur de Francia, en diciembre de 2024. El disco, de carácter instrumental, lleva el nombre de su madre, fallecida en febrero de 2026. Miller lo grabo junto al bandoneonista Santiago Arias, el bajista Nicolas Fiszman y el baterista Ziv Ravitz, los mismos músicos de Vagabond (2023).

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El repertorio de los conciertos en Colombia combinará composiciones de su carrera como solista con piezas representativas de su trayectoria internacional, en un recorrido que atraviesa el rock, el pop, el jazz, el folk y la música clásica contemporánea.

Tres escenarios con aforo limitado para una experiencia de proximidad

Los conciertos de Miller en Colombia se desarrollarán en recintos con capacidad de hasta 800 personas por función. El formato apunta a una relación directa entre el intérprete y el público.

A diferencia de las grandes producciones en estadios, los conciertos de Miller en Colombia se desarrollarán en recintos con capacidad de hasta 800 personas por función. El formato apunta a una relación directa entre el intérprete y el público.

La primera fecha es el 21 de enero en el Teatro Libre de Chapinero, en Bogotá. Dos días después, el 23 de enero, Miller actuará en El Solar de la Guaca, en Villa de Leyva, Boyacá, uno de los destinos patrimoniales más reconocidos de Colombia. El cierre de la gira colombiana está previsto para el 29 de enero en el Teatro El Tesoro, en Medellín.

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Los tres conciertos contarán con la presencia de artistas invitados sorpresa cuyos nombres se anunciarán próximamente.

El mismo 21 de enero, una clase magistral en Bogotá para músicos y estudiantes

Además del concierto en el Teatro Libre, el 21 de enero Dominic Miller ofrecerá una clase magistral en la Escuela de Música Fernando Sor, en Bogotá.

Además del concierto en el Teatro Libre, el 21 de enero Miller ofrecerá una clase magistral en la Escuela de Música Fernando Sor, en Bogotá. El encuentro está dirigido a guitarristas, músicos, estudiantes y aficionados interesados en conocer su técnica, sus procesos de composición y su experiencia acumulada en más de cuatro décadas de carrera profesional.

Andrés Cabas acompañará a Miller en todas las fechas colombianas

El cantante y compositor colombiano Andrés Cabas participará como invitado oficial en los tres conciertos de la gira. Su presencia suma una voz local a una propuesta que reúne trayectorias internacionales y colombianas en un mismo escenario.

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Una colaboración con Sting que comenzó en 1990 y definió un sonido

Dominic Miller integra la banda de Sting desde 1990 y participó en sus discos desde The Soul Cages (1991). La colaboración más conocida de ambos es "Shape of My Heart", coescrita por los dos

Miller integra la banda de Sting desde 1990 y participó en sus discos desde The Soul Cages (1991). La colaboración más conocida de ambos es “Shape of My Heart”, coescrita por los dos y convertida en una de las canciones más reconocibles del repertorio del artista británico. También compuso junto a Sting “La Belle Dame sans regrets”, entre otras piezas que forman parte de la identidad sonora de su etapa solista.

Antes de esa asociación, Miller trabajó como músico de estudio y de gira con artistas como Phil Collins —en cuya grabación de “Another Day in Paradise” participó—, Peter Gabriel, Tina Turner, Paul Simon, Bryan Adams y Nigel Kennedy, entre otros.

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Nacido en Buenos Aires, formado en Boston y Londres

Dominic Miller nació el 21 de marzo de 1960 en Buenos Aires, hijo de padre estadounidense y madre irlandesa. Estudió en el Berklee College of Music, en Boston, y en la Guildhall School of Music de Londres. Su discografía como solista incluye títulos como First Touch (1995), Second Nature (1999), Shapes (2003), Silent Light (2017), Absinthe (2019) y Vagabond (2023). Diana, publicado el 20 de noviembre de 2026, es su trabajo más reciente y su cuarto álbum bajo el sello ECM.

La gira sudamericana de enero de 2027 también contempla una presentación en Quito, Ecuador, el 27 de enero en la Casa de la Música, única fecha confirmada en ese país.

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