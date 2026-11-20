Abogado de Day Vásquez renunció a su representación en plena audiencia (@des_coneva/X)

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La audiencia preparatoria contra Daysuris Vásquez, expareja de Nicolás Petro Burgos, hijo del expresidente Gustavo Petro, investigada por la presunta violación de datos personales, quedó suspendida este 19 de noviembre 2026 tras la renuncia de su abogado, Alait Freja. El juez condicionó la continuidad de la diligencia a la designación de un nuevo defensor y a la definición del mecanismo para completar el descubrimiento de pruebas.

Freja comunicó su decisión durante la sesión virtual. Explicó que surgieron desacuerdos con su defendida sobre la conformación del equipo de investigadores que intervendría en la recopilación y el análisis del material probatorio. El togado negó que su retiro buscara aplazar el trámite y sostuvo que no podía mantener la representación en esas condiciones.

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La procesada tendrá cinco días para pronunciarse sobre la renuncia

Alait Freja explicó que surgieron desacuerdos con su defendida sobre la conformación del equipo de investigadores que intervendría en la recopilación y el análisis del material probatorio ( AFP)

El juez indicó que la salida del defensor debe cumplir el procedimiento previsto en el artículo 76 del Código General del Proceso. Por ello, ordenó notificar formalmente a Vásquez y le concedió cinco días para que se pronuncie sobre la renuncia.

Además, la procesada contará con tres días para nombrar a un abogado de confianza. Si no logra contratarlo o no dispone de los recursos para hacerlo, el despacho pedirá a la Defensoría del Pueblo del Atlántico que designe un defensor público, con el fin de asegurar su derecho a la defensa técnica.

El descubrimiento probatorio acumula tres intentos sin resultados

La audiencia también abordó los obstáculos para completar el descubrimiento probatorio, una etapa que, según se expuso en la diligencia, ha tenido dificultades en al menos tres oportunidades. El fiscal tercero especializado, Juan Martín Parada Arango, afirmó que la Fiscalía General de la Nación programó jornadas para entregar los elementos a las partes y trasladó a una investigadora desde Bogotá hasta Barranquilla.

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El descubrimiento probatorio acumula tres intentos sin resultados (Luis Jaime Acosta/Reuters)

La entrega no se concretó porque no asistieron la defensa ni la persona encargada del apoyo técnico para recibir y copiar la información bajo cadena de custodia. El representante del Ministerio Público manifestó preocupación por los aplazamientos y señaló que estuvo disponible en las tres jornadas convocadas en Barranquilla.

La representación de las víctimas precisó que recibió una parte del material. Sin embargo, aún requiere acceso a información alojada en el almacén de evidencias, cuya copia demanda la intervención de un experto. También señaló que sus representadas no tienen recursos para contratar ese servicio.

Ante el bloqueo de esta fase, el juez solicitó al ente acusador evaluar opciones que permitan facilitar el acceso a los elementos pendientes. Una de las posibilidades planteadas fue hacer el procedimiento en Bogotá, donde la investigadora tendría disponibilidad la semana siguiente.

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El despacho mantuvo por ahora las jornadas previstas para el 25 de noviembre y el 3 de diciembre de 2026, aunque advirtió que dependerán de que Vásquez nombre a un nuevo abogado y quede garantizada la continuidad de su defensa. Una vez se incorpore el defensor, el juzgado fijará un plazo límite, sin posibilidad de prórroga, para terminar el descubrimiento probatorio.

Day Vásquez habría entregado a agencias de Estados Unidos evidencias sobre ingreso irregular de dineros a la campaña presidencial de Gustavo Petro

Day Vásquez habría entregado a agencias de Estados Unidos evidencias sobre ingreso irregular de dineros a la campaña presidencial de Gustavo Petro (@dayvasquezc/Instagram)

Day Vásquez habría remitido información sobre la financiación de la campaña Petro Presidente a entidades de Estados Unidos. Los documentos y declaraciones se relacionan con los procesos abiertos alrededor de Nicolás Petro Burgos.

La expareja de Petro Burgos durante la campaña presidencial de 2022, figura entre las principales testigos del expediente. Sus afirmaciones hacen parte de las indagaciones que adelanta la Fiscalía sobre presuntos ingresos no reportados y otras actuaciones ligadas al entorno del entonces candidato.

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Según informó La FM, Vásquez entregaría a entidades estadounidenses documentos y otros elementos sobre los aportes que habrían llegado a la campaña. La cadena radial citó a la exnuera de Gustavo Petro, quien sostuvo que estaba aportando “todas las pruebas” que conserva sobre esos movimientos.

Entre el material probatorio figuran revelaciones sobre fiestas durante la campaña presidencial de Petro. Los antecedentes se remontan a agosto de 2025, cuando se divulgaron conversaciones entre ella y Nicolás Petro Burgos en las que aludían a encuentros ocurridos entre 2021 y 2022 con “drogas, alcohol y prostitutas”.