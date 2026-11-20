Alejandro Ordóñez fue cuestionado por la Flip por usar la cuenta del Ministerio del Interior para lanzar una crítica al periodista Daniel Coronell (@A_OrdonezM/X / @FLIP_org/X / @DCoronell/X)

Guardar

La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) rechazó el uso de la cuenta oficial del Ministerio del Interior de Colombia para desacreditar al periodista Daniel Coronell, luego de su discurso en los Premios Simón Bolívar, el 18 de noviembre de 2026, sobre los sesgos de los medios de comunicación con el Estado.

La organización calificó el hecho como un “uso abusivo de la autoridad del cargo” y una afrenta contra la libertad de prensa. El pronunciamiento de la cartera estuvo dirigido al ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, que difundió desde la cuenta institucional una serie de acusaciones contra Coronell.

PUBLICIDAD

El comunicado se conoció después de que la cuenta del Ministerio difundiera cuestionamientos sobre la actividad profesional de Coronell, su relación con la pauta estatal y su credibilidad. Ordóñez también aludió al caso de David Murcia Guzmán ―principal accionista y representante legal de la ‘pirámide’ DMG Grupo Holding S.A.― y afirmó que el periodista debía “asumir las consecuencias” de haber hipotecado su credibilidad.

“Una afrenta a la libertad de prensa”

La Fundación para la Libertad de Prensa exigió que el ministro Ordóñez que retire y rectifique la publicación difundida desde una cuenta oficial contra el periodista Coronell. La organización anunció además que presentará una queja ante la Procuraduría General de la Nación por el uso de ese canal institucional.

PUBLICIDAD

“Rechazamos que el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, haya usado la cuenta oficial del Ministerio del Interior para desacreditar a Daniel Coronell”, señaló la organización en el primer mensaje de un hilo de ocho publicaciones. Para la Flip, el hecho representa “un uso abusivo de la autoridad del cargo y una afrenta a la libertad de prensa”.

La Flip lanzó un mensaje de alerta contra las declaraciones del ministro Alejandro Ordóñez en las cuentas de la cartera del Interior (@FLIPorg/X)

La Flip objetó las expresiones del ministro sobre la credibilidad de Coronell y las referencias a la financiación estatal de medios. “Es inaceptable que desde un canal del Estado, un ministro cuestione la credibilidad de un periodista, le advierta que ‘asuma las consecuencias’ por su trabajo”, afirmó.

PUBLICIDAD

La entidad agregó que resulta “aún más grave” que el funcionario haya mencionado la asignación de recursos públicos. En otro mensaje, advirtió que la afirmación del Gobierno sobre no destinar recursos a lo que considera “mentira disfrazada de información” puede implicar que el Ejecutivo se atribuya la facultad de definir la veracidad de las publicaciones periodísticas.

La Flip también recordó que los medios en Colombia tienen la libertad de manejar la información sobre el Gobierno nacional como lo consideren (@FLIPorg/X)

“Dando a entender que el Gobierno debe determinar qué es verdadero o falso de las noticias publicadas por los medios”, escribió la fundación sobre las declaraciones difundidas desde el perfil institucional.

En la última publicación del hilo, la FLIP informó que recurrirá a la Procuraduría General de la Nación para que evalúe el caso. “Interpondremos una queja para que examine el uso indebido de la cuenta del Ministerio del Interior”, señaló.

PUBLICIDAD

Las palabras del ministro Ordóñez

El Ministerio del Interior publicó un pronunciamiento de Alejandro Ordóñez en el que acusó al periodista Daniel Coronell de reclamar por la pérdida de pauta estatal y cuestionó su credibilidad, después de que el comunicador alertara sobre presiones contra la libertad de prensa durante la ceremonia de los Premios Simón Bolívar.

El mensaje sostuvo que a Coronell no le preocupaba la libertad de expresión, sino la ausencia de recursos públicos y privados para su actividad. “¿Llora por la prensa o llora por la caja?”, afirmó el funcionario.

La publicación señaló que el actual Gobierno no destinará fondos estatales a lo que calificó como medios que difundan información falsa. También vinculó al periodista con la administración del expresidente Gustavo Petro, al asegurar que los supuestos “privilegios” relacionados con la pauta oficial no volverán.

PUBLICIDAD

Este fue el pronunciamiento de Alejandro Ordóñez, en los canales del Ministerio del Interior, contra Daniel Coronell (@FLIPorg/X)

En el video de su discurso, el periodista advirtió que “si aceptamos que el acceso a la información se convierta en un premio a la obediencia, pierde el periodismo y, sobre todo, pierden los ciudadanos”. Coronell también cuestionó las condiciones para el ejercicio de la prensa y afirmó que el periodismo debe mantener distancia frente a los gobiernos.

El comunicador sostuvo que las campañas de desprestigio, el cierre de espacios de acceso a funcionarios y la presión sobre anunciantes pueden favorecer la autocensura. A la vez, pidió a los periodistas evitar que la confrontación con el poder derive en militancia política.

PUBLICIDAD