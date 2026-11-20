La Segura reveló el nuevo tratamiento que busca reducir su dolor crónico (@la_segura/ Instagram)

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La creadora de contenido colombiana Natalia Segura, conocida como La Segura, se sometió a dos nuevos bloqueos médicos con el propósito de reducir los fuertes dolores que enfrenta desde hace años. La influenciadora compartió imágenes desde una clínica y explicó que mantiene la expectativa de que el tratamiento le permita tener un mayor control sobre las molestias.

La empresaria, que cuenta con más de 10 millones de seguidores en Instagram, publicó un video en el que aparece recostada en una camilla tras recibir atención médica. En el mensaje que acompañó la grabación, explicó que acudió al procedimiento con la esperanza de obtener alivio.

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“Yo ayer con mi fe como un grano de mostaza, haciéndome dos bloqueos más ayer a ver si nos ayudan con el dolor”, escribió La Segura en sus historias, en referencia a la intervención que recibió el miércoles 18 de noviembre.

La Segura se sometió a dos bloqueos médicos para buscar alivio frente al dolor crónico (@la_segura/ Instagram)

La publicación generó mensajes de apoyo de sus seguidores, quienes han seguido de cerca las actualizaciones que la creadora de contenido comparte sobre su estado de salud. La influenciadora decidió dar detalles después de que varios usuarios le preguntaran por qué había reaparecido en un centro médico.

La Segura explicó que busca reducir el dolor y mejorar su calidad de vida

En otra intervención en redes sociales, La Segura aclaró que el objetivo de los bloqueos no es eliminar por completo el dolor, sino reducir su intensidad y permitirle tener una mejor calidad de vida. La creadora de contenido sostuvo que convive con una condición crónica derivada del accidente que sufrió años atrás.

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La empresaria señaló que, en los últimos días, las molestias aumentaron. Aunque precisó que su estado no alcanza la gravedad que tuvo durante una hospitalización reciente, admitió que sigue atravesando una etapa compleja.

“Tengo mucho dolor”, expresó ante sus seguidores. La influenciadora indicó que puede mostrarse activa y con buen ánimo en sus publicaciones, pero eso no significa que se encuentre completamente recuperada.

Natalia Segura aclaró que el tratamiento apunta a disminuir la intensidad de los síntomas ( @la_segura/ Instagram)

Los bloqueos para el dolor son procedimientos en los que un especialista aplica medicamentos cerca de un nervio o grupo de nervios para interrumpir de forma temporal las señales dolorosas. De acuerdo con Cleveland Clinic, pueden incluir anestésicos locales y, según el diagnóstico, antiinflamatorios o corticoides.

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En casos asociados con molestias de columna, el tratamiento puede contribuir a reducir la inflamación y controlar los síntomas, aunque sus resultados y duración varían en cada paciente. La Segura no especificó qué clase de bloqueo recibió ni los medicamentos que le aplicaron.

Natalia Segura señaló que no desea convertir su situación médica en un tema permanente de sus contenidos. Sin embargo, decidió hablar de nuevo sobre el proceso debido a los mensajes de personas que siguen sus actualizaciones y le consultan por su salud.

Los bloqueos pueden interrumpir de forma temporal las señales que transmiten dolor (crédito @la_segura/IG)

La creadora de contenido explicó que mantiene una actitud positiva ante el tratamiento y que conserva la fe en que los especialistas puedan encontrar alternativas para manejar las crisis de dolor. También indicó que su situación exige una atención constante para evitar que las molestias limiten sus actividades diarias.

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La maternidad es uno de los motivos que La Segura menciona para seguir adelante

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia aseguró que su hijo Luca es uno de los principales motivos por los que procura mantener una actitud de lucha frente a su condición. La empresaria sostuvo que quiere estar presente en la crianza del niño y acompañarlo en cada etapa de su crecimiento.

“No puedo rendirme”, manifestó al referirse a la responsabilidad que siente como madre. Según explicó, su intención es encontrar herramientas que le permitan atender su salud sin alejarse de su familia, de sus proyectos empresariales y de las actividades que desarrolla en redes sociales.

La maternidad es uno de los motivos que La Segura menciona para seguir adelante (@la_segura/ Instagram)

El nuevo procedimiento ocurrió en medio de una etapa de mayor exposición sobre sus dificultades físicas. La Segura ha explicado que el dolor forma parte de una situación de largo plazo, por lo que sus expectativas están centradas en encontrar mecanismos que ayuden a disminuir las molestias y le permitan llevar una rutina más estable.

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Por ahora, la influenciadora espera conocer el resultado de los dos bloqueos que recibió y evaluar si contribuyen a aliviar el dolor de columna que reportó en sus publicaciones recientes. Sus seguidores continúan atentos a las novedades que pueda compartir sobre su evolución.