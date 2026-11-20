Imágenes de una cámara de seguridad registran el momento en que agentes del Esmad intervienen en una vía frente a la Universidad de Antioquia para retirar a un joven de un cruce peatonal. Durante la acción, un artefacto incendiario impacta y genera una llamarada en el pavimento junto al grupo. Los uniformados rodean a la persona para resguardarla y posteriormente la evacúan del lugar (Mirá Antioquia/Facebook)

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Un joven que realizaba una intervención artística en uno de los accesos de la Universidad de Antioquia (UdeA), en Medellín, resultó afectado el jueves 19 de noviembre de 2026 por el estallido de una bomba incendiaria cerca de su presentación. El hecho ocurrió durante una jornada de movilizaciones y alteraciones del orden público en el entorno del campus.

El incidente fue registrado en video y difundido en redes sociales durante la jornada de paro nacional convocada por sindicatos, centrales obreras, organizaciones sociales y sectores de oposición contra las políticas del gobierno de Abelardo de la Espriella.

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Las imágenes muestran la detonación de un artefacto en la vía, a corta distancia de varias personas que estaban en el lugar, entre ellas manifestantes y uniformados de la Unidad Nacional Antidisturbios (Unadi), que reincorporó el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), anteriormente conocido como Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo).

De acuerdo con medios locales, encapuchados habrían arrojado el objeto mientras el artista realizaba su muestra. El joven se encontraba cerca de los uniformados contra quienes los sujetos estarían lanzando estos artefactos.

Agentes de la Unidad Nacional Antidisturbios atendieron la situación y resguardaron a la persona afectada (Colprensa/Lina Gasca)

El joven recibió atención médica tras la explosión

Integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) acudieron a auxiliar al joven después de la detonación y se lo llevaron corriendo del lugar para recibir atención especializada, como se puede apreciar en las imágenes.

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El incidente se produjo en uno de los accesos de la UdeA, un punto donde coincidían la actividad artística y la concentración de personas. La bomba incendiaria estalló en la vía, por lo que el episodio elevó la tensión entre quienes se encontraban cerca de la entrada y las autoridades desplegadas en el sector.

El reporte oficial del alcalde Federico Gutiérrez resaltó el apoyo de los uniformados para el joven afectado: “Estos vándalos casi queman a uno de sus compañeros. A ellos no les importa nada, ni los suyos, y casi queman a nuestros policías y miren quién fue el que terminó salvando a este muchacho, la misma policía, el Esmad”.

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El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, habló del video viral en el que un grupo de agentes antidisturbios y un joven fue alcanzado por un artefacto incendiario que detonó en llamas (Federico Gutiérrez/X)

El bloqueo en la avenida Barranquilla agravó las afectaciones viales

El grupo mantuvo bloqueada la avenida Barranquilla, frente a la Universidad de Antioquia, con consecuencias para la circulación en ese corredor de Medellín. En uno de los reportes al finalizar la tarde, la Alcaldía señaló que algunas personas lanzaban artefactos explosivos artesanales, conocidos como papas bomba, contra integrantes de la fuerza pública.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, indicó que la administración había dispuesto condiciones para el ejercicio de la protesta pacífica, aunque cuestionó las acciones atribuidas a un grupo reducido: “Unos muy pocos no pueden afectar a una inmensa mayoría”.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, explicó detalles de las manifestaciones que se llevaron a cabo el jueves y habló de los ataques a la fuerza pública (Federico Gutiérrez/X)

Gutiérrez sostuvo que la movilización principal transcurrió sin hechos graves de violencia ni alteraciones mayores del orden público.

Entre las afectaciones atribuidas a esa parte de la jornada, mencionó grafitis en bienes públicos y privados. Sin embargo, precisó que, tras el cierre de la manifestación, permanecía el grupo en la vía.

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El PMU recibió la orden de despejar la vía

Fico Gutiérrez reiteró a través de la red social X la orden de despejar la avenida Barranquilla frente a la UdeA tras el registro de disturbios (Federico Gutiérrez/X)

Ante la continuidad del bloqueo, el alcalde informó que dio instrucciones al Puesto de Mando Unificado (PMU) para recuperar la movilidad en la avenida Barranquilla. La medida buscaba retirar a las personas que seguían en el corredor y responder a los ataques con papas bomba que, según la Administración Distrital, se dirigían contra la fuerza pública.

“El derecho a la protesta” debía mantenerse para quienes se expresaran de manera pacífica, señaló Gutiérrez. A la vez, pidió que se garantizara “el derecho a la libre movilidad” de los ciudadanos afectados por el cierre vial. La intervención del PMU quedó planteada como la respuesta institucional a la permanencia del bloqueo.

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