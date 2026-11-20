La Comisión Nacional del Servicio Civil publicó los resultados de las pruebas escritas del concurso Dian 2676 para cubrir más de mil vacantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Comisión Nacional del Servicio Civil (Cnsc) informó que desde el viernes 20 de noviembre de 2026 estarán disponibles los resultados de las pruebas escritas del concurso Dian 2676, una convocatoria que busca cubrir más de mil vacantes en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

El proceso reunió a 218.051 personas que presentaron el examen el domingo 8 de noviembre en 51 ciudades del país. La jornada se desarrolló en 300 instituciones educativas y tuvo una duración de cinco horas en una única sesión.

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Los aspirantes podrán revisar su desempeño a través del Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad (Simo), plataforma administrada por la Cnsc para los procesos de selección de empleo público. Quienes no estén de acuerdo con la calificación tendrán cinco días hábiles para presentar reclamaciones.

Así puede consultar los resultados

La convocatoria está orientada a proveer empleos administrativos en la Dian mediante concurso de méritos. Los resultados de esta fase permitirán a los participantes conocer la calificación obtenida en las pruebas presentadas a comienzos de noviembre.

Los concursantes deben ingresar a la plataforma Simo para consultar las calificaciones individuales de la convocatoria. (Dian)

Para consultar la información, los inscritos deberán ingresar con los mismos datos que utilizaron durante la inscripción. El acceso se realiza desde el portal oficial de la CNSC, en el módulo del Simo.

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El procedimiento indicado para revisar los resultados es el siguiente:

Ingresar a la página oficial de la CNSC, www.cnsc.gov.co

Seleccionar el acceso al Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad

Iniciar sesión con el usuario y la contraseña registrados

Ubicar el proceso de selección Dian 2676

Entrar al apartado de resultados de las pruebas escritas

La entidad señaló que el cronograma se rige por el artículo 19 y el anexo 5.3 del Acuerdo 21 de 2025, documento que regula aspectos de la convocatoria.

Las reclamaciones

Los concursantes que consideren que existe una inconsistencia en su puntaje podrán presentar una reclamación entre el lunes 23 y el viernes 27 de noviembre de 2026. El plazo vencerá a las 11:59 p. m. del último día.

Los participantes cuentan con un plazo entre el 23 y el 27 de noviembre para radicar reclamaciones sobre sus puntajes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las solicitudes solo serán válidas si se presentan en Simo y dentro de las fechas fijadas por la Cnsc. La entidad advirtió que descartará los reclamos enviados por canales distintos o radicados fuera del periodo habilitado.

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La reclamación deberá referirse a los resultados de las pruebas escritas y ajustarse a las condiciones previstas en el artículo 13 y el anexo 5.4 del Acuerdo 21 de 2025.

Para realizar este trámite, los aspirantes deben completar los siguientes pasos en la plataforma:

Ingresar a Simo con el usuario y la contraseña personales

Ir a la sección “Mis empleos”

Seleccionar la convocatoria correspondiente

Hacer clic en “Resultados”

Entrar al módulo “Resultados y reclamaciones”

Elegir el enlace de reclamaciones de la prueba respectiva

Buscar la pantalla “Reclamaciones, tutelas y exclusiones”

Seleccionar el botón “Crear”, que estará disponible durante los días autorizados

Escribir el asunto y un resumen de la solicitud

Adjuntar documentos de respaldo en formato PDF, si existen

Pulsar “Registrar” y verificar el mensaje de confirmación emitido por el sistema

La convocatoria de méritos continuará con nuevas fases de selección tras la resolución de las reclamaciones presentadas. (Dian)

La Fundación Universitaria del Área Andina será la encargada de responder las reclamaciones, en su condición de operador del proceso de selección. La fecha de publicación de esas respuestas todavía no fue anunciada. Los participantes deberán consultar el portal de Simo y los canales oficiales de la Cnsc para conocer las novedades.

La entidad registró cerca de 2.700 aspirantes con discapacidad y aseguró que aplicó ajustes razonables de acuerdo con las condiciones informadas por cada persona. La institución indicó que este fue el primer concurso de méritos que incorporó este tipo de medidas en su desarrollo.

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La publicación de los resultados abre una nueva fase para quienes aspiran a ingresar a la Dian. Tras el periodo de reclamaciones y la divulgación de las respuestas, el proceso continuará conforme al cronograma que publique la Cnsc en sus canales oficiales.