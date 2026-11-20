Independiente Medellín y Santa Fe abrirán este viernes 20 de noviembre los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2026. El partido corresponde a la primera fecha del grupo A, que también integran Atlético Nacional y Once Caldas.
El equipo dirigido por Luis Amaranto Perea aseguró su clasificación tras encadenar tres triunfos: 2-1 ante Alianza, 3-0 frente a Fortaleza y 1-0 contra Águilas Doradas. La reacción le permitió superar un tramo de resultados adversos y entrar a los cuadrangulares en la sexta posición.
Santa Fe, bajo la conducción de Pablo Repetto, también cerró la fase regular con dos victorias consecutivas. El cuadro bogotano venció 5-0 a Deportivo Pasto y 2-0 a Internacional de Bogotá, después de tres derrotas seguidas sin marcar.
Últimas actualizaciones
Juan Fernando Quintero y Daniel Cataño, las alternativas de Medellín
Juan Fernando Quintero regresó a una convocatoria tras 58 días fuera por una lesión muscular en el recto femoral izquierdo. Acumula seis partidos, 402 minutos, un gol y una asistencia desde su llegada al DIM. Su presencia entre los convocados no confirma que sea titular, debido a su falta de ritmo competitivo.
Daniel Cataño aparece como una de las piezas con capacidad para conectar el mediocampo y el ataque, mientras que Jeison Medina, Léider Berrío y Yony González son opciones ofensivas. González suma dos goles y tres asistencias en el torneo, según las estadísticas previas del encuentro.
ARTÍCULO DE INFOBAE
Medellín vs. Santa Fe: hora y dónde ver el partido de inicio en los cuadrangulares de la Liga BetPlay
El duelo de rojos en la capital antioqueña abrirá las semifinales del campeonato, con dos equipos que vienen de campañas irregulares a lo largo del semestre
Los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026-II se abrirán el viernes 20 de noviembre con el encuentro entre el Independiente Medellín y Santa Fe, a las 4:30 p. m., por la primera fecha del grupo A, que se podrá ver en todo el país a través de la señal del canal Win+ Fútbol, así como por la plataforma llamada Win Play, ambos bajo suscripción.