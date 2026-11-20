Gustavo Petro aseguró que el gobierno de Abelardo de la Espriella sería "ilegítimo" (Juan Diego Cano/Presidencia/Luisa González/REUTERS)

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El 19 de noviembre de 2026, una parte de la ciudadanía salió a las calles para protestar en contra de algunas decisiones y propuestas del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella en Colombia. Una de las motivaciones de las marchas es la Ley de Rescate Económico que presentó el Ministerio de Hacienda y Crédito Público ante el Congreso de la República.

La iniciativa generó descontento por el incremento de algunos gravámenes que impactan el bolsillo de los ciudadanos. Una de esas medidas es el IVA a productos de la canasta familiar, pero el Gobierno reversó la propuesta ante la indignación que generó en la ciudadanía.

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Las manifestaciones fueron impulsadas por políticos de la oposición, por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), organizaciones sindicales y movimientos sociales. Mientras unos manifestantes ejercieron su derecho a la protesta de manera pacífica, otros encapuchados generaron desmanes y hubo enfrentamientos.

Presunta incitación a un golpe de Estado: la respuesta de De la Espriella

Otra situación que destacó en las manifestaciones fue el pronunciamiento que hizo el expresidente Gustavo Petro, en el que instó a la ciudadanía a manifestarse de manera permanente y a “restaurar la democracia” en el país, refiriéndose a la administración de Abelardo de la Espriella, que considera “ilegítima”.

“No se trata de esperar hasta el 2027. No se trata de esperar hasta el 2030. La movilización tiene que ser ya permanente y cada vez más amplia. Es la movilización popular masiva la que lleva a cambiar el Gobierno actual ilegítimo. Quizás no hay que esperar el voto, lo que hay es que actuar en las calles y de inmediato (...) Lo digo con claridad: no esperar al 2030, es que un Gobierno ilegítimo tiene que irse ya”, dijo el exmandatario.

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Su mensaje fue catalogado por algunos políticos como una presunta incitación a un golpe de Estado. El presidente De la Espriella se pronunció al respecto luego de que finalizaran las protestas en el país e indicó que su Gobierno gue elegido de manera democrática, sin actos de violencia orientados a usurpar el poder.

“(...) en contra la democracia, contra la institucionalidad o que promuevan un golpe de Estado, queriendo destruir a Colombia. Conmigo puede meterse el petrismo cuanto quiera, pero con la democracia y con Colombia no. Este Gobierno no nació de un golpe de Estado, no llegó al poder por las armas, ni se impuso desconociendo la voluntad popular”, señaló.

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Recordó, además, que casi 13 millones de personas lo respaldaron en las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo en junio de 2026. Sin embargo, indicó que el mandato que le fue otorgado en realidad es del “pueblo colombiano” y su deber constitucional es hacerlo respetar, honrarlo y defenderlo.

“Lo que el pueblo decidió en las urnas no puede ser desconocido mediante la violencia en las calles”, aseveró.

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