Independiente Medellín vs. Independiente Santa Fe - Liga BetPlay - 6 de octubre de 2026 (David Jaramillo/Colprensa)

Independiente Medellín y Santa Fe abrirán este viernes 20 de noviembre los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2026. El partido corresponde a la primera fecha del grupo A, que también integran Atlético Nacional y Once Caldas.

El equipo dirigido por Luis Amaranto Perea aseguró su clasificación tras encadenar tres triunfos: 2-1 ante Alianza, 3-0 frente a Fortaleza y 1-0 contra Águilas Doradas. La reacción le permitió superar un tramo de resultados adversos y entrar a los cuadrangulares en la sexta posición.

Santa Fe, bajo la conducción de Pablo Repetto, también cerró la fase regular con dos victorias consecutivas. El cuadro bogotano venció 5-0 a Deportivo Pasto y 2-0 a Internacional de Bogotá, después de tres derrotas seguidas sin marcar.