El alcalde de Bogotá sostuvo que, una vez llegó a la administración, fue archivada la licencia ambiental del proyecto - (Alcaldía)

Guardar

El 20 de noviembre de 2026, durante la inauguración del inicio de las obras de la Autopista Norte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, afirmó que los retrasos en la ampliación de las vías estuvieron ligados a obstáculos ambientales, normativos y de coordinación institucional que mantuvieron paralizado el proyecto durante años.

En sus declaraciones, criticó a la administración de Claudia López que el primero de enero del 2024, el primer anuncio que se conoció fue: “Se archiva la licencia ambiental de la Autopista Norte. Con esa noticia nos recibió el gobierno anterior. Y eso nos provocó no solamente una falta de voluntad de ese gobierno por sacar adelante este proyecto, sino también, debo decir, una falta de coordinación en el ministerio”.

PUBLICIDAD

Bajo esa misma línea, Galán señaló que hizo falta trabajar de manera organizada con los demás actores involucrados en las obras de la autopista Norte, lo quem según su análisis, frenó los avances.

“El gobierno distrital anterior no había sido capaz de coordinar a todos los actores: Acueducto, Ambiente, IDU, alcaldías locales, para lograr que los conceptos, que eran responsabilidad de ese ministro, estuvieran sobre la mesa y se pudiera avanzar en el proyecto”, expuso.

El alcalde de Bogotá habló sobre los retrasos de la obra de ampliación de la Autopista Norte (Carlos Ortega/EFE y render ANI)

Por lo tanto, dijo el mandatario local, “estar aquí hoy, presidente, no solamente es la noticia que usted nos dio al otro día de su posesión, cuando logramos extraer ese proyecto gracias a su gobierno, sino hoy estar acá en la Autopista Norte con su equipo y poder decir que arrancan las obras de la Autopista Norte es una noticia extraordinaria”.

PUBLICIDAD

La obra, incluida en el proyecto Accesos Norte II, comenzó en octubre de 2026 en el tramo comprendido entre las calles 191 y 245. La intervención prevé seis carriles por sentido —cinco para vehículos y uno para TransMilenio—, además de retornos a desnivel, ciclorrutas y pasos peatonales.

La licencia ambiental frenó el inicio de las obras

Carlos Fernando Galán sostuvo que, cuando asumió la Alcaldía, la licencia ambiental había sido archivada por problemas de articulación entre las entidades responsables. Según explicó, el Distrito trabajó con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la concesionaria para completar los requisitos pendientes y obtener las autorizaciones necesarias.

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) aprobó en agosto de 2026 las condiciones para iniciar actividades preliminares y constructivas en la franja de conexión entre los humedales Torca y Guaymaral. Ese trámite era uno de los principales impedimentos para ejecutar la ampliación.

PUBLICIDAD

El jefe de Estado destacó que la ampliación es una obra fundamental para los habitantes de la capital del país (Presidencia)

El presidente Abelardo de la Espriella afirmó el 20 de noviembre de 2026 que su Gobierno busca corregir el retraso en la autorización ambiental para las obras de ampliación de la Autopista Norte en Bogotá, un proyecto que había permanecido pendiente durante varios años.

Durante su discurso en el acto de inicio de los trabajos, se refirió a la licencia ambiental que habilitó la intervención del corredor y responsabilizó a la administración del expresidente Gustavo Petro por no haberla autorizado antes.

El presidente De la Espriella reafirmó la importancia de la Autopista Norte en Bogotá (César Carrión/Presidencia de la República)

“Las buenas carreteras facilitan la vida de los ciudadanos y favorecen el desarrollo de las regiones. Por eso, la infraestructura vial es una prioridad en el Gobierno de la patria milagro. Colombia tiene un enorme atraso en materia de carreteras. No hay derecho a que Colombia siga soportando semejante olvido, semejante atraso. Mi Gobierno está decidido a corregir ese error, porque esa es una de las responsabilidades que he asumido ante los colombianos.”, declaró De la Espriella al abordar la demora del trámite.

PUBLICIDAD

A renglón seguido, el líder del movimiento Defensores de la Patria dijo que la Encuesta de Movilidad de 2023 permite apreciar el problema en la capital del país, puesto que “un desplazamiento desde Sabana Centro hacia Bogotá tarda en promedio noventa minutos. Es demasiado tiempo. Por eso es tan importante la ampliación de los accesos norte de Bogotá”.