El expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez dará apertura oficial al proceso de votación del Centro Democrático. (Jesús Avilés/Infobae)

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El Centro Democrático, uno de los partidos de Gobierno y que lidera el expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez, adelantará sus convenciones municipales virtuales entre el 21 y el 25 de noviembre de 2026, en un proceso interno que definirá a más de 6.000 integrantes de las direcciones locales de la colectividad en todo el país.

La colectividad informó que se inscribieron 1.600 planchas en más de 800 municipios de los 32 departamentos y Bogotá. Los elegidos integrarán las coordinaciones municipales, estructuras encargadas de las funciones políticas e institucionales de la organización en los territorios, con la mira puesta en las elecciones regionales de 2027.

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Uribe Vélez será el encargado de hacer seguimiento a la jornada a través de sus redes sociales, en una transmisión que empezará el sábado 21 de noviembre, de cara a unas jornadas que se extenderán hasta el miércoles 25 de noviembre. Los militantes habilitados deberán ingresar al sitio oficial del partido para hacer ejercicio de su derecho.

El Centro Democrático es el segundo partido con más representación en el Congreso de la República. (Colprensa)

Votación virtual estará abierta durante cinco días

Este proceso, según ha explicado la colectividad, busca renovar o conformar los directorios municipales mediante un mecanismo digital dirigido a los afiliados que cumplieron las condiciones de acreditación previas. Con ello, se fortalecería la estructura que estará en acción de cara a los comicios regionales del 31 de octubre de 2027.

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Según la guía divulgada por el Centro Democrático, las convenciones son “el ejercicio de democracia interna del partido” en el que se eligen representantes de la sociedad civil para conformar las coordinaciones municipales. De esta forma están haciendo un masivo llamado a las bases para que hagan parte de esta especie de transición.

La colectividad estableció dos requisitos para votar: ser militante activo y contar con la acreditación en el Sistema de Información Único, conocido como SIU. El plazo para completar ese procedimiento venció el 17 de noviembre y la acreditación podía efectuarse al momento del registro o al ingresar a la cuenta personal en el sistema de militancia.

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El Centro Democrático apoya al Gobierno de Abelardo de la Espriella, de cara al cuatrienio 2022-2026. (Centro Democrático)

Además, los afiliados que no aparecieron en la primera certificación del censo de acreditados tuvieron plazo hasta el 19 de noviembre para presentar reclamaciones ante el área jurídica de la organización. En la actualidad, el Centro Democrático cuenta con una de las estructuras mejor organizadas del espectro político nacional.

En 110 municipios habrá competencia entre listas inscritas del Centro Democrático

Aunque el proceso tendrá presencia en más de 800 municipios, el partido publicó una relación de candidatos para los 110 territorios en los que habrá votación entre varias planchas. En los demás municipios, la primera certificación incluyó casos de lista única, de acuerdo con la información brinda por la representatividad frente a estas elecciones.

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Cada plancha puede estar integrada por hasta ocho representantes de la sociedad civil. La militancia activa y acreditada de cada municipio elegirá a los que asumirán la representación local durante el periodo vigente, aunque la dirección del partido advirtió que el listado de aspirantes que participarán de este acto tenía carácter preliminar.

La colectividad de centroderecha cuenta con el liderazgo de la exsenadora y excandidata presidencial Paloma Valencia - crédito Paloma Valencia/Facebook

“La información aquí relacionada estará sujeta a las modificaciones, ajustes o actualizaciones” que surjan de las revisiones, verificaciones y actuaciones de la Veeduría Nacional, explicó el partido. Con la elección de los delegados, se completará la estructura municipal antes de la definición de candidaturas para los comicios locales.

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“El partido se fortalece en todo el país con convenciones en más de 800 municipios”, sostuvo la colectividad en su comunicado sobre la jornada, mientras que Uribe, por su parte, resumió el propósito político del proceso con una frase difundida por el partido, en la que precisó que “la política no es de impulsos; es de procesos”.