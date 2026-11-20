Cámaras de seguridad captan el momento en que dejan una caja con restos humanos frente a la cárcel La Modelo de Barranquilla (resdes sociales)

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Un motociclista dejó durante la madrugada de este viernes 20 de noviembre de 2026 una caja con una mano humana y panfletos amenazantes frente a la cárcel La Modelo de Barranquilla. A pocos metros del centro penitenciario, las autoridades también encontraron una cabeza humana acompañada de mensajes similares.

El hecho ocurrió hacia las 12:20 a. m., cuando un hombre llegó a la entrada principal de la prisión, abandonó una caja de icopor y huyó del lugar. Tras la alerta, uniformados de la Policía Nacional acordonaron la zona y solicitaron la intervención del grupo antiexplosivos para inspeccionar el recipiente.

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Los mensajes amenazaron al personal del Inpec y al grupo CRI

Dentro de la caja, los agentes encontraron una mano humana y un panfleto atribuido a una organización que se identifica como La Nueva Alianza. El mensaje estaba dirigido contra funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), el Comando de Reacción Inmediata (CRI) y el Cuerpo de Reacción y Operaciones (Core).

Cámaras de seguridad captan el momento en que dejan una caja con restos humanos frente a la cárcel La Modelo de Barranquilla (@Marovaan/X)

“Esto es solo una advertencia. Atentaremos contra los familiares de cualquier funcionario del Inpec”, se leía en uno de los documentos hallados por las autoridades.

El segundo escrito cuestionaba presuntos malos tratos a personas privadas de la libertad y advertía sobre posibles ataques contra integrantes del Inpec, el CRI y sus familiares. “No queremos más atropellos con los presos de Colombia”, decía el panfleto.

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Las autoridades hallaron una cabeza humana cerca de la prisión

Durante las labores de verificación en los alrededores del centro penitenciario, las autoridades localizaron una cabeza humana. Junto a los restos había otros mensajes intimidatorios que mencionaban a la misma organización.

La Policía adelanta la inspección técnica de los restos humanos para establecer su identidad y determinar si ambos hallazgos corresponden a una misma víctima. También realiza entrevistas a residentes del sector y revisa cámaras de seguridad para identificar al motociclista que dejó la caja y a los responsables de las amenazas.

Amenazas al Inpec: dejaron restos humanos cerca de la cárcel La Modelo de Barranquilla (@Marovaan/X)

Asesinatos de funcionarios del Inpec en 2026

Los reportes disponibles registran una seguidilla de homicidios contra integrantes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en distintas regiones de Colombia. Entre los casos identificados se encuentran:

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Efraín Quesada Urrego: inspector del Inpec asesinado el 6 de agosto en Girón, Santander, cuando se dirigía a trabajar a la cárcel de Palogordo. Fue interceptado a unos 600 metros del penal y murió tras el ataque a tiros.

Wilber Ferney Martínez Sana: guardián de la cárcel La Paz de Itagüí, Antioquia. Fue asesinado el 13 de agosto, cuando se dirigía a su jornada laboral. Las autoridades reportaron capturas de sospechosos después del crimen.

Bryan Rangel Saavedra: dragoneante adscrito a la cárcel de Cúcuta. Desconocidos le dispararon el 12 de octubre, después de que terminó su turno, en inmediaciones de la estación de servicio Prados del Este. Murió por la gravedad de las heridas.

Diego Armando Acevedo Garzón: dragoneante del establecimiento penitenciario de Girón. Murió el 14 de octubre tras recibir disparos en un establecimiento comercial del municipio. El Ministerio de Justicia indicó que el móvil estaba en verificación.

Luis Francisco Ramírez: dragoneante de la cárcel Villahermosa de Cali. Fue asesinado el 30 de octubre, luego de salir de su turno, en el barrio El Recuerdo, cerca del establecimiento penitenciario.

. El ataque ocurrió sobre la carrera 70 con calle 25, en el barrio San Francisco, a pocos metros del centro penitenciario - crédito Minuto 30

También fueron reportados los homicidios de Miguel Muñoz Llano, en un ataque frente a la cárcel La Modelo de Bogotá, y de Manuel Becerra Palma, en Palmira. Las fuentes consultadas no aportan en sus publicaciones la fecha ni mayores detalles de ambos casos.

Las investigaciones permanecían abiertas y no había una atribución oficial común para los asesinatos. En varios hechos, las víctimas fueron atacadas fuera de servicio o al desplazarse hacia o desde sus lugares de trabajo.