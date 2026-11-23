La cantante colombiana Angie Roa, conocida artísticamente como La Niña Roa, lanza "Por Cobarde", una cumbia ranchera que nació de una ruptura sentimental y se convierte en un himno para las mujeres que volvieron a confiar en el amor y salieron lastimadas.

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La cantante colombiana Angie Roa, conocida artísticamente como La Niña Roa, lanza “Por Cobarde”, una cumbia ranchera que nació de una ruptura sentimental y se convierte en un himno para las mujeres que volvieron a confiar en el amor y salieron lastimadas. La canción llega acompañada de un videoclip rodado en Bogotá y está disponible en todas las plataformas digitales de música.

La Niña Roa convierte una ruptura en materia prima musical

Detrás de "Por Cobarde" hay una historia personal que la artista decidió no guardar para sí. La canción aborda el miedo a enamorarse y asumir un compromiso, y retrata las consecuencias de tomar el amor a la ligera.

Detrás de “Por Cobarde” hay una historia personal que la artista decidió no guardar para sí. La canción aborda el miedo a enamorarse y asumir un compromiso, y retrata las consecuencias de tomar el amor a la ligera: una actitud que termina lastimando a quienes esperan una relación sincera. Roa abre su corazón a través de una letra que habla del arrepentimiento, la pérdida y el proceso de reconocer las propias heridas, con la cumbia ranchera como vehículo sonoro.

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La composición estuvo a cargo de David Quintero, conocido como “Komix”, y Farid Duque, identificado artísticamente como “El Dukke”. La interpretación de la artista aporta la carga emocional de una historia que conecta el arrepentimiento con la necesidad de expresar aquello que muchas veces permanece callado. El tema propone una reflexión sobre las relaciones en las que el miedo a involucrarse sentimentalmente termina imponiéndose sobre los sentimientos, y sobre las decisiones que afectan los vínculos de manera irreversible.

El lanzamiento está dedicado a las mujeres que apostaron de nuevo por el amor

La Niña Roa comparte este lanzamiento con un público específico: las mujeres que se dieron una nueva oportunidad sentimental y terminaron heridas.

La Niña Roa comparte este lanzamiento con un público específico: las mujeres que se dieron una nueva oportunidad sentimental y terminaron heridas. Al compartir su propia experiencia, la artista convierte una etapa difícil de su vida en una propuesta musical que busca acompañar a quienes han atravesado situaciones similares. “Por Cobarde” llega como una invitación a reconocerse en la historia, escuchar aquello que a veces cuesta decir en voz alta y encontrar en la música un espacio para procesar las emociones.

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El videoclip, dirigido por Raven en Bogotá, acompaña la canción con imágenes que presentan a una mujer luchadora, resiliente y capaz de reinventarse ante las pruebas de la vida. Cada escena busca reflejar esa transformación emocional y conectar el relato musical con una representación femenina que va más allá del sufrimiento. La producción audiovisual resalta la sensualidad y la autenticidad de la intérprete, y refuerza el mensaje central de la canción.

Un sueño que el amor dejó pago antes de partir

La historia de Angie Roa no comienza en un estudio de grabación. Desde pequeña se destacó en el colegio por su voz: era la alumna elegida para cantar en las izadas de bandera y los eventos más importantes.

La historia de Angie Roa no comienza en un estudio de grabación. Desde pequeña se destacó en el colegio por su voz: era la alumna elegida para cantar en las izadas de bandera y los eventos más importantes. Fue en esa época donde también conoció al hombre que sería su esposo durante 21 años. Después del colegio, Roa siguió cantando en bares, fiestas y restaurantes, con el sueño de grabar música con un productor reconocido y lanzarse profesionalmente a la industria. Sin embargo, priorizó su hogar y postergó su carrera.

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Todo cambió con la llegada de la pandemia. La artista y su esposo se contagiaron de covid-19, lo que les causó fiebres altas. En esas noches de enfermedad, su esposo despertó dos veces alarmado por la misma pesadilla: soñaba que moría a causa del virus. Días después, la pesadilla se cumplió. Tras 21 días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), el amor de su vida falleció y dejó a Roa sin ganas de seguir adelante.

El esposo le dejó pagada una producción musical antes de morir

El primer disco de La niña Roa fue producido por Fredy Camelo, ganador de un Latin Grammy por el álbum Compadres de Fonseca y Andrés Cepeda.

Dos meses después de la pérdida, la artista recibió una llamada del productor Fredy Camelo que cambió su historia. Camelo, ganador de un Latin Grammy por el álbum Compadres de Fonseca y Andrés Cepeda, le comunicó que su esposo había dejado pagada, antes de morir, una producción musical completa. Todo había quedado coordinado y cubierto económicamente.

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“Él me dijo ‘tengo un grupo de compositores esperándote en Miami, te vamos a ayudar a hacer realidad tu sueño, porque tu esposo te dejó paga una producción musical conmigo’, y yo me puse a llorar en ese momento, fue una cosa increíble, impresionante”, recordó la artista.

Con el alma aún rota por el dolor, Roa viajó a Miami y grabó su primer sencillo, “Sé que te perdí”. Desde entonces ha construido una carrera que incluye una gira internacional por México —con funciones agotadas en Guadalajara, Ciudad de México y San Miguel de Allende—, varios lanzamientos y su álbum debut La Jodida. Ahora, con una trayectoria en consolidación, presenta “Por Cobarde” como su nueva apuesta dentro del género.

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La cumbia ranchera como lenguaje para despedirse de un amor

Con este lanzamiento, La Niña Roa propone una canción que combina los sonidos de la cumbia ranchera con una temática sentimental cercana a distintas experiencias personales.

Con este lanzamiento, La Niña Roa propone una canción que combina los sonidos de la cumbia ranchera con una temática sentimental cercana a distintas experiencias personales. El tema plantea una mirada al miedo al compromiso, al arrepentimiento y a las consecuencias de no asumir con honestidad los propios sentimientos. La intérprete convierte estos elementos en una historia musical dirigida a quienes buscan despedirse de un amor, reconocer lo vivido y continuar adelante después de una ruptura.

“Por Cobarde” ya está disponible en las principales plataformas de streaming.