Acusación de robo terminó en ataque colectivo contra una mujer junto a una Texaco (@horusperegrinus/X)

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Un video difundido en redes sociales mostró a cinco mujeres que agredieron a otra mujer, a quien señalaron de un presunto robo, en un hecho ocurrido junto a una estación de servicio Texaco en Bogotá, ante la mirada de conductores y transeúntes que circulaban por el sector.

Las imágenes, compartidas el 17 de noviembre de 2026, registran el momento en que el grupo rodea a la señalada y se le fueron encima en una zona verde ubicada al costado de la vía. Una vez en el pasto, varias de ellas la sujetan y le halan el cabello, mientras otras personas observan la escena desde vehículos detenidos cerca del lugar.

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El video circuló con acusaciones de hurto que no han sido confirmadas

La publicación que acompañó el registro aseguró que la mujer habría sido abandonada por sus acompañantes luego de, supuestamente, quitarle pertenencias a una joven. También calificó el episodio como un acto de “justicia por mano propia”.

Sin embargo, en el material disponible no se observan las circunstancias previas al enfrentamiento ni el supuesto hurto. Tampoco aparecen autoridades en el lugar, ni se conoce si alguna de las involucradas presentó una denuncia formal por lo ocurrido.

Graban agresión contra joven señalada de hurtar pertenencias cerca de una estación de gasolina (@horusperegrinus/X)

El audiovisual permite apreciar que, mientras unas mujeres participan en la agresión, otras personas permanecen cerca de la estación de gasolina. La situación se desarrolla a pocos metros de la vía, donde había tránsito vehicular.

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La difusión del caso generó reacciones y mensajes violentos

Usuarios de redes sociales reaccionaron con comentarios que respaldaban la agresión y empleaban expresiones violentas contra la mujer señalada. “Así sea mujer, si se pone a robar, que le den paloterapia”, escribió una persona.

Otro usuario comentó: “La próxima, un litro de pegante en el pelo”. También hubo mensajes que celebraron el castigo físico, aunque no se conoció una versión oficial que confirme la acusación de robo ni la identidad de quienes participaron.

La grabación volvió a poner en discusión los riesgos de las agresiones colectivas contra personas acusadas en espacios públicos.

Ataque contra una mujer acusada de robo quedó registrado ante conductores y transeúntes (@horusperegrinus/X)

Vecino frustró intento de robo de autopartes en Bogotá

Dos hombres quedaron grabados cuando intentaban retirar piezas del motor de un automóvil estacionado en Santa Bárbara Central, en la localidad de Usaquén, al norte de Bogotá. Un ciudadano que advirtió la maniobra alertó a residentes del sector y frustró el presunto hurto.

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Las cámaras de seguridad registraron a los sospechosos junto al vehículo, que permanecía parqueado en vía pública. Tras el aviso de la comunidad, los individuos abandonaron el lugar sin llevarse las autopartes.

El episodio se conoció en medio de las denuncias de habitantes de la zona por robos de carros, motocicletas y componentes de vehículos. Residentes pidieron reforzar los controles en los puntos que consideran más expuestos.

Máicol González, líder de la localidad, afirmó en diálogo con Citytv que los hechos se repiten con frecuencia y que algunos presuntos responsables usan motocicletas para desplazarse.

Los dos presuntos ladrones huyeron del lugar de los hechos - crédito @PasaenBogota/X

“En cuadras como la 119 con 13 pueden estar ocurriendo hurtos cada cinco minutos por motociclistas”, señaló el vocero, al referirse a las imágenes obtenidas por los sistemas de vigilancia del sector.

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González también advirtió que el número de casos podría ser mayor debido a que parte de las víctimas no acude ante las autoridades. “La gente no denuncia”, afirmó.

Las cifras comunitarias indican aumentos en automotores y motos

De acuerdo con datos citados por la comunidad, los reportes de hurto de automóviles en Usaquén pasaron de 51 a 78 entre enero y octubre de 2026, frente al mismo periodo de 2025. En el caso de las motocicletas, el registro aumentó de 88 a 103 denuncias.

“Es decir, que vamos por encima del año 2025”, expresó González. Los residentes solicitaron mayor presencia de la Policía Nacional y acciones preventivas en los sectores donde se han identificado patrones de robo.

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“Que implementen estrategias que en verdad beneficien a la ciudadanía y planes de prevención, y que no sean reactivas las acciones de las autoridades”, pidió.