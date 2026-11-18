La periodista Ana Cristina Restrepo Jiménez recibió el Premio Alberto Aguirre en su primera edición, dedicada a reconocer la independencia periodística. La distinción fue creada por la Fundación Almargen y se entregó el martes 17 de noviembre en Bogotá.
El galardón distinguió la trayectoria de Restrepo por su rigor, su independencia y su responsabilidad pública, sin concentrarse en una investigación o publicación determinada. La ceremonia tuvo lugar en la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República.
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La periodista Catalina Gómez Ángel, ganadora del Premio Gabo 2026 a la Excelencia, fue la encargada de entregar el reconocimiento. Restrepo recibió una pieza escultórica basada en un tipo móvil de imprenta que incorpora el símbolo histórico de la Librería Aguirre.
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