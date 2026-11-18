Carolina Restrepo, directora del Icbf, y la representante María Fernanda Carrascal, tuvieron un fuerte cruce en redes sociales por cuenta del viaje de la funcionaria a Filipinas. (@carorestrepocan/X - Mafe Carrascal/Facebook)

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La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), la abogada Carolina Restrepo Cañavera, afirmó desde Manila que su viaje a Filipinas no se extendió durante “varias semanas”, como denunció la representante María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico; en un nuevo enfrentamiento mediático de la funcionaria con la oposición.

Restrepo Cañavera, a través de su perfil en la red social X, indicó que su presencia en ese país responde a una invitación de las Naciones Unidas para participar en una conferencia sobre violencia contra la niñez. Y precisó cómo se ha desarrollado su itinerario, en medio de las fuertes acusaciones de la congresista bogotana en su caso.

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En primer lugar, la funcionaria indicó que salió de Colombia el jueves 12 de noviembre, que el traslado le tomó dos días y que emprendería el regreso el día 20 al territorio nacional. También aseguró que la Unicef cubrió una parte de los costos del desplazamiento y que pagó el resto con recursos propios, no con giros estatales.

La directora del Icbf Carolina Restrepo Cañavera explicó en la red social X las fechas y los motivos de su viaje a Filipinas tras una solicitud de información de la representante a la Cámara del Pacto Histórico María Fernanda Carrascal. (@carorestrepocan/X)

En efecto, frente a la publicación de Carrascal en X, Restrepo Cañavera respondió sobre la duración de su estadía en Filipinas. “Quienes le cuentan que llevo ‘varias semanas’ fuera del país le cuentan mal”, refirió la abogada, que con ello quiso apaciguar las críticas que han surgido no solo con este desplazamiento, sino con su desempeño en la entidad.

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De esta manera, la titular del Icbf reveló que viajó que su presencia en Manila para representar a Colombia en la Segunda Conferencia Ministerial Mundial que promueve el fin a la Violencia contra la Niñez. Y le salió al paso a las críticas de la congresista, que la espera en un debate de control político citado desde julio, por lo que criticó su viaje.

María Fernanda Carrascal reclamó la presencia de la directora en un debate de control político

En su mensaje en la plataforma digital, Carrascal pidió conocer las razones del viaje de Restrepo Cañavera, su fecha de inicio y finalización, así como la eventual permanencia de la directora en otros países. “Niños, niñas, adolescentes y familias, están desatendidas en todo el país y nos cuentan que usted lleva varias semanas fuera del territorio”, dijo.

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A través de la red social X, la representante María Fernanda Carrascal pidió explicaciones a Carolina Restrepo Cañavera, directora del Icbf, sobre su viaje a Filipinas y su citación a control político en Colombia. (@MafeCarrascal/X)

“La estamos esperando en la comisión, mañana (18 de noviembre) es el debate de control político al que la citamos a usted desde julio”, indicó la parlamentaria, que hace parte de la bancada del Pacto Histórico. Así cuestionó los objetivos del viaje de la funcionaria a Filipinas, país del sudeste asiático que alberga esta cumbre.

Con ello, la integrante de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, anunció además que formalizaría sus preguntas mediante un derecho de petición dirigido a la funcionaria, para obligarla según ella a responder; aunque teniendo en cuenta la premura y “su activa participación en esta red”, reiteró que haría uso de su derecho en X.

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Directora del Icbf defendió su asistencia a una conferencia convocada por Naciones Unidas

Restrepo recordó que Colombia fue anfitriona de la primera conferencia de la Unicef, celebrada en Bogotá en noviembre de 2024. El encuentro, agregó la funcionaria del Gobierno De la Espriella, permite revisar los compromisos asumidos por los países y discutir alianzas para prevenir la violencia y fortalecer los sistemas de justicia y protección.

Carolina Restrepo Cañavera, directora del Icbf, compartió en sus redes sociales un video de su presencia en Manila, Filipinas, como parte de un evento organizado por Unicef. (@carorestrepocan/X)

Además, este evento permite analizar el papel de cuidadores y proteger a menores en entornos digitales. Con esta respuesta, Restrepo invitó incluso a Carrascal a seguir la transmisión de su intervención, que se llevó a cabo en la noche del martes 17 de noviembre, que en horario local se efectuó a las 12:15 m. del martes 18.

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“Si no alcanza a conectarse, más adelante también le compartiré mi intervención”, afirmó la directora del Icbf, que adjuntó un video de su presencia en el recinto, justo antes de subir al atril para tomar la palabra. “El compromiso de Colombia. Porque Colombia no promete, Colombia se compromete”, agregó Restrepo Cañavera en su perfil.