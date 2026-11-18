Catalina Gómez Ángel entregó el galardón, una pieza escultórica con la figura de un tipo móvil de la Librería Aguirre (Natalia Botero)

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La periodista Ana Cristina Restrepo Jiménez recibió el Premio Alberto Aguirre en su primera edición, dedicada a reconocer la independencia periodística. La distinción fue creada por la Fundación Almargen y se entregó el martes 17 de noviembre en Bogotá.

El galardón distinguió la trayectoria de Restrepo por su rigor, su independencia y su responsabilidad pública, sin concentrarse en una investigación o publicación determinada. La ceremonia tuvo lugar en la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República.

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La periodista Catalina Gómez Ángel, ganadora del Premio Gabo 2026 a la Excelencia, fue la encargada de entregar el reconocimiento. Restrepo recibió una pieza escultórica basada en un tipo móvil de imprenta que incorpora el símbolo histórico de la Librería Aguirre.

La periodista Ana Cristina Restrepo Jiménez ganó la primera edición del Premio Alberto Aguirre a la independencia periodística (@HFCardonaG/X)