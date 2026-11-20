(@NYTimesPR/X-César Carrión/Presidencia)

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El diario estaounidense The New York Times volvió a sostener que la información según la cual el Gobierno de Abelardo De La Espriella habría rechazado una propuesta de Estados Unidos para ampliar la cooperación militar contra el narcotráfico, pese a que el presidente colombiano y el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, calificaron el reporte como falso.

Sumado a la publicación que realizó la periodista y corresponsal del medio norteamericano en Colombia y la región, Julie Turkewitz (una de las autoras de la investigación), en la que afirmó que el equipo presidencial fue consultado en varias oportunidades antes de la publicación y no entregó una respuesta.

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El periódico actualizó luego el artículo para incorporar el pronunciamiento de De La Espriella, pero mantuvo su versión inicial.

“Nos pusimos en contacto con el equipo del presidente varias veces antes de la publicación de este artículo para preguntar sobre el rechazo de su gobierno a las operaciones militares conjuntas entre Estados Unidos y Colombia. Nadie respondió”, escribió Turkewitz vía X el jueves 18 de noviembre.

La periodista y corresponsal de The New York Times para la región y Colombia, Julie Turkewitz, afirmó que se intentó obtener una declaración del mandatario colombiano antes de la publicación del artículo (@julieturkewitz/X)

Sumado a esto, en una nueva publicación hecha desde la misma red social por la cuenta de comunicaciones del mismo diario (@NYTimes Communications), se respaldaron las palabras de su reportera.

“Nuestra investigación ha confirmado que el presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, comunicó a funcionarios estadounidenses que su país no permitiría que las fuerzas estadounidenses participaran en operaciones militares contra los cárteles en su territorio”, inicia el mensaje.

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Seguido a lo anterior, el nuevo pronunciamiento amparó la versión de Turkewitz.

“Nuestros periodistas se pusieron en contacto en varias ocasiones con el equipo de prensa del Sr. De La Espriella para obtener una respuesta antes de la publicación, pero este optó por no hacer comentarios. Tras la publicación de nuestra noticia, el Sr. De La Espriella declaró en X que era «falso» que su Gobierno hubiera rechazado un plan de cooperación. Hemos actualizado nuestra noticia para incluir su respuesta y mantenemos la veracidad de los detalles y las fuentes de este reportaje", concluye el mensaje.

La publicación se realizó la noche del jueves 19 de noviembre de 2026 vía X (@NYTimesPR/X)

El Gobierno colombiano negó que haya rechazado una propuesta de Washington

El presidente De La Espriella rechazó la publicación y aseguró que su administración no ha descartado ninguna propuesta presentada por el Gobierno de Donald Trump.

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El mandatario señaló que Colombia y Estados Unidos mantienen una cooperación activa en seguridad, inteligencia y combate contra las organizaciones de narcotráfico.

Además, el jefe de Estado recalcó que su Gobierno busca fortalecer las capacidades tecnológicas, militares, operativas y de inteligencia de la fuerza pública colombiana.

“No he rechazado ninguna propuesta del Gobierno del presidente Donald Trump”, afirmó el jefe de Estado vía X.

De La Espriella aclaró que Colombia no ha solicitado el despliegue de tropas estadounidenses en el país, y expresó que cualquier decisión relacionada con presencia militar extranjera tendría que ajustarse a la Constitución, a la soberanía nacional y a los procedimientos establecidos, incluida la intervención del Congreso de la República.

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