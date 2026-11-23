Una acción de tutela presentada por Cindy Charlotte Reyes Sinisterra solicita el retiro urgente de documentos históricos en la Biblioteca Nacional de Colombia. (Colprensa/@CindyCharlotte9/X)

Guardar

Una acción de tutela presentada por la abogada e investigadora Cindy Charlotte Reyes Sinisterra solicitó retirar de forma urgente varios documentos originales exhibidos en la Biblioteca Nacional de Colombia, al advertir que su ubicación bajo una claraboya los expone a un posible deterioro por luz natural. Entre las piezas mencionadas figura el manuscrito de La Vorágine, de José Eustasio Rivera.

La acción legal fue dirigida contra el Ministerio de Cultura y la Unidad Administrativa Especial Biblioteca Nacional de Colombia. La accionante pide que un juez ordene medidas provisionales mientras se resuelve el fondo del recurso.

PUBLICIDAD

“Y es que aunque Julia Daza está suspendida, sigue mandando en la Biblioteca Nacional y montó una exposición improvisada para celebrar los 250 años de la Biblioteca Nacional. Y es que la luz está dañando documentos invaluables, como los originales de la Comisión Corográfica”, señaló.

La controversia se relaciona con la muestra “250 años por descubrir”, abierta el 12 de noviembre en el vestíbulo central de la Biblioteca como parte de la conmemoración anticipada de sus 250 años, que se cumplirán el 9 de enero de 2027.

La abogada Cindy Charlotte Reyes Sinisterra solicitó medidas provisionales contra el Ministerio de Cultura, al advertir que varias piezas históricas instaladas bajo una claraboya podrían sufrir daños fotoquímicos irreversibles en el papel (@CindyCharlotte9/X)

De acuerdo con el escrito judicial, en ese espacio se exhibieron documentos originales en papel, entre ellos el manuscrito de La Vorágine, el Diccionario y gramática chibcha, láminas de la Comisión Corográfica y otros materiales históricos.

PUBLICIDAD

“Se está dañando el manuscrito original de La Vorágine. Lo tienen aquí, expuesto en la Biblioteca Nacional bajo una claraboya. Y es que expertos en conservación nos están diciendo que la luz está dañando el papel de estos manuscritos invaluables”, señaló la denunciante en un video.

Reyes Sinisterra afirma que visitó la exposición el 20 de noviembre, hacia las 2:00 p. m., y registró en videos la incidencia de luz natural sobre las vitrinas instaladas en el vestíbulo. Según la tutela, la iluminación entra por una claraboya situada sobre el espacio de exhibición.

La accionante sostiene que la exposición prolongada a luz natural puede causar un deterioro fotoquímico acumulativo e irreversible en documentos de papel, con efectos sobre las tintas, los colores y la resistencia de las fibras.

PUBLICIDAD

La demanda pide retirar las piezas en un plazo de 24 horas

La muestra conmemorativa incluye el manuscrito original de La Vorágine, el Diccionario y gramática chibcha y láminas de la Comisión Corográfica. (@CindyCharlotte9/X)

La medida provisional solicitada plantea que la Biblioteca retire, dentro de las 24 horas posteriores a la notificación judicial, los manuscritos, láminas y demás documentos originales ubicados en el vestíbulo o en cualquier área con incidencia de luz natural.

“Y todo esto se hizo a la carrera para que ella pudiera anotarse un logro en sus primeros cien días: dañando el patrimonio de todos los colombianos. Y lo peor de todo es que falta un año para llegar a los 250 años. ¿Por qué celebrar un año antes? Esto es diciendo y haciendo. Ya tomamos medidas frente al movimiento de la biblioteca de la Cancillería y estamos preparados para tomar medidas frente a lo que ocurre aquí, en la Biblioteca Nacional”, comentó Reyes.

PUBLICIDAD

El recurso propone que las piezas sean trasladadas a depósitos con condiciones ambientales controladas y bajo custodia del Grupo de Conservación de la entidad. También plantea que, si la exposición continúa, los originales sean reemplazados por facsímiles o reproducciones identificadas como tales.

Entre las órdenes solicitadas figura además la prohibición de volver a exhibir los documentos sin un concepto técnico escrito que incluya mediciones de iluminación, radiación ultravioleta, temperatura y humedad relativa del lugar.

La demandante pide como medida cautelar el traslado de las obras a depósitos con ambiente controlado en un plazo de 24 horas. (@CindyCharlotte9/X)

La acción señala que los estándares de conservación preventiva para documentos y obra gráfica en papel recomiendan niveles de iluminación inferiores a 50 luxes, una unidad que mide la cantidad de luz que recibe una superficie. La demandante considera que la luz procedente de la claraboya puede superar ese umbral durante el día.

PUBLICIDAD

Además de la medida cautelar, Reyes Sinisterra solicitó que el Grupo de Conservación determine las condiciones ambientales a las que estuvieron expuestos los originales desde el 12 de noviembre y entregue un informe sobre su estado material.

La pretensión incluye establecer si cada pieza requiere acciones de estabilización o restauración. También pide publicar el informe técnico y las medidas adoptadas en la página web de la Biblioteca Nacional.

El documento plantea que toda exhibición futura de originales sobre papel, incluida la prevista para el 9 de enero de 2027 en la Sala Daniel Samper Ortega, cuente con un aval técnico previo del Grupo de Conservación y se ajuste a parámetros de preservación preventiva.

PUBLICIDAD