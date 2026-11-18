Las imágenes muestran al joven relatando el recorrido, transitando por un puesto fronterizo de Rumichaca (@pabl0_cabj12/Instagram)

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Pablo Barrionuevo llegó a Colombia tras 12 días de ruta en una moto de domicilios desde Buenos Aires (Argentina), con el objetivo de acompañar a Boca Juniors en la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro de Brasil, prevista para el 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.

El hincha del club argentino salió el martes 17 de noviembre desde Quito, Ecuador, y cruzó el paso fronterizo de Rumichaca, donde fue admitido por las autoridades migratorias de Colombia, con lo que podrá continuar su recorrido hasta la capital del departamento de Atlántico.

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Pablo Barrionuevo ingresó a Colombia por el paso de Rumichaca en una motocicleta de domicilios para ver la final de la Copa Sudamericana. (@pabl0_cabj12/Instagram)

El joven, que recorrió parte de Sudamérica sobre una motocicleta que usaba para trabajar como domiciliario, se mostró conmovido al superar el control migratorio. Bajo la lluvia, celebró su ingreso al país en un video que compartió en redes sociales.

“Estamos en Colombia, guacho. No lo puedo creer. La verdad es que salí de Argentina y nunca creí llegar acá. Pero bueno, ya llegamos acá a Colombia, guacho. Vamos Boca, la cdtm. (sic)”, dijo el aficionado con voz entrecortada.

Bajo la lluvia y visiblemente conmovido, Barrionuevo confirmó que había llegado a territorio colombiano (pabl0_cabj12/Instagram)

Su primera parada en Colombia fue Ipiales, en el departamento de Nariño, donde lo recibieron Iván e Ingrid, aficionados de Boca Juniors residentes en esa localidad del suroccidente colombiano. Allí contó con alojamiento, comida y apoyo para continuar el recorrido hacia Barranquilla.

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“Me recibieron con una pieza, ahora vamos a comer algo, me voy a pegar una ducha, así que nada, ya estamos en Colombia, gente. Primer objetivo completado”, manifestó.

Barrionuevo calculaba que aún tenía cerca de 1.300 kilómetros por delante y proyectaba llegar el viernes 20 de noviembre para sumarse a las actividades de los simpatizantes. “Ya falta poco, gente, falta poco, la verdad una locura. Vamos, Boca, que falta poco, loco”, indicó.

El hincha de Boca Juniors ya recorrió Chile, Perú y Ecuador, durante su trayecto de cerca de 7.800 kilómetros hacia Colombia (@pabl0_cabj12/IG)

Una dura travesía por amor a Boca

El viaje de Pablo Barrionuevo comenzó en Buenos Aires luego de que descartara viajar en avión por el costo de los pasajes. El itinerario contempla unos 7.800 kilómetros hasta Barranquilla y ha incluido pasos por Chile, Perú y Ecuador, además de Colombia.

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En una entrevista con C5N, el aficionado explicó que tomó la decisión en poco tiempo. “Pensé un día, dije: ‘Listo, ya está’. Me decidí al otro día y salí”, relató. También reconoció que inició el viaje sin estudiar el trayecto: “No me fijé la ruta, no me fijé lo complicado que iba a ser”.

Durante los 12 días de recorrido, recibió ayuda de integrantes de los consulados de Boca en distintos países. En Lima se hospedó con hinchas vinculados a la agrupación y, antes de partir hacia Colombia, pasó la noche en la casa del presidente del consulado xeneize en Quito.

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La motocicleta con la que trabajaba como domiciliario se convirtió en el medio para seguir a Boca por Sudamérica (@planetaboca/IG)

No obstante, sostuvo que el cansancio se convirtió en uno de los principales obstáculos de la ruta. “La verdad que no doy más”, afirmó al ser consultado por la distancia que cubría cada día. Aun así, señaló que intentaba avanzar todo lo posible porque la llegada al partido estaba cerca.

La historia de Barrionuevo generó conmoción y expectativa en las redes sociales, en las que aficionados del equipo porteño le enviaron mensajes de ánimo para que cumpla su objetivo.

De hecho, su historia llegó hasta los ojos del entorno del plantel boquense, ya que fue vista por Leandro Paredes, capitán de Boca Juniors. Según contó en la entrevista, un allegado del mediocampista le avisó que tendría una entrada cuando llegara a la capital del Atlántico. “Ojalá que lo vean los jugadores y los motive más”, expresó sobre el esfuerzo de los hinchas para acompañar al equipo.

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Los seguidores del club 'Azul y Oro' aprovechan los días previos a la final de la Copa Sudamericana, que se jugará en Barranquilla el sábado 21 de noviembre, y disfrutan de este destino turístico de Colombia. (@barrabrava_net/X)

Cartagena y Barranquilla se preparan para los banderazos de Boca

Mientras Barrionuevo avanza por carretera, otros seguidores de Boca Juniors ya llegan a Colombia por vía aérea. Cartagena se consolidó como uno de los puntos de entrada y alojamiento para grupos de aficionados argentinos, debido a las escalas aéreas y a la cercanía con Barranquilla.

Los hinchas que se encuentren en la capital de Bolívar tienen previsto realizar un banderazo el 19 de noviembre a las 7:00 p. m. en el Camellón de los Mártires y en los alrededores de la Torre del Reloj. Desde allí, varios grupos planean continuar su viaje hacia la sede de la final.

El Gran Malecón del Río en Barranquilla recibirá a los aficionados de Boca un día antes de la final (REUTERS/Rodrigo Valle)

En Barranquilla, la convocatoria principal está prevista para el 20 de noviembre, un día antes del encuentro, en el Gran Malecón del Río. La reunión busca congregar a aficionados llegados desde Argentina, Colombia y otros países en la víspera del partido en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

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La final de la Copa Sudamericana enfrentará a Boca Juniors con Atlético Mineiro el 21 de noviembre a las 5:30 p. m. (hora local), en un duelo que se jugará a partido único. Ambos equipos tienen el objetivo de romper una racha negativa de resultados a nivel internacional.