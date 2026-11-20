Reykon compartió un mensaje que seguidores vincularon con Luisa Castro (@reykon @luisacastrooo/ Instagram)

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El cantante colombiano Reykon compartió una historia en Instagram que fue interpretada por parte de sus seguidores como una posible indirecta hacia su expareja Luisa Castro, quien en las últimas semanas quedó en el centro de conversaciones en redes sociales por su vínculo con el streamer Westcol.

El artista difundió un video desde su camioneta mientras cantaba uno de sus temas. Sobre las imágenes escribió: “Si vio que el problema no era yo”. La frase no incluyó nombres ni referencias directas, aunque varios usuarios la relacionaron de inmediato con Castro, debido a la exposición pública que ha tenido la creadora de contenido en los últimos días y los señalamientos de un romance con la cantante Nath.

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La publicación circuló en plataformas digitales y recibió comentarios de seguidores que consideraron que el mensaje estaba dirigido a la influenciadora. Otros señalaron que Reykon pudo haber usado una frase vinculada a la letra de su música sin intención de aludir a una persona en particular.

Hasta el momento, el cantante no ofreció una explicación sobre el sentido de la historia ni confirmó que el contenido tuviera relación con su vida sentimental. Luisa Castro tampoco se pronunció sobre las reacciones que generó la publicación.

La relación entre Reykon y Luisa Castro se mantuvo fuera de la exposición pública

El vínculo entre Reykon y Luisa Castro se caracterizó por la reserva. Durante el tiempo en que estuvieron juntos, ambos compartieron pocos detalles sobre la relación y tampoco explicaron públicamente los motivos de la separación.

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En declaraciones previas, Castro sostuvo que cada uno siguió un camino distinto. Esa fue una de las pocas referencias conocidas sobre el final del noviazgo, que no tuvo una exposición mediática comparable con otros vínculos de figuras de las redes sociales.

La falta de información sobre aquella ruptura contribuyó a que el mensaje del cantante generara especulaciones. En los comentarios de la publicación, algunos usuarios interpretaron que la frase podía estar vinculada con hechos recientes alrededor de la influenciadora, aunque esa lectura no fue confirmada por ninguno de los involucrados.

El video apareció en un momento en que Luisa Castro recibe atención por asuntos vinculados a su vida personal. La creadora de contenido respondió a críticas sobre su relación con Westcol y también se refirió a versiones sobre un supuesto romance con la artista Nath.

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La respuesta de Nath reavivó el debate en las redes sociales

Castro aclaró públicamente que no le gustan las mujeres, en medio de consultas y comentarios sobre su presunto vínculo con Nath. Luego de esas declaraciones, la artista respondió y afirmó que ambas tuvieron una relación, aunque precisó que no fue oficial.

Nath indicó que nunca se sintió al mismo nivel que Castro, una declaración que abrió una nueva discusión entre seguidores de ambas. Las versiones contrapuestas se multiplicaron en las redes, donde usuarios retomaron publicaciones anteriores y debatieron sobre la situación.

El mensaje de Reykon se sumó a esa conversación, pese a que no existe una confirmación de que estuviera dirigido a Castro. La frase publicada por el intérprete fue leída por parte de su público como una referencia a la polémica que rodea a su expareja, mientras otros pidieron evitar conclusiones sin una declaración directa.

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