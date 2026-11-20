Una explosión en una mina de Sativasur, Boyacá, dejó tres trabajadores fallecidos (medio Orientes)

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Tres trabajadores mineros perdieron la vida tras una detonación en una mina de carbón de la vereda Los Tunjos, en el municipio de Sativasur, departamento de Boyacá, durante la noche del 19 de noviembre de 2026.

La Agencia Nacional de Minería (ANM) informó que los equipos de Salvamento Minero de las estaciones de Socha y Nobsa atendieron la emergencia en el lugar. La entidad indicó que inició las actuaciones correspondientes, junto con las autoridades competentes, para establecer las causas del accidente.

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“En la noche del 19 de noviembre se registró una explosión en una mina de carbón ubicada en la vereda Los Tunjos, municipio de Sativasur, Boyacá, que dejó como saldo tres trabajadores mineros fallecidos”, señaló la ANM.

La Agencia Nacional de Minería anunció una investigación

La entidad expresó sus condolencias a los familiares, compañeros y allegados de las víctimas, mientras avanzan las diligencias para determinar las circunstancias en las que ocurrió la explosión.

De acuerdo con información difundida por medios locales, este es el tercer accidente minero registrado en Boyacá desde el 13 de noviembre. Los hechos ocurridos en Chita, Gámeza y Sativasur dejaron ocho trabajadores fallecidos.

La Agencia Nacional de Minería anunció una investigación (@ANMColombia/X)

Abelardo de la Espriella expresó sus condolencias

El presidente Abelardo de la Espriella expresó su condolencias y aseguró que las autoridades buscan esclarecer lo sucedido.

“Lamento profundamente la tragedia ocurrida en una mina de carbón de la vereda Los Tunjos, en Sativasur, Boyacá, donde una explosión cobró la vida de tres trabajadores mineros”, afirmó.

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El mandatario agregó: “A sus familias, compañeros y seres queridos les expreso mi solidaridad y mis más sentidas condolencias en este momento de inmenso dolor”.

También señaló que los equipos de Salvamento Minero atendieron la situación y que se adelantan las actuaciones necesarias para establecer las causas de la emergencia.

El presidente Abelardo de la Espriella expresó su condolencias y aseguró que las autoridades buscan esclarecer lo sucedido (@ABDELAESPRIELLA/X)

Habrían dos trabajadores fallecidos tras una explosión de gas metano en mina de Chita

Una explosión de gas metano en una mina de carbón de la vereda La Playa, en Chita, Boyacá, dejó dos trabajadores muertos. Otros dos mineros estarían involucrados en la emergencia, cuya situación permanecía bajo verificación de las autoridades.

El accidente ocurrió hacia las 5:00 p. m. del viernes 13 de noviembre y provocó un derrumbe que dificultó el acceso de los rescatistas al socavón. La operación corresponde al título minero FI6-144 y funciona bajo la figura de subcontrato de formalización, de acuerdo con la Agencia Nacional de Minería (ANM).

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Los equipos de Salvamento Minero de Nobsa realizaron trabajos de ventilación, adecuación del sostenimiento e inyección de aire para mejorar las condiciones al interior de la mina. “La prioridad es proteger la vida. Seguimos trabajando con responsabilidad y rigor técnico, mientras las familias esperan noticias de sus seres queridos”, señaló la entidad.

Uno de los cuerpos recuperados sería el de William Gómez, oriundo de la vereda El Toval, según El Tiempo. José Alirio Cuevas, Roberto Cifuentes y Pedro Luis Sepúlveda Rincón también habrían ingresado a la mina antes de la explosión.

Agencia Nacional de Minería se refirió a las labores de rescate en mina de Boyacá tras explosión (@ANMColombia/X)

En Colombia se habían registrado 88 emergencias mineras en lo corrido de 2026 hasta el 21 de octubre, de acuerdo con el último balance consolidado divulgado por la Agencia Nacional de Minería (ANM). Estos incidentes dejaron 148 personas fallecidas, 52 heridas y 69 rescatadas con vida. Del total de casos, 57 ocurrieron en operaciones legales y 31 en actividades mineras no autorizadas.

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Después de ese corte oficial se reportaron nuevas tragedias, por lo que el número acumulado al 20 de noviembre puede ser superior. En Boyacá, por ejemplo, tres accidentes ocurridos desde el 13 de noviembre dejaron ocho muertos: cuatro en Chita, uno en Gámeza y tres en Sativasur. También se registraron emergencias mortales en Landázuri, Santander, y en Nariño durante 2026.