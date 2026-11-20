El colombiano tuvo una clasificación irregular, terminando en el puesto 15 - crédito @prema_team/Instagram

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El 20 de noviembre de 2026, se confirmó que Sebastián Montoya fichó por DAMS Lucas Oil para disputar la temporada 2027 de Fórmula 2, después de una campaña difícil con Prema Racing.

La escuadra francesa anunció la incorporación del piloto colombiano, de 21 años, con la expectativa de que continúe desarrollando sus capacidades y consiga buenos resultados.

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Sebastián Montoya firmó contrato con la escudería francesa DAMS Lucas Oil para disputar la temporada 2027 de la Fórmula 2(@damsracing-Instagram)

Montoya ocupa actualmente el puesto 17 en la clasificación de pilotos y aún le quedan dos carreras para cerrar el campeonato. Su mejor resultado del año fue el segundo lugar en el sprint de Austria, mientras que su etapa con Prema terminará en Abu Dhabi entre el 4 y el 6 de diciembre del 2026.

En la presentación, la escudería francesa de automovilismo le dio la bienvenida de la siguiente forma:

“Estamos encantados de dar la bienvenida a Sebastian a DAMS Lucas Oil para la temporada 2027. Ha adquirido una valiosa experiencia en la Fórmula 2 y ha demostrado un gran potencial. Esperamos con ilusión trabajar juntos y luchar por obtener buenos resultados la próxima temporada”, declaró Charles Pic, expiloto de F1 y propietario del equipo.

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El colombiano dijo que está emocionado por la oportunidad y resaltó la ambición de su nueva escuadra:

“Estoy muy emocionado por la oportunidad de unirme a DAMS para la temporada 2027 de Fórmula 2; es un equipo con mucha historia y una gran ambición por formar pilotos de primer nivel y ganar carreras. ¡Ya quiero salir a la pista y empezar!”.

La fuerte crítica de Juan Pablo Montoya por la temporada 2026 de su hijo en el equipo Prema

Juan Pablo Montoya volvió a competir en Bogotá, como parte de un evento especial junto a Sebastián Montoya - crédito Arquib

El 23 de octubre de 2026, el expiloto colombiano Juan Pablo Montoya expresó su decepción por la temporada 2026 de su hijo Sebastián en la Fórmula 2: el piloto sumó 30 puntos con Prema, quedó lejos de la pelea por el título y su continuidad en la escudería para 2027 parece improbable.

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El corredor, que atraviesa su segundo año en la categoría previa a la Fórmula 1, ocupa el puesto 17 del campeonato cuando todavía restan las válidas de Qatar y Emiratos Árabes Unidos. La campaña estuvo marcada por problemas con el auto, cambios de ingenieros y una inversión que no se tradujo en resultados.

Montoya habló sobre la situación en el programa MontoyAS, del medio AS Colombia, donde cuestionó tanto el rendimiento del equipo como los costos que deben afrontar los pilotos para competir y prepararse en la Fórmula 2.

“Porque la realidad, a nosotros nos tocó este año: botamos la plata a la caneca con Sebastián corriendo con Prema este año, fue un desastre y hay que repetir. No queríamos repetir y el plan era dos años siempre y este año ha sido horrible, entonces ya la preparación es para el próximo año y el enfoque es del próximo año, pero es ‘cachín, cachín, cachín’”, afirmó.

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Durante 2025. Montoya corrió en Prema Racing (Prema Racing)

La meta de mejorar lo realizado durante 2025 no se cumplió. Sebastián Montoya había conseguido 91 puntos en su primera temporada de Fórmula 2, una cifra que lo acercaba a los puestos de mayor protagonismo y mantenía abierta la expectativa de despertar interés en la máxima categoría del automovilismo.

El futuro del piloto colombiano para 2027 aún no está definido en ese momento de la charla con Valentina Peña de MontoyAS. Se desconoce qué escudería podría incorporarlo para su tercera campaña en la Fórmula 2 o si evaluará otras competencias para sostener su carrera profesional.

La posibilidad de que llegue a la Fórmula 1 también tiene un peso histórico. Desde 2006 no hay un colombiano en la categoría, cuando Juan Pablo Montoya dejó McLaren a mitad de temporada para competir en Nascar. Dos décadas después, Sebastián era el piloto más cercano a convertirse en el segundo representante del país en la historia de la división.

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El expiloto de Williams planteó que los equipos de Fórmula 1 deberían vincularse con las estructuras de Fórmula 2 y cubrir una parte de sus presupuestos.

“Para ayudar a los presupuestos de Fórmula 2, deberían obligar a todos los equipos de Fórmula 1 a relacionarse con un equipo de F2 y cubrir parte del presupuesto como para que fuera el crecimiento total de pilotos”, sostuvo.

Los costos de los asientos y las jornadas de preparación son uno de los principales obstáculos para los competidores que no cuentan con grandes recursos. El 8 de octubre de 2026, también en MontoyAS, Montoya describió como “ridículas” las cifras que se manejan para asegurarse una plaza en la categoría.

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“Algo que está ocurriendo cada vez más es que hay más y más pilotos con muchísimo dinero. Y, por tanto, la forma en que están comprando los asientos y todo lo demás es ridícula. Si supieras las cifras que la gente ofrecía por los asientos en F2, sería ridículo. Pero un asiento en Invicta Racing cuesta más de cuatro millones de euros”, dijo.

Mnntoya explicó como es la preparación en la Fórmula (Daniel Cole-REUTERS)

Montoya aseguró que la Fórmula 2 se convirtió en “una guerra de carteras”, porque los pilotos con mayor respaldo económico pueden acumular más jornadas de pruebas privadas. Según explicó, Sebastián completó unos ocho días de ensayos entre sus dos temporadas, mientras que Ugo Ugochukwu realizará entre 20 y 30 durante este año.

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“Muchos pilotos tienen dinero, pero normalmente no están entre los más rápidos, aunque así es como funciona. Así que se convierte en una guerra de carteras. Te pongo un ejemplo: con Sebastian en F2 hicimos unos ocho días de test privados entre las dos temporadas, mientras que Ugo hará entre 20 y 30 esta temporada”, señaló.

Cada prueba de Fórmula 2 cuesta entre 40.000 y 50.000 euros. Para una preparación de 30 jornadas, el desembolso asciende a 1.500.000 euros solo por los ensayos fuera de temporada, sin contar hoteles, fisioterapeuta, pasajes y vuelos, gastos que no están incluidos en las pruebas.

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