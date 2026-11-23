La exjefa de Gabinete Laura Sarabia afirmó que los registros divulgados contradicen la versión de Verónica Alcocer sobre su vínculo con Eva Ferrer. (Colprensa)

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Los encuentros privados entre la exprimera dama Verónica Alcocer y la estratega española Eva Ferrer reabrieron el debate en Colombia sobre la cercanía que mantuvieron ambas durante la Presidencia de Gustavo Petro.

Las fotografías, chats y audios conocidos por Semana y Noticias RCN muestran reuniones sociales, coordinaciones personales y conversaciones de distintas etapas de su relación, material que Ferrer entregó a la Fiscalía General de la Nación dentro de sus denuncias contra la exfuncionaria.

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El material revelado al público generó todo tipo de reacciones en el país, tanto a favor como en contra. Una de ellas fue la exjefa de Gabinete de la Presidencia, Laura Sarabia, quien se refirió a las imágenes durante el lanzamiento del programa digital Los de siempre de Minuto60, programa en el que participa junto al periodista Melquisedec Torres y el caricaturista Vladimir Flórez, conocido como Vladdo.

La exfuncionaria desestimó que su nombre apareciera en las conversaciones filtradas (Europa Press)

Al ser consultada frente a los registros, la excanciller sostuvo que las imágenes y los audios contradicen la caracterización que Alcocer había hecho de su vínculo con Ferrer. Para Sarabia, el contenido divulgado refleja una relación de mayor cercanía que la reconocida públicamente por la exprimera dama, quien había dicho en una entrevista con Noticias RCN que “solo era una relación profesional”.

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“Creo que queda clara una cosa y para nadie es un secreto y es que ella era muy cercana a Verónica Alcocer. Y creo que fue un error de Verónica decir que no eran cercanas”, afirmó la exministra.

La exembajadora en el Reino Unido también aludió a las fotografías de una celebración de fin de año, en las que los asistentes aparecen con brindis, gafas de celebración y durante un intercambio de regalos. “Ahí me di cuenta de que yo no era tan cercana. Porque a mí nunca me invitaron al amigo secreto”, dijo.

Por último, hizo referencia a que su nombre estuviera en las conversaciones entre Ferrer y Alcocer, a lo que ella desestimó por completo. “Sí, yo estoy mencionada en uno de los audios de Eva Ferrer, en uno ella me está diciendo algo pero no hay mucho contexto”, concluyó.

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Verónica Alcocer y Eva Ferrer aparecen en imágenes de reuniones privadas divulgadas por medios de comunicación. (Verónica Alcocer García/Facebook - suministrada a Infobae Colombia)

Detalles de la investigación

Inicialmente, Semana publicó imágenes de un encuentro denominado “amigo secreto”, organizado a través de un grupo de WhatsApp y realizado el 16 de diciembre a las 8:00 p. m. en el apartamento del empresario catalán Manel Grau, en el norte de Bogotá. Según el material divulgado, los asistentes debían llevar regalos, entre ellos ropa, perfumes y artículos de lujo; una de las fotografías muestra una caja de Hermès.

En esa reunión aparecen Ferrer, Alcocer, Carmen Caballero —entonces presidenta de ProColombia—, Carolina Plata, Agmeth Escaf, Mario Fernández Alcocer, Fady Flórez y el fotógrafo Mauricio Vélez, entre otras personas. De acuerdo con la publicación, a Alcocer le correspondió entregar un obsequio a Escaf. La divulgación de las imágenes ocurrió después de que la exprimera dama negara que Ferrer fuera su amiga.

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Por su parte, Noticias RCN informó que tuvo acceso a 20 gigabytes de información extraída del teléfono de Ferrer y aportada a la Fiscalía. El archivo contiene conversaciones, notas de voz y fotografías que abarcan desde el periodo de cercanía entre las dos mujeres hasta los desacuerdos que surgieron después.

Uno de los audios, fechado el 21 de diciembre de 2021, recoge un mensaje de Alcocer a Ferrer antes de un viaje: “Amiga hermosa, que tengas un feliz vuelo, que regreses delicioso, duerme mucho, descansa, relájate en ese vuelo y nada, amiguita, gracias por tanto. Ya te estamos extrañando en esta casa”. Los archivos también incluyen mensajes sobre tiquetes, desplazamientos y gestiones logísticas; en uno de ellos, Ferrer coordinó con el jefe de seguridad de Alcocer su llegada a Colombia.

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Los archivos contienen conversaciones que reflejan distintas etapas de la relación entre Alcocer y Ferrer. (Colprensa)

Otro audio, de febrero de 2022 y en plena campaña presidencial, muestra a Alcocer expresando su intención de acompañar al entonces candidato Gustavo Petro a reuniones con empresarios. “Sobre todo porque hay unas reuniones de empresarios en las que a mí me gustaría estar siempre con él. Eso fue lo que yo pedí en la agenda: se están dando el martes, una por la tarde y otra por la noche. Yo debería estar escuchando qué se habla”, señaló.

El material también contiene un intercambio del 14 de junio de 2023 entre Ferrer y Petro. La exconsejera escribió que con Alcocer “no hay comunicación fluida desde hace meses” y se refirió a diferencias sobre decisiones de la Consejería Presidencial. En esa conversación añadió: “Ella está cabreada porque no doy juego a Agmeth y Mario. Intento cumplir, me ponen trampas, dicen mentiras… y la que firma en la Consejería soy yo y eso Vero no lo entiende”.

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Respuesta de Verónica Alcocer

Tras la divulgación del material, la exprimera dama Verónica Alcocer sostuvo que las imágenes conocidas corresponden a “encuentros sociales y familiares íntimos” y manifestó que le generaba tranquilidad que las supuestas pruebas de las acusaciones en su contra se redujeran a ese contenido.

Alcocer se pronunció sobre las filtraciones y cuestionó la reserva de las actuaciones judiciales. (@Veronicalcocerg/X)

También cuestionó las garantías de reserva de las actuaciones de la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación. “La justicia debe buscar la verdad, no alimentar el espectáculo”, afirmó Alcocer en su pronunciamiento. La exprimera dama había dicho previamente que Ferrer era una persona cercana, pero no una amiga de confianza.

Su abogado, Ricardo Gaviria, objetó que los medios accedieran a fotografías y otros archivos mientras, según sostuvo, las autoridades demoraban respuestas a la defensa o le restringían el acceso por el carácter preliminar y reservado de las actuaciones. El defensor afirmó que las fotografías de reuniones privadas no guardan relación con la gravedad de las denuncias formuladas por Ferrer y pidió que los señalamientos sean examinados con pruebas pertinentes.

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Los archivos difundidos hacen parte del material entregado por Ferrer a las autoridades. Corresponderá a la Fiscalía valorar su contenido y establecer si existen elementos que sustenten las acusaciones.