Un video que circula en redes sociales abrió cuestionamientos sobre un procedimiento de allanamiento en Suaza, Huila, luego de que las imágenes mostraran a un uniformado que abre una ventana e introduce una bolsa en el interior de una vivienda (@horusperegrinus/X)

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Un video que circula en redes sociales abrió cuestionamientos sobre un procedimiento de allanamiento en Suaza, Huila, luego de que las imágenes mostraran a un uniformado que abre una ventana e introduce una bolsa en el interior de una vivienda.

La grabación registra parte del operativo y el reclamo de una mujer que asegura que el elemento hallado no le pertenece. La secuencia llevó a usuarios de redes sociales a plantear dudas sobre la legalidad del procedimiento y a señalar una posible implantación de pruebas.

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La Policía Huila abrió una investigación por el procedimiento en Suaza

El Departamento de Policía Huila informó que identificó el video y ordenó las investigaciones disciplinarias para establecer lo ocurrido y determinar si existieron actuaciones contrarias a la ética y la doctrina institucional.

“La Policía Nacional, a través del Departamento de Policía Huila, se permite informar a la opinión pública que se identificó un video que circula en redes sociales”, indicó la institución en un comunicado.

Pronunciamiento de la Policía de Huila sobre polémico allanamiento en Suaza (@horusperegrinus/X)

Según la versión oficial, en las imágenes “se observa a un uniformado de la institución adelantando un procedimiento judicial en el que se evidenciaría una actuación contraria a la ética y la doctrina institucional”.

La institución dijo que será inflexible ante eventuales irregularidades

La Policía señaló que el trámite interno busca esclarecer los hechos y adoptar decisiones conforme al debido proceso y las garantías constitucionales.

“La Policía Nacional reitera el compromiso con la transparencia y la legalidad que debe caracterizar a los hombres y mujeres que la integran”, señaló la entidad, que añadió que “será inflexible con quienes se aparten del cumplimiento de su deber”.

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La investigación deberá establecer las circunstancias del allanamiento, la procedencia de la bolsa que aparece en el video y la responsabilidad que pueda recaer sobre los funcionarios que participaron en el operativo.

Policía de Huila es acusado de implantar pruebas falsas en la vivienda de una mujer. La institución se pronunció sobre los hechos (@horusperegrinus/X)

Descubrieron que un capitán y seis suboficiales realizaban informes falsos para cobrar viáticos por operaciones que no existieron

La Fiscalía General de la Nación capturó e imputó a un capitán y seis suboficiales del Ejército Nacional por presuntamente tramitar órdenes de misión falsas para cobrar viáticos correspondientes a desplazamientos que no realizaron o que tuvieron objetivos distintos a los autorizados.

Los hechos ocurrieron entre enero y abril de 2025 en un batallón de operaciones terrestres con sede en Cúcuta, Norte de Santander, y habrían generado una afectación de $10,35 millones a los recursos públicos.

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La investigación detectó contradicciones entre los informes presentados por los militares y los registros de las unidades donde supuestamente cumplieron las comisiones. Uno de los casos involucró un viaje a Bucaramanga que, según la Fiscalía, nunca se realizó, pese a que se entregó un reporte con actividades, desplazamientos y recepción de víveres.

Siete integrantes del Ejército Nacional fueron capturados e imputados por la Fiscalía General de la Nación por presuntamente cobrar viáticos con informes de desplazamientos falsos en un batallón de operaciones terrestres de Cúcuta, Norte de Santander (FIscalía General de la Nación)

El ente acusador sostuvo que “se había producido ese reconocimiento y pago de recursos públicos por valor de diez millones trescientos cincuenta mil pesos”.

Los procesados fueron imputados por peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público, pero no aceptaron los cargos. Un juez les impuso medidas no privativas de la libertad, entre ellas la prohibición de salir del país y de comunicarse con testigos de la investigación.

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Las actuaciones judiciales y disciplinarias continuarán para determinar si los procedimientos se ajustaron a la ley y si existieron responsabilidades individuales de los funcionarios involucrados. En el caso de el departamento del Huila, las autoridades deberán establecer el origen del elemento que aparece en el video, las condiciones en las que se realizó el allanamiento y la actuación de los policías presentes. En Cúcuta, la Fiscalía buscará esclarecer el alcance de las presuntas irregularidades en el trámite de comisiones y el eventual perjuicio a los recursos públicos.