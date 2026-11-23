Lorena Meritano se despachó en contra de aquellos que le envían fotos explícitas sin su consentimiento a través de mensajes directos en redes sociales. (@lorenameritanooficial/Instagram)

Guardar

La actriz Lorena Meritano publicó este domingo un extenso mensaje en sus redes sociales en el que denunció recibir a diario fotografías sexuales explícitas no solicitadas, insinuaciones y peticiones de fotos íntimas a través de sus perfiles digitales, donde acumula más de un millón de seguidores.

“Estoy harta de recibir fotografías sexuales explícitas de hombres que nadie les pidió. De mensajes preguntando si pueden enviarme fotos íntimas, de insinuaciones sexuales y de personas que creen que tener acceso a mis redes sociales les da derecho a invadir mi intimidad”, escribió la actriz argentina desde Ciudad de México, donde reside actualmente.

PUBLICIDAD

Tener un perfil público no implica disponibilidad sexual, afirma la actriz

En el mensaje, la argentina dejó en claro la distinción entre visibilidad pública y consentimiento: “Quiero decir algo muy claro: tener un perfil público, compartir fotografías, mostrarte como eres, ser actriz o tener miles de seguidores NO significa estar disponible sexualmente para nadie”.

La actriz Lorena Meritano publica un mensaje en redes sociales en el que rechaza el envío de fotografías explícitas sin consentimiento. (Lorena Meritano/Facebook)

La actriz también rechazó la idea de que ese tipo de comportamientos puedan ser interpretados como un cumplido o una forma de seducción: “No es seducción. No es un halago. No es un piropo. Es una falta de respeto y, cuando el contenido sexual no es solicitado, es una forma de acoso”.

Las redes sociales no son un espacio libre de consentimiento, advierte Meritano

Uno de los ejes centrales del descargo fue la falsa percepción de que el anonimato o la distancia digital eliminan las reglas del respeto. “Las redes sociales no son territorio libre de consentimiento. Detrás de cada pantalla hay una persona. Y el hecho de que no estemos cara a cara no te da derecho a hacer o enviar algo que jamás te autoricé”, señaló.

PUBLICIDAD

La intérprete amplió su denuncia al plano colectivo, apuntando a la normalización del acoso y al silencio que suele rodear a las víctimas: “Y estamos hartas. Hartas de tener que poner límites, de recibir este tipo de agresiones y, encima, de que cuando hablamos del tema nos llamen exageradas, histéricas o demasiado sensibles”.

“El silencio de una mujer no es una invitación”, la frase que concentró el respaldo

La actriz argentina rechaza y critica este tipo de acciones, que considera poco seductoras y una invasión a la privacidad. (@lorenameritanooficial/Instagram)

Meritano fue categórica al rechazar la minimización de estas experiencias: “No somos exageradas. Estamos cansadas de que se normalice el acoso, de que se minimice el irrespeto y de que todavía haya quienes crean que el silencio de una mujer es una invitación”.

El mensaje cerró con una frase que se convirtió en el eje de la publicación y que concentró la mayor parte de los comentarios de apoyo: “El respeto no depende de cómo nos vestimos, de las fotografías que publicamos, de nuestra profesión ni de la cantidad de seguidores que tengamos. NO ES NO. TAMBIÉN EN LAS REDES SOCIALES. Y no, no tenemos por qué acostumbrarnos, tolerarlo ni dejar de denunciarlo”.

PUBLICIDAD

La publicación superó los 1.400 ‘me gusta’ en dos horas y recibió mensajes de apoyo

La respuesta en redes fue inmediata: en menos de dos horas, la publicación acumuló más de 1.400 reacciones y decenas de comentarios de respaldo de seguidores y colegas del medio artístico.

No es la primera vez que actriz argentina denuncia este tipo de situaciones en sus redes sociales. (Lorena Meritano/ Instagram).

No es la primera vez que Meritano enfrenta una situación de este tipo en el entorno digital. En 2020, la actriz denunció públicamente que un desconocido logró comunicarse con ella por videollamada usando como foto de perfil la imagen de una de sus sobrinas.

Al contestar la llamada, se encontró con un hombre exhibiéndose. En esa oportunidad también hizo públicas las capturas de pantalla para sustentar la denuncia y pidió ayuda a sus seguidores para bloquear los números desde los que la contactaban. “Atendí asustada y del otro lado había alguien masturbándose. Estoy agotada, asqueada y asustada”, declaró entonces.

PUBLICIDAD

Nacida en Argentina, Meritano desarrolló gran parte de su carrera en México y Colombia, donde fue reconocida masivamente por su papel de Dínora Rosales en la telenovela Pasión de Gavilanes, producción de Telemundo que la convirtió en una de las figuras más recordadas del género. Actualmente participa en Los hilos del pasado.