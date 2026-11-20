Las jóvenes viajaban desde Tibú hacia Cúcuta para cumplir compromisos académicos cuando hombres armados las interceptaron (@OlguinMayorgaP/X - Gobernación de Norte de Santander)

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Las jóvenes Sayved Durán Ortega, de 20 años, y Vanessa Sanguino Ortega, de 18, fueron liberadas después de haber sido secuestradas el lunes 16 de noviembre de 2026 en la vía que comunica a Cúcuta con Tibú, en la región del Catatumbo.

La novedad fue dada a conocer por Olguin Mayorga, líder social, presidente de la Asociación Nacional de Víctimas y consejero de la Federación de Víctimas del Terrorismo en Colombia (Fevcol), que en sus redes sociales les dio la bienvenida a la libertad.

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Las dos mujeres viajaban desde Tibú hacia la capital de Norte de Santander para cumplir compromisos académicos cuando hombres armados las interceptaron en el corredor vial.

Las primeras versiones señalaron a presuntos integrantes del Ejército de Liberación Nacional como responsables de la retención (Colprensa)

Las primeras versiones atribuyeron el hecho a presuntos integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), aunque las autoridades no habían confirmado la responsabilidad del grupo.

Durán Ortega y Sanguino Ortega se movilizaban por carretera durante la tarde de ese lunes festivo. Desde entonces, familiares y autoridades departamentales solicitaron información sobre su paradero y exigieron garantías para su integridad.

El caso generó preocupación en Tibú y otros municipios del Catatumbo, una región donde la presencia de grupos armados ilegales y las confrontaciones han impuesto restricciones a la movilidad de la población civil.

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La liberación puso fin a varios días de incertidumbre para las familias de las dos jóvenes, cuyos parientes habían pedido información sobre las circunstancias de su retención.

El gobernador de Norte de Santander había exigido su regreso

El gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, rechazó en sus redes sociales el secuestro y reclamó la liberación inmediata de Sayved Durán y Vanessa Sanguino.

El mandatario departamental pidió a los responsables que no tocaran la vida de las dos jóvenes y exigió su liberación.

El gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, exigió la liberación inmediata y el respeto por la integridad de las víctimas (@williamndes_/X)

“Nos duele que dos jóvenes sean víctimas de este flagelo y que sus familias hoy vivan momentos de angustia e incertidumbre. Exijo su liberación inmediata y el respeto por sus vidas e integridad. Toda nuestra solidaridad con sus seres queridos. Que la esperanza de tenerlos pronto de regreso en casa se convierta en realidad. ¡La vida se respeta y la libertad no se negocia", dijo el mandatario departamental.

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Hasta el momento, no se han conocido detalles sobre el lugar en el que estuvieron retenidas, las circunstancias de su liberación ni la identidad de los responsables.

Hallaron muerto a un odontólogo secuestrado en abril en Tibú; continúa la búsqueda de su suegra

Tres semanas atrás, se conoció sobre el hallazgo sin vida del odontólogo Jhonatan Pavel Santa Estrada, secuestrado el 19 de abril del año en curso junto con su suegra, Carmen Areliz Becerra. La mujer, reconocida como líder comunitaria en La Gabarra, continúa desaparecida.

El cuerpo de Santa Estrada fue localizado el 25 de octubre en una vía rural del corregimiento de Palmarito, en Norte de Santander, y el Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó su identidad el 28 de octubre mediante análisis forenses.

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La Asociación Nacional de Víctimas del Conflicto Armado rechazó el crimen y pidió la liberación de los secuestrados en Norte de Santander. (@OlguinMayorgaP / X)

Las autoridades establecieron que Santa Estrada murió por impactos de arma de fuego. El cuerpo ingresó sin documentos a Medicina Legal, una circunstancia que demoró la identificación y la notificación a la familia.

El odontólogo trabajó cerca de una década en La Gabarra, donde atendía en su consultorio. Fue visto por última vez con Carmen Becerra en el sector conocido como La Pista, cuando ambos se desplazaban hacia la vereda La Paz, en la zona rural de Tibú.

La búsqueda de Carmen Areliz Becerra continúa sin resultados conocidos. La mujer, oriunda de la vereda San José, desarrollaba actividades comunitarias en esa zona del Catatumbo.

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Las autoridades hallaron sin vida al odontólogo Jhonatan Pavel Santa Estrada en una vía rural del corregimiento de Palmarito. (@OlguinMayorgaP / X)

Familiares y autoridades no han recibido información concluyente sobre su estado de salud ni el lugar donde podría estar retenida. Tampoco existe una atribución pública del secuestro de Becerra y Santa Estrada, ni del crimen contra el odontólogo.

Olguín Mayorga, presidente de la Asociación Nacional de Víctimas del Conflicto Armado, rechazó el homicidio y pidió la liberación de las personas que permanecen privadas de la libertad en Norte de Santander. “Rechazamos de manera categórica este hecho y hacemos un llamado urgente a estos actores armados para que vuelvan al seno de sus hogares a estas personas que tienen secuestradas”, afirmó.

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