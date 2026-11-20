Ignacio Gaitán Villegas, nuevo presidente de Aliadas, apuntó que es necesario "fortalecer conversaciones sobre la salud como inversión y aportar a una visión de país de largo plazo" - (@GaitanVillegas/X)

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Ignacio Gaitán Villegas asumirá la presidencia de Alianza Aliadas, una organización que reúne a 28 gremios empresariales en Colombia. El directivo, actual presidente ejecutivo de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro), sucederá en el cargo a María Claudia Lacouture, que también dejó la Presidencia Ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo Americana y asumirá en enero de 2027 la agenda de turismo de la CAF.

En un video difundido en redes sociales, Gaitán Villegas afirmó que recibe la responsabilidad con gratitud y destacó que la alianza trabaja alrededor de “un propósito común: el bienestar de los colombianos”. También agradeció a Lacouture por el liderazgo que ejerció desde la creación de Aliadas.

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El nuevo presidente señaló que su llegada a la conducción de la alianza abre una oportunidad para Afidro, gremio que representa a compañías farmacéuticas de investigación y desarrollo. Entre sus prioridades mencionó el impulso de conversaciones sobre la salud como inversión y la construcción de una visión de país a largo plazo.

María Claudia Lacouture fue ministra de Comercio, Industria y Turismo antes de asumir funciones en Aliadas y AmCham Colombia - (Mauricio Dueñas Castañeda/EFE)

Gaitán Villegas también agradeció a los gremios que integran Aliadas y a la junta directiva de Afidro por el respaldo a su designación. La alianza agrupa sectores productivos y empresariales que participan en debates sobre políticas públicas, competitividad y desarrollo económico.

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