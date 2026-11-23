“Hoy ha sido vulnerada la seguridad”, afirmó Mary Luz Herrán (@MaryLuzHerran/X - @andreapetro91/X)

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Andrea Petro, hija del expresidente Gustavo Petro responsabilizó al Gobierno de Abelardo de la Espriella por eventuales afectaciones contra ella o sus familiares, luego de denunciar una reducción en sus esquemas de seguridad. Su madre, Mary Luz Herrán, respaldó la advertencia y afirmó que la familia presidencial ha enfrentado episodios de vulnerabilidad en las últimas semanas.

La hija del exmandatario Petro publicó su mensaje en la red social X el lunes 23 de noviembre de 2026. Allí cuestionó una decisión que, según sostuvo, disminuyó de forma drástica las medidas de protección asignadas a su núcleo familiar.

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“Hago responsable al actual Gobierno”, escribió Andrea Petro. La publicación plantea que cualquier hecho que pueda ocurrirle a ella o a sus allegados deberá atribuirse a las autoridades, debido a lo que describió como un cambio político en el manejo de la seguridad.

La denunciante afirmó que la reducción de los dispositivos de resguardo pone en riesgo su “integridad”. También calificó la determinación como resultado de “caprichos políticos”, sin aportar detalles sobre qué entidad tomó la decisión, cuándo ocurrió ni cuáles servicios fueron modificados.

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Después de la publicación de su hija, Mary Luz Herrán, amplió el reclamo mediante otro mensaje en X. La ex esposa del expresidente Gustavo Petro señaló que la seguridad de la familia había sido vulnerada durante esa jornada.

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“Hoy ha sido vulnerada la seguridad”, manifestó Herrán. Luego agregó que un hecho similar habría ocurrido tres semanas antes contra integrantes de la familia presidencial, aunque no precisó el lugar, las circunstancias ni el tipo de incidente al que se refería.

La mujer indicó que, pese a ese antecedente, se estaría reduciendo la protección de “G Petro y miembros de mi familia”.

Herrán compartió el texto de Andrea Petro y lo acompañó con acusaciones contra el presidente Abelardo de la Espriella al que mencionó como “el señor Abelardo”.

La madre de la hija del exmandatario sostuvo que el actual jefe de Estado “no acepta que la oposición ejerza su derecho”. También afirmó que “nos quiere destripar” y lo acusó de vulnerar “el derecho a la vida y las libertades”.

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Mary Luz Herrán afirmó que la seguridad familiar ya fue vulnerada (@MaryLuzHerran/X)

Esto dijo el exmandatario Gustavo Petro sobre su esquema de seguridad: “No le importa”

El expresidente Gustavo Petro, sostuvo que parte de los recursos de su esquema fue destinada a la protección del jefe de Estado y de mandos de la Policía Nacional.

El exmandatario aseguró que le retiraron vehículos blindados asignados a él y a sus familiares. Según su versión, algunos automotores fueron trasladados a la escolta presidencial y otros quedaron a disposición de generales. “No le importa un atentado contra mí”, escribió entonces.

La acusación fue rechazada por el vocero presidencial, Miller Soto, quien calificó de falsa la versión de Petro. El funcionario sostuvo que el presidente Abelardo de la Espriella ordenó mantener “intactos” los dispositivos de protección de los expresidentes.

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“Inexplicable que un expresidente” formule esa acusación, manifestó Soto. También aseguró que no existió una disminución del esquema asignado al exjefe de Estado.

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Andrea Petro pidió explicaciones a la UNP

Después de ese pronunciamiento, Andrea Petro respondió que sí hubo recortes y cuestionó la falta de contestación de la Unidad Nacional de Protección (UNP) frente a sus solicitudes de información. “Le doy cifras exactas y datos”, expresó la empresaria.

La hija del exmandatario afirmó que la familia podría recurrir a derechos de petición para obtener una respuesta formal. Luego atribuyó la situación a una presunta ofensiva contra Gustavo Petro, con el propósito de “borrarlo políticamente”.

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La normativa vigente establece protección vitalicia para expresidentes y sus familiares. El Decreto 1069, modificado en junio de 2026 por el Decreto 0563, contempla recursos de defensa provistos por el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, la UNP y la Dirección Nacional de Inteligencia.

Consultada por Infobae Colombia, la UNP indicó que no realizó cambios en los esquemas. La entidad añadió que adelanta ajustes conforme al marco normativo, aunque no precisó si revisa los vehículos mencionados por Petro.