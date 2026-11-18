Carlos "Panelo" Valencia y Jefry Zapata entregaron sus reflexiones tras eliminar al más veces campeón de la competencia en Medellín (Dimayor-YouTube)

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El 17 de noviembre de 2026, Once Caldas alcanzó la final de la Copa BetPlay 2026 tras empatar 2-2 con Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot, revertir una desventaja de dos goles y ganar la definición por penaltis, un resultado que devolvió al club a una instancia decisiva después de varios años y ahora se enfrentará al América de Cali por el título.

El empate dejó el marcador global en 3-3, pero el equipo de Manizales se impuso 3-4 desde el punto penal. Joan Parra atajó dos cobros en la serie y fue una de las figuras de una clasificación que también tuvo como protagonista al director técnico Carlos “Panelo” Valencia tras exaltar la actitud que tuvo el cuadro “Blanco Blanco” de Manizales en Medellín.

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Once Caldas clasificó a la final de la Copa BetPlay 2026 tras superar a Atlético Nacional en la definición por penales en el estadio Atanasio Girardot (David Jaramillo - Colprensa)

El entrenador explicó que Nacional buscó sorprender a su rival mediante los pasajes internos y que los problemas de su equipo respondieron a “malas salidas”. También reconoció la jerarquía del adversario y comparó el desarrollo del partido con desafíos internacionales ante clubes de mayor presupuesto.

“Esto me acuerda a los partidos internacionales, donde enfrentábamos a rivales de más poder económico, y Once Caldas se comportó como un verdadero campeón de América”, afirmó Valencia. El técnico sostuvo que, después de advertir que el plan inicial no funcionaba, retomaron mecanismos que el plantel ya había aplicado.

Atlético Nacional aprovechó errores defensivos y malas salidas de Once Caldas durante la primera parte. Valencia reconoció que el rival buscó sorprender a su equipo mediante los pasajes internos: “Tuvimos un lapsus, donde fueron más errores nuestros, con malas salidas y todo”.

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El entrenador valoró la jerarquía del adversario y explicó que esperaba un desarrollo exigente. “Enfrentamos a un rival de nivel y se sabía que íbamos a vivir eso en el primer tiempo”, señaló.

Carlos "Panelo" Valencia destacó la eliminación de Atlético Nacional a manos de su Once Caldas como un partido digno de un campeón de América (Cristian Bayona-Colprensa)

La respuesta llegó con modificaciones en el funcionamiento y un retorno a los mecanismos que el equipo había trabajado. “Cambiamos unas formas y unos lineamientos, entonces al ver que eso no estaba dando resultado, volvimos a lo que se hacía”, explicó el técnico de Once Caldas.

Valencia comparó la exigencia de la semifinal con experiencias internacionales frente a equipos de mayor capacidad económica. “Once Caldas se comportó como un verdadero campeón de América”, sostuvo.

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La planificación comenzó el sábado anterior al encuentro, con una evaluación física, médica y científica de los futbolistas. El entrenador indicó que esas revisiones permitieron tomar decisiones para conformar la alineación que enfrentó a Atlético Nacional.

“El primer tiempo mostró un equipo ofensivo y quizá no fue el mejor posicionamiento de la mayoría de jugadores. Sin embargo, cuando estamos estructurados, compensados y ordenados, aparecen las interacciones y se ve una mejor funcionalidad”, dijo Valencia.

El técnico también destacó la capacidad de reacción de sus dirigidos tras el descanso. “Los futbolistas asimilaron lo del primer tiempo para, en la parte complementaria, mejorar, convencernos y entender que tenemos un grupo maravilloso”, dijo.

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El estudio de los cobradores y el sueño del título

Joan Parra fue la gran figura para el "Blanco Blanco" de Manizales (Santiago Álvarez-Colprensa)

El arquero Joan Parra repasó con los analistas los patrones de los ejecutantes rivales antes de la tanda de penaltis.

“Le dimos un repaso a lo analizado, mirando los cobradores y así aplicarlo en el arco”, relató el guardameta.

El arquero precisó que la preparación no se limita a los posibles lanzamientos desde el punto penal.

“Antes de los partidos, no solo miramos los penaltis, sino cómo ataca cada jugador”, añadió.

La semifinal representó para Parra una instancia que esperaba desde su llegada al club. “En estas instancias es donde el equipo me necesita y espero seguirlo haciendo”, expresó.

El futbolista dedicó el resultado a los aficionados y recordó el acompañamiento recibido durante las campañas favorables y adversas. “Esto es un sueño de la hinchada, que siempre nos ha apoyado en las buenas y en las malas”, afirmó.

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Valencia, por su parte, agradeció el respaldo de la institución y destacó el compromiso del plantel con la idea de juego.

“Yo estaba preparado, pero lo más importante es la respuesta de los jugadores, donde ellos se han comprometido y han expresado de buena manera esa idea que tenemos”, declaró.

El entrenador consideró que el grupo todavía tiene margen de crecimiento.

“El equipo no tiene techo, ya que podemos seguir corrigiendo, construyendo y mejorando. Queremos devolver con resultados todo lo que nos ha brindado esta institución”, concluyó.